ASUS ROG Zephyrus G16 für 2025 ab sofort erhältlich

Zur CES 2025 zu Beginn des Jahres kündigte ASUS mit dem ROG Zephyrus G14 und G16 zwei besonders schlanke, aber auch sehr leistungsfähige Gaming-Geräte an und versprach eine Verfügbarkeit für die kommenden Monate. Zumindest das größere Modell ist ab sofort in drei verschiedenen Varianten zu einem Preis ab rund 3.500 Euro in Deutschland erhältlich.

Das ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) kommt mit einer Bauhöhe von nur 17,4 mm auf eine Stellfläche von 354 x 149 mm und stemmt rund 1,95 kg auf die Waage, womit es äußerst portabel ist. Gegenüber den Vorjahresmodellen will ASUS das Kühlsystem optimiert haben und setzt künftig auf einen Arc-Flow-Lüfter der zweiten Generation und kombiniert diesen mit einer Vapor-Chamber, was alles in einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse in Platinum White oder Eclipse Gray steckt und das durch eine schicke Slash-Lightning-Beleuchtung aufgelockert wird.

Alle drei Modellvarianten werden von einem Intel Core Ultra 9 285H mit bis zu 5,4 GHz befeuert und lassen sich wahlweise mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop oder einer GeForce RTX 5070 Ti konfigurieren. Sogar eine Version mit GeForce RTX 5090 Laptop gibt es. Mit Blick auf die schlanken Geräteabmessungen sind die Powerlimits jedoch auf 120, bzw. 115 W reduziert. Das sind immerhin 20 W mehr als bei der vorherigen Modellgeneration.

Ein echtes Highlight soll das Display sein, denn hier setzt ASUS hochwertige OLED-Panels mit guter Farbtreue ein. Der 16 Zoll große Bildschirm arbeitet mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten, soll den DCI-P3-Farbraum vollumfänglich abdecken und eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz bieten. Für Spieler gibt es G-Sync-Unterstützung, Creator freuen sich über eine zusätzliche Pantone-Validierung. Ansonsten gibt es auf technischer Ebene bis zu 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.500 MHz und eine 1 bis 2 TB fassende PCIe-4.0-SSD. Für die Erweiterung gibt es einen zweiten M.2-Slot.

Anschlussseitig stehen zwei USB-3.2-Gen2-Ports mit 10 GBit/s und eine vollwertige Thunderbolt-4-Schnittstelle bereit. Eine zweite USB-C-Schnittstelle nach USB 3.2 Gen2 und mit Unterstützung für Power-Delivery kann ebenso genutzt werden und dient gleichzeitig für die Stromversorgung des Geräts. Externe Displays lassen sich über HDMI 2.1 direkt anschließen, Kopfhörer über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Die Chichlet-Tastatur ist RGB-hintergrundbeleuchtet, eine FullHD-Webcam mit Infrarot-Technik für den Login über Windows Hello sowie vier hochwertige Lautsprecher runden das Gesamtpaket ab. Der Akku wächst gegenüber den Vorjahresmodellen auf 90 Wh. Vorinstalliert ist Windows 11 Home, Käufer erhalten einen kostenlosen Xbox-Game-Pass für drei Monate.

Das neue ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) ist ab sofort zu Preisen ab 3.599 Euro in Deutschland erhältlich. Der Straßenpreis liegt bereits knapp darunter.