Donnerstag, 09.10.2025: Cougar Cove, Darkmont, Xe3-GPU und mehr

Mit Panther Lake wird Intel im kommenden Jahr eine weitere Core-Generation für Notebooks auf den Markt bringen. Vermutlich werden diese als Core-Ultra-300-Serie auf den Markt kommen, zum aktuellen Zeitpunkt aber spricht Intel noch nicht über solch einzelnen Produktdetails, sondern hat im Rahmen der diesjährigen Intel Tech Tour über den Aufbau und die architektonischen Details von Panther Lake gesprochen. Auf eben diese wollen wir in diesem Artikel genauer eingehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.10.2025: Battlefield 6 im Technik-Test

Auf die Open-Beta erfolgt morgen die offizielle Veröffentlichung von Battelfield 6. Wir haben uns die Leistung und die Hardwareanforderungen der Frostbite-Engine angeschaut, die von DICE im Vergleich zum Vorgänger Battlefield 2042 deutlich weiterentwickelt wurde. Neben DICE waren und sind Criterion Games, Motive Studio und Ripple Effect Studios beteiligt... [weiterlesen]

Freitag, 10.10.2025: Google Pixel 10 Pro Fold im Test

Vor kurzem wurde das Spitzenmodell der Pixel 10-Familie vorgestellt, das neue Pixel 10 Pro Fold, das wir uns in diesem Test näher anschauen. Das Smarrtphone kann aufgeklappt werden und ist mit seinem großen Display dann durchaus ein direkter Konkurrent für so manches Tablet... [weiterlesen]

Freitag, 10.10.2025: Alles für den White-Build – MSI liefert in allen Bereichen weiße Komponenten [Anzeige]

Weiße Builds sind im Trend und können auf dem Schreibtisch ein echter Eye-Catcher sein. Da passt es, dass MSI in 2025 ein volles Setup an weißen Komponenten im Programm hat, sodass ein spielend einfach ein weißes PC-Setup realisiert werden kann, bei dem die Farbtöne ideal zueinanderpassen. Gleichzeitig ermöglicht MSI mit ausgewählten Komponenten die rückseitige Verkabelung, damit der Blick in das Gehäuse frei von Kabel gestaltet werden kann. Wie zeigen mit welchen Komponenten der neue Built ein Hingucker wird... [weiterlesen]

Samstag, 11.10.2025: Hell is Us angespielt

Am 4. September 2025 ist Hell is Us erschienen. Das Spiel wurde von Rogue Factor, den Entwicklern hinter Mordheim und Necromunda, erschaffen. Nacon hat als Publisher fungiert. Während es in den beiden vorherigen Spielen ins Warhammer-Universum ging, hat man hier eine neue IP geschaffen... [weiterlesen]

Sonntag, 12.10.2025: ASRock X870 Taichi Creator im Test

Nach langer Zeit hat eine AM5-Platine von ASRock den Weg in unsere Hardwareluxx-Redaktion gefunden und stellt eine gelungene Abwechslung dar. ASRock ist bei den AM5-Mainboards sehr breit aufgestellt und hat für jeden Anspruch etwas im Portfolio. Den Weg zu uns gefunden hat das brandneue X870 Taichi Creator, das sich an anspruchsvollere Nutzer richtet und bei der Ausstattung einiges zu bieten hat. Wir werden in diesem Test das ASRock X870 Taichi Creator analysieren und es durch den Benchmark-Parcours schicken... [weiterlesen]

Montag, 13.10.2025: APNX V2 im Test

Beim APNX V2 geht es in erster Linie um die Showwirkung: Die Hardware soll regelrecht vitrinenhaft zur Schau gestellt werden. Obwohl dafür drei Glasseiten verbaut werden, bietet das ATX-Gehäuse trotzdem etliche Lüfter- und Radiatorenplätze. Doch kann es wirklich den Spagat zwischen hohem Glasanteil und effektiver Kühlung meistern... [weiterlesen]

