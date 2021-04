Cyberpunk 2077: Patch 1.2 mit AMD-Raytracing im Test

Zum Start von Cyberpunk 2077 im Dezember des vergangenen Jahres hatten wir uns die Leistung verschiedener GPUs bereits angeschaut. Die Raytracing-Effekte funktionierten allerdings nur mit NVIDIA-GPUs der beiden RTX-Generationen. Auch wenn AMD mit der Radeon-RX-6000-Serie und der RDNA-2-Architektur entsprechende Beschleuniger verbaut und damit theoretisch kompatibel zur DXR-Schnittstelle ist, bedurfte es offenbar noch einiger Optimierungen. Diese sind nun eingeflossen, weswegen wir erneut einen frischen Blick auf die Leistung verschiedener Grafikkarten-Modelle werfen.

Für alle Details zu den Einstellungen und Möglichkeiten von Cyperpunk 2077 verweisen wir noch einmal auf den ursprünglichen Artikel. Änderungen gab es hier nicht und so mussten wir die Karten eigentlich nur durch den bestehenden Parcours schicken.

Mit den letzten beiden GPU-Generationen von AMD und NVIDIA haben wir die Benchmarks durchgeführt. Dabei kam ein Intel Core i9-11900K auf einem ASUS ROG Maximus XIII Hero zusammen mit 4x 8 GB DDR4-3600 18-19-19-39 Corsair Vengeance zum Einsatz.

Im Leistungsvergleich zwischen Patch 1.2 und der Version aus dem Dezember gibt es keinerlei große Unterschiede. Die Leistung steigt minimal an, dies jedoch nur messbar, denn gespürt haben werden die meisten Spieler nichts. Eventuelle technische Verbesserungen im Hinblick auf Ruckler etc. haben weitaus größere Auswirkungen.

Cyberpunk 2077 (Patch 1.2) 2.560 x 1.440 Pixel- Skalierung der Presets Radeon RX 6800 XT (Niedrig) 147.5XX



113.6XX GeForce RTX 3080 (Niedrig) 142.9XX



111.3XX GeForce RTX 3080 (Mittel) 116.1XX



99.2XX Radeon RX 6800 XT (Mittel) 113.2XX



92.1XX GeForce RTX 3080 (Hoch) 94.4XX



80.7XX GeForce RTX 3080 (Ultra) 82.1XX



69.8XX Radeon RX 6800 XT (Hoch) 81.0XX



67.6XX Radeon RX 6800 XT (Ultra) 80.1XX



66.5XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Zunächst einmal haben wir die GeForce RTX 3080 in der Founders Edition und die Radeon RX 6800 XT in der Referenzversion in einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel durch die vordefinierten Qualitätsprofile geschickt. Hier sind gleich drei Abstufungen zu erkennen. Von Niedrig auf Mittel verliert man zwischen 20 und 25 % an FPS. Von Mittel auf Hoch noch einmal zwischen 20 und 30 %, während bei NVIDIA zwischen Hoch und Ultra noch ein weiterer Sprung zu erkennen ist, fällt dieser bei AMD etwas flacher aus.

Cyberpunk 2077 (Patch 1.2) 2.560 x 1.440 Pixel (Ultra) - Skalierung der Raytracing-Presets GeForce RTX 3080 (Aus) 82.1XX



69.8XX Radeon RX 6800 XT (Aus) 81.0XX



67.6XX GeForce RTX 3080 (Mittel) 43.7XX



37.9XX GeForce RTX 3080 (Ultra) 41.3XX



36.1XX GeForce RTX 3080 (Phsycho) 33.7XX



30.4XX Radeon RX 6800 XT (Mittel) 26.2XX



22.7XX Radeon RX 6800 XT (Ultra) 23.7XX



20.8XX Radeon RX 6800 XT (Phsycho) 20.1XX



17.4XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Durch das Zuschalten der Raytracing-Effekten verliert der Besitzer einer GeForce RTX 3080 etwa 50 % an FPS in der ersten Stufe. Je mehr Effekte hinzukommen, desto stärker natürlich die Einbußen bei den FPS. Aber: Selbst im Phsycho-Preset liefert NVIDIA noch mehr FPS, als dies AMD bei der Radeon RX 6800 XT mit der ersten Stufe der Raytracing-Effekte leisten kann. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass AMD beim Thema Raytracing noch nicht auf dem Niveau ist, wie es NVIDIA nun erreicht hat. Gerade in höheren Auflösungen sind die Raytracing-Effekte selbst bei NVIDIA fast nur noch mit DLSS-Unterstützung flüssig spielbar. Bei AMD kann man eigentlich nur empfehlen, das Raytracing für 1080p zu aktiveren, darüber hinaus reicht die Leistung einfach nicht aus.

