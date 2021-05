Resident Evil Village mit Raytracing im GPU-Check

Ab übermorgen können Horror-Fans sich auf den 10. Hauptteil der Resident-Evil-Serie stürzen. Resident Evil Village ist in der Erzählgeschichte der Nachfolger des 2017 erschienenen Resident Evil 7: Biohazard. Am 7. Mai erscheint Resident Evil Village für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia. Wie so häufig schauen wir uns kurz vor dem Start die Technik und weniger das Gameplay an. Nach DiRT 5 und einigen weiteren ist Resident Evil Village ein weiterer Titel, der von AMD mit seinen Raytracing-Effekten beworben wird. NVIDIA und AMD gehen somit inzwischen im Gleichschritt in eine Richtung, die uns zukünftig immer mehr Spiele bescheren wird, die auf diese Technik setzen.

Mit der Radeon-RX-6000-Serie bzw. der RDNA-2-Architektur sprang auch AMD auf den Zug der Raytracing-Effekte auf. Von der Radeon RX 6700 XT, über die Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT bis hin zur Radeon RX 6900 XT deckt AMD einen Preisbereich von 480 bis 1.000 Euro ab – wenn man denn das Glück hat, eine solche Karte zur unverbindlichen Preisempfehlung zu bekommen. Die PC-Version wird einige bestimmte Effekte mittels Raytracing umsetzen. Ob dieser Funktionsumfang deckungsgleich mit dem ist, was die aktuellen Konsolen (PlayStation 5 und Xbox One) mit RDNA-2-Grafikeinheit bieten können, wissen wir nicht.

Entwickler Capcom verwendet für Resident Evil Village die hauseigene RE-Engine. Monster Hunter, Devil May Cry und eben Resident Evil sind die Spieleserie, die Capcom auf Basis der RE Engine entwickelt.

Die Grafikeinstellungen bieten zunächst einmal fünf Profile. Diese sind als "Leistung priorisieren", "Ausgeglichen", "Grafik priorisieren", "Raytracing" und "Maximum" eigentlich fast selbsterklärend. Allerdings sei erwähnt, dass das Preset "Maximum" nicht die Raytracing-Effekten mit einschließt. Wer also wirklich alles aus der Engine herausholen möchte, der muss einige Einstellungen manuell vornehmen.

Über die manuellen Einstellungen kann dann auf einzelne Punkte Einfluss genommen werden. Auflösung, V-Sync, FPS-Limiter, Anti-Aliasing, Texturqualitäten, Beleuchtungseffekte und auch Effekte, die je nach Spieler für einen gewissen filmischen Effekt sorgen – Filmkorn, Lens Flares und Bloom beispielsweise.

Da Capcom mit AMD zusammengearbeitet hat, verwundert es auch nicht, dass einige Entwicklungen von AMD hinzukommen. Dazu gehört das FidelityFX CAS, ein Schärfefilter, der die Details besser herausarbeiten soll, dabei aber keinerlei Einfluss auf die Leistung hat. Ebenso implementiert wurde FidelityFX CACAO – eine RDNA-optimierte Ambient Occlusion-Implementierung (Umgebungsbeleuchtung), die realistische Schatten und Beleuchtung erzeugt und dabei ebenfalls kaum Einfluss auf die Leistung haben soll. FidelityFX SPD ist eine asynchrone Berechnung bestimmter Effekte, um das Texture Mapping in der Nachbearbeitung zu erleichtern. Damit beschleunigt werden Effekte wie Bloom und die Screen Space Reflections.

Die Raytracing-Effekte fokussieren sich auf die globale Beleuchtungssituation und Reflexionen. Auf eben diesen wird auch unser Fokus liegen. Die Raytracing-Effekte können nur ein- oder ausgeschaltet werden. Für die globale Beleuchtung und Reflexionen sowie die Lichtreflexionen kann dann innerhalb dieser Optionen zwischen "Niedrig", "Mittel" und "Hoch" ausgewählt werden.

Den größten Einfluss auf die Darstellungsqualität hat natürlich die Auswahl der Texturen. Die Vorauswahl der Presets ist auch größtenteils durch die Auswahl der Texturstufen bestimmt. Die oben angeführten Screenshots zeigen die Unterschiede am deutlichsten auf, wenn man sich beispielsweise den Teppichboden bzw. dessen Textur anschaut.

