KW04 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure haben nicht nur die Mainboard-Kaufberatung aktualisiert oder das BitFenix Dawn TG auf Herz und Nieren getestet, sondern auch die Gigabyte GeForce GTX 1650 Super, den Corsair A500 und die neue AMD Radeon RX 5600 XT pünktlich zum Ende der Verschwiegenheitsverpflichtung getestet. Mit Ghostbusters The Video Game Remastered und Star Wars: The Jedi Fallen haben wir außerdem zwei aktuelle Spieletitel angespielt. Ansonsten standen die Samsung Portable SSD T7 Touch, der ZOTAC MEK Mini und die Corsair Scimitar RGB Elite sowie das Phenteks AMP 650W auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 16. Januar 2020: Mainboard-Kaufberatung: Diese AMD-(E-)ATX-Platinen sind empfehlenswert

Bei der Vielzahl an verschiedenen Mainboards kann gerade der Einsteiger ganz schnell die Übersicht verlieren und weiß nicht, welches Mainboard das Richtige für sein Vorhaben ist. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, entsprechende Empfehlungen aus bereits getesteten Platinen auszusprechen. In diesem Fall handelt es sich um die AMD-Plattformen AM4 und TR4... [weiterlesen]

Freitag, 17. Januar 2020: BitFenix Dawn TG im Test: Neue Morgendämmerung für BitFenix?

Die ersten BitFenix-Gehäuse konnten noch mit einem besonders eigenständigen Design auf sich aufmerksam machen. Das neue Dawn TG versucht, daran wieder anzuknüpfen - und zwar mit einer besonders elegant beleuchteten Glasecke. Doch der Midi-Tower soll nicht nicht nur eine eigene Optik haben, sondern auch als flexibles Gaming-Gehäuse überzeugen... [weiterlesen]

Samstag, 18. Januar 2020: Wir haben keine Angst vor Gespenstern: Ghostbusters The Video Game Remastered angespielt

Auch wenn die Veröffentlichung der ersten Verfilmung der Geisterjäger aus New York City mittlerweile über 35 Jahre zurückliegt, werden die Ghostbusters bereits in diesem Jahr wieder auf große Geisterjagd gehen. Da wir allerdings nicht so lange warten wollen, um Peter Venkman und Co. wieder in Aktion zu erleben, hat sich die Hardwareluxx-Redaktion die im Oktober 2019 veröffentlichte HD-Neuauflage von Ghostbusters: The Video Game mal etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 19. Januar 2020: Das kleinste Super-Modell: Gigabyte GeForce GTX 1650 Super im Test

Als bisher letztes Super-Modelle stellte NVIDIA Ende November des vergangenen Jahres die GeForce GTX 1650 Super vor. Bisher hatten wir noch nicht die Gelegenheit, uns ein solches Modell anzuschauen, was wir nun aber nachholen wollen. In Form der Gigabyte GeForce GTX 1650 Super Windforce OC 4G klären wir, wo das Gegenstück zu AMDs Radeon RX 5500 XT landet... [weiterlesen]

Montag, 20. Januar 2020: Corsair A500 im Test: Eine mächtige Rückkehr zum Luftkühler

Corsair hat seit Jahren keine neuen Luftkühler auf den Markt gebracht und sich ganz auf AiO- (und zuletzt DIY-)Wasserkühlungen konzentriert. Doch zur CES wurde überraschend doch ein neuer Luftkühler vorgestellt - und was für einer. Der wuchtige A500 zielt gleich direkt auf das High-End-Segment. Ob der 100-Euro-Kühler es wirklich mit den Platzhirschen aufnehmen kann, finden wir im Test heraus... [weiterlesen]

Dienstag, 21. Januar 2020: Mehr 1080p-Leistung: Modelle der Radeon RX 5600 XT im Test

AMD will das Gaming in 1080p besser machen – so zumindest die Zielvorgabe der Radeon RX 5600 XT. Als Gegenspieler dürften die GeForce GTX 1660 Ti und die GeForce RTX 2060 (Super) in Frage kommen. Mit der Radeon RX 5600 XT ergänzt man die aktuelle Navi-Serie um ein weiteres Mittelklasse-Modell. Mit der Radeon RX 5500 XT bedient man den Einsteiger-Markt, die Radeon RX 5700 XT zieht auf den ambitionierten Spieler ab... [weiterlesen]

