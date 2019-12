Seite 1: ASRock TRX40 Taichi im Test - Für Overclocker eine gute Wahl

Wir nehmen nun etwas Abstand von den Creator-Mainboards und richten unseren Blick auf das ASRock TRX40 Taichi für Enthusiasten, das einerseits eine kräftige CPU-Spannungsversorgung als auch eine ansprechende Ausstattung bieten soll. Wir haben das ASRock TRX40 Taichi im Detail betrachtet und es gegen das ASUS ROG Zenith II Extreme und MSI Creator TRX40 antreten lassen.

Mit AMDs Ankündigung zur sTRX4-Plattform mit den Ryzen-Threadripper-3000-Prozessoren waren wir uns ziemlich sicher, dass ASRock auch ein Taichi-Modell berücksichtigt. Und wir sollten Recht behalten. ASRock bietet für AMDs neue High-End-Desktop-Prozessoren in der Tat das TRX40 Taichi an, welches gleichzeitig das Flaggschiff darstellt. Alternativ bietet das taiwanische Unternehmen auch noch das TRX40 Creator an. Während Gigabyte vier Modelle, ASUS und MSI drei Modelle anbieten, sind es bei ASRock hingegen nur zwei Stück.

Beim TRX40 Taichi hat sich ASRock ersichtlich für das schlank wirkende ATX-Format entschieden. Von den drei mechanischen PCIe-4.0-x16-Steckplätzen abgesehen, wurden alle Anschlüsse und auch die DIMM-Slots in Schwarz gehalten. Und offenbar hat sich auch ASRock unsere Kritik zur PCH-Lüfter-Position zu Herzen genommen und hat ihn im Falle des TRX40 Taichi ein gutes Stück tiefer platziert. Auch sind die Taichi-typischen Zahnräder zu erkennen.

Die technischen Eigenschaften

Das ASRock TRX40 Taichi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASRock TRX40 Taichi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASRock

TRX40 Taichi Mainboard-Format ATX CPU-Sockel sTRX4 (für Castle Peak, Ryzen Threadripper 3000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 22 Stück

(18x CPU, 4x RAM) Preis

ab 526 Euro Webseite ASRock

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD TRX40 Chipsatz, Luftkühlung Speicherbänke und Typ 8x DDR4 (Quad-Channel), max. 4.666 MHz Speicherausbau max. 256 GB UDIMM (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support

SLI / CrossFire 3-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 3x PCIe 4.0 x16 (x16/x16/16) über CPU

1x PCIe 4.0 x1 über AMD TRX40 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 8x SATA 6GBit/s über AMD TRX40

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

4x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Zusatzkarte USB CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern)

Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 2x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x intern), 2x USB 2.0 (2x intern)

ASMedia ASM3242: 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, Typ-C, extern) Grafikschnittstellen - WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,

bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 Thunderbolt - LAN 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN

1x Realtek RTL8125-AG 2,5-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 + Realtek ALC4050H Codec (Purity Sound)

Texas Instruments NE5532 (Kopfhörerverstärker)

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 2 Zonen: Chipsatzkühler und rechte Unterseite

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin adressierbarer RGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU/Water-Pump-Header

3x 4-Pin Chassis/Water-Pump-Header

Onboard-Komfort Power-Button, Reset-Button, BIOS-Flashback-Button, Clear-CMOS-Button, Debug-LED Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitglieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-DVD

Quick-Installation-Guide

vier SATA-Kabel

WLAN-Antenne

2-Way-SLI-HB-Bridge

Torx-Schraubendreher

sechs M.2-Schrauben

zwei M.2-Abstandshalter

Hyper-Quad-M.2-Zusatzkarte

ASRock-Taichi-Postkarte

An Zubehör liefert ASRock alles Wichtige mit. Dazu gehören selbstverständlich das Mainboard-Handbuch, die Support-DVD und auch einen Quick-Installation-Guide. Doch auch vier SATA-Kabel, die WLAN-Antenne und ein Torx-Schraubendreher zum Entfernen des M.2-Kühlers auf der Platine liegen bei. Für die Fixierung der M.2-SSDs fanden wir sechs Schrauben und zwei Abstandshalter.

Die vier übrigen Schrauben werden für die ebenfalls enthaltene Hyper-Quad-M.2-Zusatzkarte benötigt. Dank der Karte kann der Anwender auf Wunsch vier weitere M.2-SSDs ins System einbinden, die dann von einem 45-mm-Axiallüfter auf Temperatur gehalten werden. Und laut der ASRock-Webseite sollte auch eine 2-Way-SLI-HB-Bridge beiliegen, die den Weg allerdings nicht in den Karton von unserem Sample geschafft hat.