Kommen wir nun zum umfangreicheren Testparcours, von einer GeForce GTX 1080 Ti bis hin zur GeForce RTX 3080 und von einer Radeon RX 5700 bis hin zur Radeon RX 6900 XT haben wir in drei Auflösungen (1080p, 1440p und 2160p) mit dem Ultra-Preset getestet. Wenn das Raytracing aktiv ist, war dies in der Stufe "Mittel" der Fall.

Cyberpunk 2077 (Patch 1.2) 1.920 x 1.080 Pixel (Ultra) AMD Radeon RX 6900 XT 128.5XX



102.4XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 123.9XX



100.0XX AMD Radeon RX 6800 XT 120.7XX



95.3XX AMD Radeon RX 6800 104.4XX



83.7XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE 100.5XX



85.7XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 97.7XX



81.5XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE 86.3XX



72.6XX AMD Radeon RX 6700 XT 85.1XX



69.0XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE 84.7XX



75.7XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE 75.3XX



63.1XX AMD Radeon RX 5700 XT 68.5XX



57.5XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 67.0XX



56.9XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 66.5XX



57.6XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 64.6XX



54.7XX NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE 60.5XX



51.3XX AMD Radeon RX 5700 59.3XX



49.7XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 50.8XX



44.0XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 48.0XX



41.4XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 44.5XX



38.6XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 42.7XX



36.6XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 40.2XX



34.6XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 39.4XX



33.8XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 35.3XX



30.6XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 34.4XX



29.4XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 33.5XX



28.9XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 29.1XX



25.0XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 27.8XX



23.9XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 (Patch 1.2) 2.560 x 1.440 Pixel (Ultra) AMD Radeon RX 6900 XT 87.4XX



71.3XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 82.1XX



69.8XX AMD Radeon RX 6800 XT 81.0XX



67.6XX AMD Radeon RX 6800 71.3XX



59.1XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE 66.2XX



58.2XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 64.0XX



55.0XX AMD Radeon RX 6700 XT 55.7XX



46.7XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE 55.3XX



48.0XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE 55.2XX



48.1XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE 48.7XX



41.6XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 43.7XX



37.9XX AMD Radeon RX 5700 XT 42.8XX



35.6XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 42.4XX



36.7XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 41.4XX



36.0XX NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE 39.4XX



34.4XX AMD Radeon RX 5700 37.2XX



31.0XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 30.6XX



26.9XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 30.5XX



25.8XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 28.6XX



24.4XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 27.4XX



23.7XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 26.2XX



22.7XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 25.2XX



21.9XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 22.7XX



20.3XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 21.1XX



18.0XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 19.8XX



16.7XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 18.0XX



14.9XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 17.8XX



15.1XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 (Patch 1.2) 3.840 x 2.160 Pixel (Ultra) AMD Radeon RX 6900 XT 43.2XX



37.5XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42.3XX



37.3XX AMD Radeon RX 6800 XT 39.8XX



33.7XX AMD Radeon RX 6800 35.3XX



30.2XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE 32.8XX



29.0XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 31.4XX



27.1XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE 26.9XX



24.1XX AMD Radeon RX 6700 XT 26.3XX



22.1XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE 25.9XX



23.0XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE 23.1XX



20.4XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 21.1XX



18.2XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 20.3XX



17.9XX AMD Radeon RX 5700 XT 19.9XX



14.9XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 19.5XX



16.8XX NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE 17.9XX



15.6XX AMD Radeon RX 5700 17.4XX



14.0XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 14.8XX



12.6XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 14.4XX



12.7XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 13.2XX



11.7XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 11.6XX



10.7XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 10.9XX



9.0XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 10.2XX



9.3XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 9.5XX



7.9XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 9.3XX



7.9XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 8.8XX



8.0XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 8.0XX



7.1XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 7.9XX



7.0XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

In den drei Auflösungen bestätigt sich das Bild: Während AMD ohne die Raytracing-Effekte nicht nur mithalten kann, sondern NVIDIA sogar größtenteils schlägt, sieht das Bild nach Aktivierung der Raytracing-Effekte ganz anders aus. Mindestens 45 % an FPS gehen bei AMD verloren, manchmal sogar bis zu 75 % und entsprechend unspielbar wird Cyberpunk 2077, das ja ohnehin schon nicht schonend mit dem Hardwareressourcen umgeht.