Resident Evil Village 2.560 x 1.440 Pixel- Skalierung der Presets Radeon RX 6800 XT (Leistung) 318.4XX



249.3XX GeForce RTX 3080 (Leistung) 263.1XX



197.2XX Radeon RX 6800 XT (Ausgeglichen) 242.6XX



202.0XX Radeon RX 6800 XT (Grafik) 223.7XX



182.7XX GeForce RTX 3080 (Ausgeglichen) 204.3XX



168.2XX GeForce RTX 3080 (Grafik) 184.0XX



157.9XX GeForce RTX 3080 (Raytracing) 130.6XX



108.8XX Radeon RX 6800 XT (Raytracing) 121.3XX



98.4XX Radeon RX 6800 XT (Maximum + RT) 104.1XX



84.5XX GeForce RTX 3080 (Maximum + RT) 99.0XX



80.3XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Mit einer AMD Radeon RX 6800 XT und einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition haben wir uns den Einfluss auf die FPS durch die verschiedenen Presets angeschaut. Die Radeon RX 6800 XT ist der GeForce RTX 3080 dabei in allen Belangen überlegen und liegt meist 20 % vor der grünen Konkurrenz. Etwas anders sieht es aus, wenn wir das Raytracing aktivieren. Hier scheint die GeForce RTX 3080 wieder deutlich schneller zu sein und kann den Rückstand wieder aufholen. Bei den Turing- und Ampere-Karten brechen die FPS durch das Zuschalten der Raytracing-Effekte um 40 % ein, bei AMD sind bis zu 60 %.

Der erste Screenshot zeigt die Szene ohne Raytracing-Effekte. Der zweite rechts oben die niedrigsten Einstellungen, links unten die mittleren und rechts unten die hohen. Man muss hier schon sehr genau hinschauen, um überhaupt einen Unterschied zu erkennen.

Wohl besser sind hier Direktvergleiche ohne und mit den Raytracing-Effekten:

Die Lichtreflexionen sind das, auf das man sich konzentrieren sollte. Während ohne ein Raytracing Screen Space Reflections und vordefinierte Positionen für die Lichteffekte zum Einsatz kommen, werden diese mit Raytracing an der richtigen Stelle und mit dem korrekten Umfang der Reflexion berechnet.

Aber nicht die Lichtreflexionen werden mittels Raytracing berechnet, am auffälligsten ist die Umgebungsbeleuchtung, denn hier werden Bereiche, die wirklich im Dunklen liegen, auch nicht beleuchtet. Je nach Global-Illumination-Technik geschieht dies nicht immer physikalisch korrekt.

Im Wasser sind die Reflexionen natürlich am deutlichsten zu sehen. Per Screen Space Reflections wird einfach der schon gerenderte Bereich erneut als Spiegelung verwendet. Dabei werden aber auch Bereiche verwendet, die eigentlich noch gar nicht sichtbar wären. Per Raytracing kann genau bestimmt werden, welche Bereiche bereits durch das Auge des Betrachters zu sehen wäre und welche nicht. Nur Reflexionen, die auch wirklich zu sehen sind, werden dann dargestellt.

Kommen wir nun zu den Benchmarks, in denen wir zehn GeForce-Modelle gegen elf Radeon-Karten vergleichen. Das Raytracing kann natürlich nur bei den GeForce-RTX-Karten sowie den Modellen der Radeon-RX-6000-Serie aktiviert werden. Ausgeführt haben wir die Benchmarks im Grafikkarten-Testsystem mit einem Core i9-10900K, 32 GB an Arbeitsspeicher (DDR4-2933) und mit den aktuellen Treibern (GeForce 466.27 und in Form des 21.10.01.17 den Release-Treiber von AMD).

AMD vs. NVIDIA: GPU-Benchmarks

Für die Benchmarks haben wir das Maximum-Preset ausgewählt. Sind die Raytracing-Effekte aktive, dann jeweils auf "Hoch".

