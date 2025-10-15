Werbung

Wie die Entwicklung bei den Konsolen in den kommenden Jahren voranschreiten wird, ist schwer abzuschätzen. Während Nintendo mit der Switch und Switch 2 den mobilen Ansatz gewählt hat, sehen Microsoft und Sony den primären Einsatz ihrer Konsolen noch im stationären Einsatz. Mit der Zusammenarbeit und Ankündigung zur ROG Xbox Ally X ließen ASUS und Microsoft aufhorchen – zumal nun auch die Unzulänglichkeiten von Windows auf Gaming-Handhelds beseitigt sein sollen. Wir haben uns den ROG Xbox Ally X genauer angeschaut.

Die Vorstellung der ROG Xbox Ally X erfolgte zur gamescom im August. Als Betriebssystem kommt Windows mit einer Xbox-Oberfläche zum Einsatz und sicherlich ist dieser Schritt als bereits länger geplante Reaktion auf Valves SteamOS-Offensive zu verstehen. Wie genau Microsoft und ASUS diesen Punkt angegangen sind, ist sicherlich einer der spannenden Punkte, auf den wir noch genauer eingehen werden. Aber auch die Hardware ist nicht uninteressant – sowohl im Hinblick auf den gewählten Formfaktor, die Eingabegeräte als auch den eingesetzten Ryzen Z2 Extreme von AMD.

Zur genauen Verfügbarkeit und den Preisen wollten sich ASUS und Microsoft erst Ende September äußern. In den verschiedenen Ausstattungsvarianten konnten die Handhelds im ASUS ROG eShop sowie bei ausgewählten Partnern ab 599 Euro für den ROG Xbox Ally und 899 Euro für den besser ausgestatteten ROG Xbox Ally X vorbestellt werden. Ab morgen sind diese Varianten auch direkt verfügbar. Uns stand die besser ausgestattete Variante mit Ryzen Z2 Extreme, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden SSD zur Verfügung.

Aktuell gibt es den ROG Ally mit Ryzen-Z1-Prozessor von AMD, der in den verschiedenen Varianten allesamt Kerne der Zen-4-Architektur und eine integrierte Grafikeinheit mit RDNA-3-Compute-Units verwendet. Mit bereits vorgestellten Prozessoren der Ryzen-Z2-Serie wählte AMD einen anderen Ansatz und segmentiert die Chips deutlich stärker – nach CPU- und GPU-Architektur.

Anstatt Nutzer auf dem kleinen Bildschirm mit der komplexen Windows-11-Oberfläche zu konfrontieren, setzt Microsoft bei der neuen Lösung auf das Xbox-Interface, das eine deutlich einfachere Bedienung verspricht. Die Windows-Komplexität wird dabei vollständig ausgeblendet. Gleichzeitig geht das Unternehmen einen Schritt weiter: Mit der Xbox-Oberfläche werden gezielt bestimmte Desktop-Funktionen wie Windows Search und Copilot deaktiviert – ein Schritt, der nicht nur die Benutzerführung verschlankt, sondern auch zusätzliche Systemressourcen freigibt.



Gegenüberstellung der Handhelds

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Prozessor AMD Ryzen Z2 A

(4x Zen 2)

AMD Ryzen Z2 Extreme

(3x Zen 5 + 5x Zen 5c) Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5-6400

24 GB LPDDR5X-8000

iGPU 8x RDNA 2 CU 16x RDNA 3.5 CU SSD 512 GB 1 TB Display 7 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel) 7 Zoll (1.920 x 1.080 Pixel)

Akku 60 Wh 80 Wh Abmessungen 290,8 x 121,5 x 50,7 mm

290,8 x 121,5 x 50,7 mm

Gewicht 670 g 715 g Preis 599 Euro

899 Euro



Der Preisunterschied ist durch die verwendete Hardware begründet. Der ROG Xbox Ally verwendet den Ryzen Z2 A mit vier Zen-2-Kernen und einer GPU mit acht Compute Units auf Basis der RDNA-2-Architektur. Wir sprechen hier also nicht vom aktuellen Chip, den AMD liefern könnte. Der von uns getestete ROG Xbox Ally X hingegen nutzt den Ryzen AI Z2 Extreme mit aktueller Zen-5-Architektur sowie gleich 16 Compute Units auf Basis de RDNA-3.5-Architektur. Vor allem die GPU-Leistung dürfte sich bei doppeltem Ausbau und der neueren Architektur also signifikant unterscheiden. Außerdem ist der Akku beim ROG Xbox Ally X größer, was das leicht höhere Gewicht erklärt. Die SSD lässt sich in beiden Handhelds aufrüsten.

