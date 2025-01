Werbung

Seit Anbeginn steht die Zephyrus-Familie von ASUS für besonders schlanke, aber auch sehr leistungsfähige Gaming-Geräte. Das wird sich in diesem Jahr nicht ändern, denn mit dem ROG Zephyrus G14 und G16 kündigt ASUS zur CES 2025 die nächste Generation an, die in die gleiche Kerbe schlagen wird.

So kommt das neue ASUS ROG Zephyrus G14 auf eine Bauhöhe von nur 14,9 mm und auf ein Gesamtgewicht von ca. 1,5 kg, während das Schwestermodell mit größerer Bildschirmfläche auf 15,9 mm sowie 1,95 kg kommt. Im Vergleich zu den Vorjahresmodellen will ASUS vor allem das Kühlsystem optimiert haben. Die gesamte Zephyrus-Serie setzt künftig auf Arc-Flow-Lüfter der zweiten Generation, wobei zumindest das G16 auch von einer Vapor-Chamber profitieren soll, während das G14 auf ein Heatpipe-System setzt.

Die schlanken, CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse zeigen sich schlicht und edel und sind in den beiden Farboptionen Platinum White und Eclipse Gray erhältlich, die beide durch die Slash-Lightning-Beleuchtung aufgelockert werden. Damit will ASUS ein gewagtes, optisches Statement setzen.

Unter der Haube stecken je nach Modell und Konfiguration entweder ein Intel Core Ultra 9 285H oder ein AMD Ryzen AI 7 350, bzw. sogar ein Ryzen AI 9 HX 370. Die beiden Prozessor-Generationen wurden erst in diesen Stunden offiziell von ihren Herstellern angekündigt. Kombiniert werden diese mit einer NVIDIA GeForce RTX 50, wobei man bei einer GeForce RTX 5070 Laptop startet und die Geräte bis hin zur GeForce RTX 5090 Laptop konfiguriert. Ihre volle Leistung werden die Blackwell-Chips jedoch nicht entfalten können, denn ASUS begrenzt die TGP auf eine Verlustleistung von 110 W. Das sind immerhin 20 W mehr als bei der vorherigen Modellgeneration.

Großen Wert legt man auf die Displays, welche hochwertige OLED-Panels mit guter Farbtreue umfassen. Das ASUS ROG Zephyrus G14 bietet hierbei eine 3K-Auflösung mit 120 Hz an, während das G16 eine 2,5K-Auflösung mit 240 Hz besitzt. Beide decken den DCI-P3-Farbraum vollständig ab, sollen Helligkeitswerte von 500 Nits erreichen und unterstützen NVIDIAs G-Sync-Technik für ein ruckelfreies Spielvergnügen. Ansonsten gibt es auf technischer Ebene bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.500 MHz und eine bis zu 2 TB fassende PCIe-4.0-SSD.

Der Akku wächst auf 90 Wh und lässt sich per Typ-C-Schnittstelle aufladen. Hiervon bietet die neuste Zephyrus-Generation zwei an, stellt aber auch zwei USB-A-Ports, HDMI 2.1 und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit.

Sowohl das ASUS ROG Zephyrus G14 als auch das ASUS ROG Zephyrus G16 sollen noch im Februar zu Preisen ab 2.199 US-Dollar in die Läden kommen. Finale Angaben zu den deutschen Modellvarianten sowie zum Preis will man bis zum offiziellen Marktstart nachreichen.