Resident Evil Village 1.920 x 1.080 Pixel (Maximum) AMD Radeon RX 6900 XT 288.7XX



234.6XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 286.9XX



231.8XX AMD Radeon RX 6800 XT 274.8XX



221.7XX AMD Radeon RX 6800 255.8XX



203.4XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE 238.0XX



193.5XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 225.1XX



182.6XX AMD Radeon RX 6700 XT 213.0XX



167.6XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE 205.2XX



166.3XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE 195.7XX



157.9XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE 170.0XX



138.2XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 157.6XX



127.0XX AMD Radeon RX 5700 XT 148.9XX



120.2XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 146.0XX



118.8XX AMD Radeon VII 144.9XX



111.2XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 144.0XX



115.1XX NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE 141.8XX



111.2XX AMD Radeon RX 5700 130.8XX



105.5XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 127.7XX



101.9XX AMD Radeon RX Vega 64 119.3XX



91.7XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 119.0XX



94.9XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 118.9XX



96.2XX AMD Radeon RX 5600 XT 111.0XX



89.7XX ASUS ROG GeForce GTX 1660 Ti 110.0XX



89.2XX AMD Radeon RX Vega 56 106.2XX



82.9XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 104.9XX



83.1XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 104.0XX



83.3XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 103.4XX



82.6XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 85.6XX



69.3XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 83.1XX



65.6XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 79.6XX



64.9XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 73.7XX



59.0XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 61.7XX



49.2XX AMD Radeon RX 590 59.1XX



46.2XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Resident Evil Village 2.560 x 1.440 Pixel (Maximum) AMD Radeon RX 6900 XT 223.7XX



179.7XX AMD Radeon RX 6800 XT 209.5XX



170.1XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 205.8XX



167.3XX AMD Radeon RX 6800 193.2XX



152.6XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE 163.1XX



129.8XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 155.1XX



125.2XX AMD Radeon RX 6700 XT 153.3XX



121.6XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE 142.0XX



113.8XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE 134.7XX



108.1XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 118.7XX



95.6XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE 116.1XX



91.8XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 112.0XX



90.8XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 109.1XX



87.2XX AMD Radeon RX 5700 XT 105.5XX



85.9XX AMD Radeon VII 105.3XX



81.5XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 103.8XX



83.9XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 97.0XX



76.6XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 95.9XX



76.7XX NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE 93.8XX



71.4XX AMD Radeon RX 5700 92.8XX



75.9XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 92.0XX



74.8XX AMD Radeon RX Vega 64 85.0XX



67.0XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 82.9XX



67.6XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 82.8XX



66.4XX AMD Radeon RX 5600 XT 78.9XX



64.9XX AMD Radeon RX Vega 56 74.6XX



59.1XX ASUS ROG GeForce GTX 1660 Ti 74.6XX



59.1XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 72.0XX



58.1XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 68.3XX



54.0XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 63.6XX



50.6XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 58.3XX



46.6XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 48.6XX



38.5XX AMD Radeon RX 590 40.1XX



30.7XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Resident Evil Village 3.840 x 2.160 Pixel (Maximum) AMD Radeon RX 6900 XT 127.1XX



103.8XX AMD Radeon RX 6800 XT 116.4XX



94.1XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 114.4XX



91.0XX AMD Radeon RX 6800 103.5XX



83.8XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE 88.5XX



68.7XX AMD Radeon RX 6700 XT 85.7XX



69.0XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 84.4XX



66.2XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 83.1XX



69.2XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 79.0XX



63.0XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 77.1XX



64.2XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE 77.0XX



59.6XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE 72.2XX



55.9XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 68.1XX



56.5XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 62.9XX



50.0XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE 61.3XX



47.3XX AMD Radeon VII 60.1XX



48.2XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 58.2XX



44.8XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 54.3XX



42.9XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 53.8XX



42.1XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 52.2XX



43.8XX AMD Radeon RX 5700 50.7XX



41.9XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 50.7XX



38.9XX AMD Radeon RX Vega 64 47.0XX



38.5XX NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE 45.6XX



35.3XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 43.9XX



34.8XX AMD Radeon RX 5700 XT 43.7XX



35.6XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 39.6XX



32.4XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 36.7XX



29.4XX ASUS ROG GeForce GTX 1660 Ti 34.6XX



29.5XX AMD Radeon RX 5600 XT 33.3XX



27.6XX AMD Radeon RX Vega 56 29.1XX



23.5XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 28.7XX



24.2XX AMD Radeon RX 590 17.3XX



15.7XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Eine erste Einschätzung

Schaut man sich nur die zur Verfügung gestellten Presets an, wird einmal mehr schnell deutlich, dass Raytracing-Effekte aus technischer Sicht interessant und optisch auch einen Unterschied machen können, der Einfluss auf die Leistung aber nicht unerheblich ist. Einmal mehr zeigt sich auch, dass NVIDIA mit der Turing- und Ampere-Architektur in der Berechnung der Raytracing-Effekte offenbar besser zurecht kommt, als dies bei AMD mit der RDNA-2-Architektur der Fall ist. Eine GeForce-RTX-Karte verliert weniger FPS durch das Zuschalten von Raytracing.