Dienstag, 21. Januar 2020: Samsung Portable SSD T7 Touch 1 TB im Test: Externe SSD mit Fingerabdruckleser

Mit der Samsung Portable SSD T7 Touch 1 TB haben wir eine externe SSD im Test, welche nicht nur durch ihre kleine Baugröße und hochwertige Verarbeitung besticht, sondern sie schützt die Daten auch noch vor unbefugtem Zugriff. Ein einfacher Druck auf den Fingerabdruckleser reicht aus, damit die Daten sofort ohne zusätzliche Software bereitstehen... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. Januar 2020: Kompakt, stylisch und schnell: Der ZOTAC MEK Mini im Doppeltest

Den ZOTAC MEK Mini gibt es zwar schon seit einiger Zeit auf dem Markt, doch war er bislang nur sehr eingeschränkt oder über Umwege in Deutschland zu bekommen. Mit dem jüngsten Prozessor- und Grafikkarten-Update bringt man den kompakten Gaming-Rechner jetzt ganz offiziell auf den deutschen Markt. Wie sich der 9,2-Liter-PC mit Coffee-Lake-R-CPU, Super-Grafik und RGB-Beleuchtung sowie natürlich mit einer üppigen Speicherausstattung schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Doppeltest. Wir haben den ZOTAC MEK Mini mit GeForce RTX 2070 Super und GeForce RTX 2060 Super ordentlich auf den Zahn gefühlt und ihn durch einen ausgewählten Benchmark-Parcours mit vielen Alltags-, Spiele- und Kreativ-Tests gejagt... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. Januar 2020: QNAP QTS 4.4.1: Was bietet QNAPs aktuelle Betriebssystem-Version an neuen Features [Anzeige]

Das Betriebssystem QTS auf den NAS-Systemen von QNAP wird kontinuierlich weiterentwickelt und mit neuen Features versehen. Im aktuellen Release 4.4.1 verbessert QNAP die Integration von Cloud-Speichern und stattet die Fotoverwaltung mit AI-Features aus. Da bei unserer TBS-453DX im Büro gerade das Update fällig war, haben wir die Gelegenheit für einen Blick auf die Neuerungen genutzt... [weiterlesen]

Donnerstag, 23. Januar 2020: Corsair Scimitar RGB Elite im Kurztest: MMO/MOBA-Maus wird noch besser

Die Corsair Scimitar Pro RGB ist mit ihrem verschiebbaren Daumentastenfeld eine der besten MMO- und MOBA-Mäuse - und erhält jetzt ein Upgrade. Im Kurztest klären wir, ob auch diese neue Scimitar RGB Elite wieder überzeugen kann... [weiterlesen]

Freitag, 24. Januar 2020: Phanteks AMP 650W im Test: Mittelklasse-Netzteil powered by Seasonic

Phanteks hat mit der AMP Series kürzlich sein Netzteilportfolio um eine Mittelklasse-Serie erweitert. Die AMP-Modelle bieten voll-modulares Kabelmanagement, 80-PLUS-Gold-Effizienz und eine umschaltbare Lüftersteuerung. Phanteks macht auch kein Geheimnis daraus, dass die AMP-Modelle in Zusammenarbeit mit Seasonic entstanden sind. Wir haben uns mit dem AMP 650W einmal das mittlere Modell dieser Reihe näher angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 25. Januar 2020: Viel zu lernen du noch hast: Star Wars Jedi: Fallen Order angespielt

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order präsentiert der Publisher Electronic Arts ein Third-Person-Action-Adventure, das von der Spieleschmiede Respawn Entertainment mit der Unreal Engine 4 entwickelt wurde. Im neuesten Jedi-Abenteuer erwartet den Spieler ein storybasierter Singleplayer, der fünf Jahre nach den Ereignissen von Episode 3: Die Rache der Sith einsetzt. Auf einen zusätzlichen Multiplayer wurde bei Star Wars Jedi: Fallen Order allerdings verzichtet. Das neue Action-Adventure erinnert an das aus dem Jahr 2008 stammende Star Wars: The Force Unleashed, das unter der Federführung von LucasArts und diversen weiteren Studios entwickelt wurde... [weiterlesen]