Das ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) wird zwar unter dem Gaming-Label geführt und verspricht eine hohe Spieleleistung, kann sich dank seines edlen Auftretens und eines hochwertigen OLED-Bildschirms aber auch für Content-Ersteller eignen. Wir haben dem schlanken High-End-Boliden in der besten Ausstattungsvariante ausführlich auf den Zahn gefühlt. Rund 4.800 Euro kostet das Testgerät.

Die Zephyrus-Familie von ASUS zählt mit zu den beliebtesten Serien der vergangenen Jahre und konnte sich bislang immer mit einem hochwertigen und doch kompakten sowie leichten Vollmetallgehäuse, einer gehobenen Ausstattung und einer äußerst potenten Hardware von der Konkurrenz absetzen. Das soll auch für das Modelljahr 2025 gelten, welches man zu Beginn des Jahres im Rahmen der CES 2025 einläutete und die Geräte wenig später offiziell in die Läden schickte.

Das ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) kommt auf eine Stellfläche von 354 x 246 mm sowie auf eine Bauhöhe von lediglich 17,4 mm und stemmt rund 1,95 kg auf die Waage. Damit es mit Blick auf seine Leistungsklasse äußerst portabel. Gegenüber den Vorjahresmodellen will ASUS überwiegend das Kühlsystem optimiert haben und setzt künftig auf einen Arc-Flow-Lüfter der zweiten Generation, der mit einer Vapor-Chamber in ein CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse samt schicker Slash-Lightning-Beleuchtung gepackt wird.

Zum Start des ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) gibt es zunächst drei verschiedene Modellvarianten, die allesamt von einem Intel Core Ultra 9 285H mit bis zu 5,4 GHz befeuert werden und sich wahlweise mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080 oder einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti konfigurieren lassen. Für das Spitzenmodell gibt es sogar eine Modellvariante mit GeForce RTX 5090 Laptop. Mit Blick auf die schlanken Geräteabmessungen sind die Powerlimits der GPUs jedoch auf 130, bzw. 115 W reduziert, was immerhin 20 W mehr als bei der vorherigen Modellgeneration entspricht. Ein Leistungsplus ist also in jedem Fall zu erwarten. Dazu gibt es bis zu 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.467 MHz und eine 1 bis 2 TB große NVMe-SSD. Für die Erweiterung steht sogar ein zweiter Steckplatz bereit. Moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt, HDMI 2.1 oder WiFi 7 fehlen dem neusten Zephyrus ebenfalls nicht.

Ein echtes Highlight ist das Display. Hier setzt ASUS auf einen 16 Zoll großen OLED-Screen, welcher nativ mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten arbeitet, eine hohe Farbtreue verspricht und eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 240 Hz bietet. Als waschechter ROG-Vertreter fehlt selbst die G-Sync-Unterstützung nicht. Das ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) ist zu Preisen ab 3.599 Euro in Deutschland erhältlich, der Straßenpreis liegt bereits knapp darunter.

Für unseren Test erhielten wir leihweise eine Version mit GeForce RTX 5090 Laptop für knapp unter 4.800 Euro. Wie sich der 16-Zöller im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.