Der Leitungshunger von Resident Evil Village ist grundsätzlich nicht sonderlich hoch. In 1080p erreichen selbst eine GeForce GTX 1660 Ti oder eine Radeon RX 590 noch (mehr als) 60 FPS. Für ein Gaming in UHD sollte es schon eine GeForce RTX 2080 Super oder Radeon RX 5700 sein. In 1080p und mit Raytracing-Effekten reichen die jeweilige Einsteigs-Hardware in Form der GeForce RTX 2060 Super und Radeon RX 6700 XT aus. Wer aber auch hier in Richtung der höheren Auflösungen tendiert, für den sollte es dann eher eine Radeon RX 6800 oder GeForce RTX 3070 sein.

Ohne die Details in der Zusammenarbeit zwischen Capcom und AMD zu kennen, kann man allerdings vermuten, dass NVIDIA in der aktuellen Form noch einiges an Leistung liegen lässt. Die Unterschiede zwischen den RDNA-2-basierten AMD-Karten und den Turing/Ampere-Modellen AMD ist größer, als man die erwarten kann und inzwischen haben wir einige Erfahrungen dazu sammeln können. Da Resident Evil Village kein DLSS unterstützt, kann NVIDIA hier auch nicht auf die FPS-Kompensationstechnik zurückgreifen.

In der Beurteilung der Raytracing-Effekte muss man einmal mehr unterscheiden. Battlefield V war der erste AAA-Titel, der ein Raytracing für die Reflexionen einsetzte. Ob es diese gebraucht hätte, sei einmal dahingestellt. In Form einer Umsetzung für die Umgebungsbeleuchtung besser gefallen haben uns die Effekte in Metro: Exodus. In Watch Dogs Legion oder Cyberpunk 2077 unterstützen die Reflexionen die Stimmung sehr gut.

Resident Evil Village ist eines der Beispiele, wo es die Raytracing-Effekte nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja, die Umgebungsbeleuchtung ist mit der Berechnung per Raytracing realistischer und sorgt hier und da dafür, dass man der Szene ihren Realismus auch abnimmt, aber anders als in Metro: Exodus kann die Umsetzung hier für keinen Wow-Effekt sorgen, der einen nie wieder die Grafikeinstellungen umstellen lässt.

Noch am ehesten profitiert Resident Evil Village dort, wo Reflexionen im Wasser (oder hier eher im Blut, denn das kommt häufer vor) dargestellt werden. Screen Space Reflections sind, hat man einmal ein Auge dafür, meist nicht physikalisch korrekt. Diese per Raytracing zu berechnen ist aber auch nicht immer ganz einfach – vor allem wenn die Auflösung der Reflexionen oder deren Bildrate halbiert werden muss.

Apropos halbiert Bildrate: So schön eine Raytracing-Reflexion oder Umgebungsbeleuchtung auch sein mag, wenn zusammen mit hohen Textureinstellungen die Leistung zu sehr leidet, wird ein Spieler sich bis auf weiteres noch gegen diese Effekte entscheiden. Kommt dann auch noch ein relativ geringer Einfluss auf die Darstellungsqualität hinzu, wird das die Spieler nur noch mehr darin bestärken.

Für Resident Evil Village lässt sich somit festhalten: Die Grafik ist hübsch, im Horror-Genre sind die meisten Spieler aber ohnehin eher damit beschäftigt sich auf den nächsten Schockmoment vorzubereiten als jetzt jedes Detail der Darstellung zu bewundern. Die RE-Engine überzeugt vor allem in der Darstellung der Charaktere und Texturen, hat dafür zum Beispiel in der Vegetation so ihre Probleme. Positiv ist, dass sich der Hardware-Hunger in Grenzen hält es daher auch eine Grafikkarte der Vor-Vorherigen Generation noch ausreicht – bei Bedarf durch Anpassung der Qualitätsstufen.