Dienstag, 14.10.2025: Die Strike Pro Wireless von MSI im Test

Mit der Strike Pro Wireless bietet MSI eine kabellose Gaming-Tastatur an, die mit besonders leisen Schaltern, Hot-Swap-Unterstützung und vielseitiger Konnektivität punkten möchte. In unserem Test werfen wir einen genauen Blick auf das neue Eingabegerät und klären, wie sich die Kombination in der Praxis bewährt. Dabei betrachten wir sowohl die Leistung im Gaming-Einsatz als auch den Komfort bei längeren Schreibsitzungen... [weiterlesen]

Dienstag, 14.10.2025: PCSpecialist Recoil 16 im Test

Das PCSpecialist Recoil 16 gehört zu den schnellsten Gaming-Laptops und zeigt sich obendrein sehr flexibel bei der Hardware-Auswahl, denn möglich sind nicht nur zahlreiche AMD- und Intel-Prozessoren, die mit einer GeForce-RTX-50-Grafik kombiniert werden, sondern auch die verschiedensten Speicherchips. Sogar eine externe Wasserkühlung lässt sich für noch mehr Leistung anschließen. Wir haben den Boliden mit AMD Ryzen 9 9955HX3D und NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop durch unseren Benchmark-Parcours geschickt und den Test gemacht... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.10.2025: Mit dem Eisenrohr auf Monsterjagd Kult-Horror Silent Hill f angespielt

Silent Hill ist zurück. Mit Silent Hill f hat Konami den ersten Teil der Hauptreihe seit 13 Jahren veröffentlicht. Eine neue Protagonistin und eine neue Location warten auf Horror-Fans... [weiterlesen]

Mittwoch, 15.10.2025: ASUS ROG Xbox Ally X im Test

Wie die Entwicklung bei den Konsolen in den kommenden Jahren voranschreiten wird, ist schwer abzuschätzen. Während Nintendo mit der Switch und Switch 2 den mobilen Ansatz gewählt hat, sehen Microsoft und Sony den primären Einsatz ihrer Konsolen noch im stationären Einsatz. Mit der Zusammenarbeit und Ankündigung zur ROG Xbox Ally X ließen ASUS und Microsoft aufhorchen – zumal nun auch die Unzulänglichkeiten von Windows auf Gaming-Handhelds beseitigt sein sollen. Wir haben uns den ROG Xbox Ally X genauer angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 16.10.2025: Maxsun Arc B580 iCraft und Sparkle Arc B580 ROC LUNA OC Ultra

Mit den 12 GB Grafikspeicher und einer guten Leistung in 1080p und 1440p überzeugte die Arc B580 als vorerst schnellste Battlemage-Lösung in unserem Test. Allerdings hat es Intel auch nicht ganz leicht gegen die Übermacht aus dem Hause NVIDIA und AMD. Erst kürzlich haben wir uns verschiedene Modelle der GeForce RTX 5050 bis 5060 Ti und Radeon RX 9060 XT mit 8 GB Grafikspeicher angeschaut. Heute werfen wir einen Blick auf die Maxsun Arc B580 iCraft und Sparkle Arc B580 ROC LUNA OC Ultra – beides Modelle der Arc B580... [weiterlesen]

Freitag, 17.10.2025: Gigabyte Brix GB-BRU7-255H im Test

Die Brix-Familie von Gigabyte umfasst seit jeher besonders kompakte Mini-PC-Barebones, die durch leistungsstarke Hardware und vielseitige Anschlussmöglichkeiten sowie durch ein modernes und platzsparendes Design auffallen. Mit dem Brix GB-BRU wollen die Taiwaner an diesen Erfolgen anschließen. Wir haben uns passenden Speicher geschnappt und den kleinen Office-Rechner mit mobilem Intel Core Ultra 7 255H durch unseren bekannten Benchmark-Parcours gejagt... [weiterlesen]