Werbung

Vor kurzem wurde das Spitzenmodell der Pixel 10-Familie vorgestellt, das neue Pixel 10 Pro Fold, das wir uns in diesem Test näher anschauen. Das Smarrtphone kann aufgeklappt werden und ist mit seinem großen Display dann aurchaus ein direkter Konkurrent für so manches Tablet.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Es wird oft gesagt, dass die beste Kamera diejenige ist, die man immer dabei hat. Um die unerwarteten Momente einzufangen, ist also ein Smartphone tatsächlich die beste Wahl. Das Gleiche könnte man über faltbare - oder wie man auf Englisch sagt 'foldable' - Telefone im Vergleich zu Tablets sagen. Mit dem Pixel 10 Pro Fold tritt Google gegen Geräte wie das Samsung Galaxy Z Fold 7 und ein Gerät von Oppo an, das in unserer Region nicht offiziell verkauft wird.

Faltbare Telefone sind nicht die kleinsten und dünnsten Geräte. Das gilt auch für dieses neue Modell. Geschlossen ist das Pixel 10 Pro Fold mehr als einen Zentimeter dick und es wiegt 258 g. Das macht es nach heutigen Maßstäben ziemlich schwer. Zumindest wenn man das Gewicht mit dem eines klassischen Smartphones vergleicht. Im Vergleich zu Tablets ist das Gerät hingegen als leicht einzuordnen.



Zusammengeklappt halten Käufer mit dem Pixel 10 Pro Fold ein normales Telefon in den Händen, allerdings mit einem relativ kleinen Bildschirm, der 6,4 Zoll groß ist und 2.364 x 1.080 Pixel hat. Klappt man es auf, hat man hingegen 8 Zoll mit 2.152 x 2.076 Pixeln zur Verfügung. Das ist ein fast quadratischer Bildschirm mit einem anderen Seitenverhältnis als wir es in der digitalen Welt gewohnt sind. Die meisten Bildschirme gibt es schließlich im Breitbildformat. Sowohl der Außen- als auch der Innenbildschirm basieren auf der OLED-Technologie und arbeiten mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.