Bei NVIDIA fressen die Raytracing-Effekte natürlich ebenfalls deutlich Leistung, im Verhältnis jedoch nicht ganz so viel wie bei AMD und dementsprechend wäre es mit einer GeForce RTX 3080 in 1440p möglich, selbst mit den Effekten ausreichende FPS zu erreichen. Bei AMD ist daran gar nicht zu denken, weil selbst die Radeon RX 6900 XT nur noch auf knapp unter 40 FPS kommt.

Da eine Darstellung in UHD die größte Herausforderung darstellt, haben wir die GeForce-RTX-Karten hier ebenfalls mit DLSS getestet, was sich dann wie folgt darstellt:

Cyberpunk 2077 (Patch 1.2) 3.840 x 2.160 Pixel (Ultra) NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT+DLSS) 39.7XX



34.4XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT+DLSS) 28.3XX



24.9XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT+DLSS) 28.0XX



24.6XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT+DLSS) 25.1XX



22.0XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT+DLSS) 22.9XX



19.6XX NVIDIA GeForce RTX 3080 FE (RT) 21.1XX



18.2XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT+DLSS) 19.9XX



17.3XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT+DLSS) 19.5XX



16.8XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT+DLSS) 16.3XX



14.1XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (RT) 14.8XX



12.6XX AMD Radeon RX 6900 XT (RT) 14.4XX



12.7XX AMD Radeon RX 6800 XT (RT) 13.2XX



11.7XX AMD Radeon RX 6800 (RT) 11.6XX



10.7XX NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (RT) 10.9XX



9.0XX NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (RT) 10.2XX



9.3XX EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming (RT) 9.5XX



7.9XX NVIDIA GeForce RTX 2070 Super FE (RT) 9.3XX



7.9XX AMD Radeon RX 6700 XT (RT) 8.8XX



8.0XX NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE (RT) 8.0XX



7.1XX NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FE (RT) 7.9XX



7.0XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Mit zugeschaltetem DLSS ist dann selbst eine GeForce RTX 3070 in der Lage, mehr FPS als eine Radeon RX 6900 XT zu liefern. NVIDIA gelingt es, die FPS wieder auf ein Niveau zu heben, welches spielbare FPS ermöglicht – nicht zwangsläufig in UHD-Auflösung, aber das Prinzip funktioniert natürlich auch für 1440p und 1080p.

Man sollte sich bei Cyberpunk 2077 allerdings nicht so sehr auf das Thema Raytracing versteifen. Sicherlich sind die Effekte schick, spielentscheidend sind sie jedoch nicht. Außerdem haben wir den Eindruck, dass die Entwickler bei CD Project Red noch nicht das volle Optimierungspotenzial der für die RDNA-2-Architektur nutzen – hier ginge sicherlich noch etwas mehr. AMD hat ohne Zweifel einen Nachteil in der Raytracing-Leistung, so groß wie bei Cyberpunk 2077 fällt er aber allenfalls bei Control aus. Beides darf nun als Worst-Case-Szenario für AMD bezeichnet werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Cyberpunk 2077 ist ein ohnehin schon extrem fordernder Titel, mit Raytracing eben noch etwas mehr und hier bekommt selbst NVIDIA mit den schnellsten Karten Schwierigkeiten, überhaupt ausreichende FPS zu liefern. Allerdings kann NVIDIA den Vorteil des DLSS auf seiner Seite verbuchen und diese Möglichkeit der Kompensation gibt es bei AMD eben noch nicht - viele Besitzer der neuen Radeon-Karten warten sicherlich schon sehnsüchtig darauf. Ob AMD die Technik noch in diesem Jahr an den Start bringen wird, lässt sich schwer abschätzen.