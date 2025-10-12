News
TEST
#ASRock #X870-Taichi-Creator #Mainboard #Test #AMD #Ryzen #AM5 #Overclocking

Für Overclocker und Content-Creator

ASRock X870 Taichi Creator im Test

Portrait des Authors


1

Nach langer Zeit hat eine AM5-Platine von ASRock den Weg in unsere Hardwareluxx-Redaktion gefunden und stellt eine gelungene Abwechslung dar. ASRock ist bei den AM5-Mainboards sehr breit aufgestellt und hat für jeden Anspruch etwas im Portfolio. Den Weg zu uns gefunden hat das brandneue X870 Taichi Creator, das sich an anspruchsvollere Nutzer richtet und bei der Ausstattung einiges zu bieten hat. Wir werden in diesem Test das ASRock X870 Taichi Creator analysieren und es durch den Benchmark-Parcours schicken.

ASRock hat beim X870 Taichi Creator die beiden autarken Serien, Taichi und Creator, miteinander fusioniert und möchte so beide Welten in einem Produkt zusammenfassen. Demnach konzentriert sich das X870 Taichi Creator sowohl auf den Overclocking- als auch auf den Content-Creation-Bereich und liefert für beide Ziele die entsprechenden Ausstattungsmerkmale mit. Während für die CPU-Übertaktung ein 18+2+1-Phasendesign anwesend ist, bieten sich zwei USB4-Ports, zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Schnittstellen und sogar ein 10-GBit/s-LAN-Anschluss für Content-Creator an.

0

Die grundlegend schwarze Platine wird mit einzelnen, goldenfarbigen Akzenten versehen und vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Und die Fertigung der Platine selbst ist in der Tat als hochwertig einzustufen und ist auch haptisch on top unterwegs.

Die technischen Eigenschaften

Das ASRock X870 Taichi Creator wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASRock X870 Taichi Creator in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 ASRock
X870 Taichi Creator
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 21 Phasen (18+2+1)

Spannungswandler:
18x Monolithic Power Systems MP87681 (VCore, 80A)
2x Monolithic Power Systems MP87681 (SoC, 80A)
1x Vishay SiC654 (Misc, 50A)

PWM-Controller:
1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)
Preis
 unbekannt
Webseite ASRock
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 2x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Ryzen 7000/9000: PCIe 5.0 x16/x0 oder x8/x8
Ryzen 8700/8600/8400: 1x bis PCIe 4.0 x8 (nur oben)
Ryzen 8500/8300: 1x bis PCIe 4.0 x4 (nur oben)

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über X870 (shared)
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1164

Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870 (1x shared)
USB CPU:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern)
8x USB 2.0 (2x extern, 6x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Realtek 8922AE, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
1x 10 GBit/s-LAN (Marvell Aquantia AQC113)
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4082 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 2x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Slider

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
oben links: CPU-OC; unten: RAM-OC (XMP)
Wärmebild vom VRM-Bereich beim ASRock X870 Taichi Creator
Die USB4-Performance über den ASM4242-Controller
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den Ryzen 7 7700X (ASM1074)
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870-Chipsatz
Die SATA-Performance über den ASMedia ASM1164
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Installation-Guide
  • Regulierungs-Notizheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • ARGB-Verlängerungskabel
  • Thermistorkabel
0

Abseits der Platine an sich, gibt ASRock dem X870 Taichi Creator außerdem zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne und je ein ARGB-Verlängerungskabel und ein Thermistorkabel hinzu. Auch einen Quick-Installation-Guide und ein Regulierungsheftchen konnten wir auffinden.

