Nach langer Zeit hat eine AM5-Platine von ASRock den Weg in unsere Hardwareluxx-Redaktion gefunden und stellt eine gelungene Abwechslung dar. ASRock ist bei den AM5-Mainboards sehr breit aufgestellt und hat für jeden Anspruch etwas im Portfolio. Den Weg zu uns gefunden hat das brandneue X870 Taichi Creator, das sich an anspruchsvollere Nutzer richtet und bei der Ausstattung einiges zu bieten hat. Wir werden in diesem Test das ASRock X870 Taichi Creator analysieren und es durch den Benchmark-Parcours schicken.

ASRock hat beim X870 Taichi Creator die beiden autarken Serien, Taichi und Creator, miteinander fusioniert und möchte so beide Welten in einem Produkt zusammenfassen. Demnach konzentriert sich das X870 Taichi Creator sowohl auf den Overclocking- als auch auf den Content-Creation-Bereich und liefert für beide Ziele die entsprechenden Ausstattungsmerkmale mit. Während für die CPU-Übertaktung ein 18+2+1-Phasendesign anwesend ist, bieten sich zwei USB4-Ports, zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Schnittstellen und sogar ein 10-GBit/s-LAN-Anschluss für Content-Creator an.

Die grundlegend schwarze Platine wird mit einzelnen, goldenfarbigen Akzenten versehen und vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Und die Fertigung der Platine selbst ist in der Tat als hochwertig einzustufen und ist auch haptisch on top unterwegs.

Die technischen Eigenschaften

Das ASRock X870 Taichi Creator wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASRock X870 Taichi Creator in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASRock

X870 Taichi Creator Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 21 Phasen (18+2+1)



Spannungswandler:

18x Monolithic Power Systems MP87681 (VCore, 80A)

2x Monolithic Power Systems MP87681 (SoC, 80A)

1x Vishay SiC654 (Misc, 50A)



PWM-Controller:

1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)

1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc) Preis

unbekannt Webseite ASRock

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X870 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):

Ryzen 7000/9000: PCIe 5.0 x16/x0 oder x8/x8

Ryzen 8700/8600/8400: 1x bis PCIe 4.0 x8 (nur oben)

Ryzen 8500/8300: 1x bis PCIe 4.0 x4 (nur oben)



1x PCIe 3.0 x16 (x4) über X870 (shared) Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1164



Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)

Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4



2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870 (1x shared) USB CPU:

4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)

6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern)

8x USB 2.0 (2x extern, 6x intern)



ASMedia ASM4242:

2x USB4 (40 GBit/s) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Realtek 8922AE, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

1x 10 GBit/s-LAN (Marvell Aquantia AQC113) Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 2x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Slider



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

Regulierungs-Notizheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

ARGB-Verlängerungskabel

Thermistorkabel

Abseits der Platine an sich, gibt ASRock dem X870 Taichi Creator außerdem zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne und je ein ARGB-Verlängerungskabel und ein Thermistorkabel hinzu. Auch einen Quick-Installation-Guide und ein Regulierungsheftchen konnten wir auffinden.