Das Display ist jeweils 7 Zoll groß und löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Die Bild­wiederhol­rate liegt bei 120 Hz und zudem wird FreeSync Premium unterstützt. Die USB-C-Anschlüsse unterstützen USB4/Thunderbolt 4 (ROG Xbox Ally X) bzw. USB 3.2 Gen 2 (ROG Xbox Ally) und der Akku soll eine Kapazität von 80 Wh bzw. 60 Wh aufweisen.

Die Abmessungen sind mit 290,8 x 121,5 x 50,7 mm identisch, das Gewicht fällt mit der ROG Xbox Ally X mit 715 g etwas höher als bei der ROG Xbox Ally mit 670 g aus.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO 2S ASUS ROG Ally X ASUS ROG Xbox Ally X ZOTAC Zone Valve Steam Deck OLED MSI Claw Chip-Design Phoenix Phoenix Strix Point Hawk Point Van Gogh Lunar Lake Modell Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z2 Extreme Ryzen 7 8840U - Intel Core Ultra 7 258V

CPU 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 3x Zen 5 / 5x Zen 5c

bis zu 5,0 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 4x Zen 2

bis zu 3,5 GHz 4P+4E-Kerne

bis zu 4,8 GHz GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3.5-Architektur

16 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arc Graphics

8 Xe2-Kerne Arbeitsspeicher bis zu 64 GB LPDDR5-6400 24 GB LPDDR5X-7500 24 GB LPDDR5X-8000 16 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-5500

32 GB LPDDR5-8533 Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

IPS 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz

IPS 7 Zoll

(1.920 x 1.080 Pixel)

120 Hz IPS 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz

OLED 7,4 Zoll

1.280 x 800 Pixel

90 Hz

OLED 8 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

120 Hz

IPS Speicherkapazität bis zu 4 TB 1 TB SSD (PCIe 4) 1 TB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD

1 TB SSD 1 TB SSD Abmessungen 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 114 x 37 mm 290,8 x 121,5 x 50,7 mm 310 x 135 x 40 mm 298 x 117 x 49 mm 299 x 24 x 126 mm

Gewicht 667 g 678 g 715 g 692 g 640 g 795 g Akkukapazität 50,25 Wh 80 Wh 80 Wh 48,5 Wh 50 Wh 80 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Windows 11 Preis 949 bis 1.599 US-Dollar 799 Euro 899 Euro 625 Euro 569 Euro

679 Euro 985 Euro

Die Ryzen-Z2-Serie im Details

Auf ein paar Details der Ryzen-Z2-Serie wollen wir aber noch genauer eingehen, denn der ein oder andere wird sich sicherlich fragen, was sich genau dahinter verbirgt.

Die Ryzen-Z2-Serie im Überblick Modell Kerne /

Threads

Kern-Architektur Boost-Takt Basis-Takt Cache GPU cTDP Ryzen AI Z2 Extreme 8 / 16 Zen 5 5,0 GHz 2,0 GHz 24 MB RDNA 3.5 (16 CUs) 15 - 35 W Ryzen Z2 Extreme 8 / 16 Zen 5 5,0 GHz 2,0 GHz 24 MB RDNA 3.5 (16 CUs) 15 - 35 W Ryzen Z2 8 / 16 Zen 4 5,1 GHz 3,3 GHz 24 MB RDNA 3 (12 CUs) 15 - 30 W Ryzen Z2 Go 4 / 8 Zen 3+ 4,3 GHz 3,0 GHz 10 MB RNDA 2 (12 CUs) 15 - 30 W Ryzen Z2 A 4 / 8 Zen 2 4,3 GHz 3,0 GHz 10 MB RNDA 2 (8 CUs) 6 - 20 W

Mit dem ROG Xbox Ally hat nun auch der Ryzen-Z2-Prozessor den Markt erreicht. Der Ryzen Z2 Extreme verfügt über acht Kerne, wobei drei auf dem Zen-5- und fünf auf dem Zen-5c-Design basieren. Dieses Modell nutzt das Strix-Point-Design mit einer RDNA-3.5-GPU, die hier in voller Ausbaustufe mit 16 Compute Units implementiert ist. Die konfigurierbare TDP liegt zwischen 15 und 35 W. Der Basistakt beträgt 2,0 GHz, während einzelne Kerne im Boost-Modus Taktraten von bis zu 5,1 GHz erreichen können.

Der Ryzen Z2 basiert hingegen nicht mehr auf Strix Point, sondern auf der Kraken-Plattform. Auch er bietet acht Kerne mit Taktraten von bis zu 5,1 GHz, setzt jedoch ausschließlich auf Zen-5-Kerne. Die integrierte GPU nutzt die RDNA-3-Architektur mit 12 Compute Units, und die cTDP wird hier im Bereich von 15 bis 30 W angegeben.