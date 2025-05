Werbung

MSI geht bei seinem Titan 18 HX AI keinerlei Kompromisse bei der Ausstattung ein: So verbaut man mit Arrow Lake und Blackwell nicht nur die schnellsten Komponenten für Spieler, sondern auch reichlich Speicher und vor allem eine mechanische Tastatur, eine leistungsstarke Kühlung und ein hochwertiges Display. Das Gesamtpaket lässt man sich mit einem Preis von deutlich über 6.000 Euro aber auch teuer bezahlen. Wie sich das Gaming-Monster im Praxisalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Zu Beginn des Jahres kündigte MSI sein neuestes mobiles Gaming-Flaggschiff der Titan-18-HX-Familie an. Nachdem man das Gehäuse erst mit der letztjährigen Modellvariante grundlegend überarbeitet hatte, gibt es nun ein neues Innenleben, das es in sich hat. Dafür gibt es mit der Dragon Edition Norse Myth eine spezielle, limitierte Variante, die mit einem unverwechselbaren Design auf sich aufmerksam macht. Diese nimmt Anleihen an der nordischen Mythologie und zeigt einen handgezeichneten Gaming-Drachen sowie nordische Runen auf dem Displaydeckel oder unterhalb des Tastaturbetts.

Unter der Haube dreht die gesamte Modellserie so richtig auf: So wird das Gerät von einem Intel Core Ultra 9 285HX auf Arrow-Lake-Basis befeuert und stellt diesem wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop oder GeForce RTX 5090 Laptop zur Seite, die bis zu 24 GB GDDR7-Videospeicher bieten. Dazu gibt es maximal 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und Platz für gleich vier NVMe-SSDs, wobei das primäre Laufwerk sogar per PCIe Gen5 x4 angebunden wird.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 18 Zoll und setzt auf die Mini-LED-Technik. Es löst nativ mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten auf und bietet somit ein übersichtliches 16:10-Format an. Dank DisplayHDR-1000-Zertifizierung erreicht es hohe Helligkeitswerte und ermöglicht die Darstellung entsprechender Inhalte. Die Bildwiederholrate soll laut Hersteller bei 120 Hz liegen; der DCI-P3-Farbraum soll vollständig abgedeckt werden, womit selbst professionelle Anwender aus dem Foto- und Video-Umfeld angesprochen werden.

Vollausstattung gibt es auch beim Rest: Das neue Titan 18 HX AI setzt unter anderem auf mechanische Cherry-MX-Schalter mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung, während insgesamt sechs Lautsprecher mit Dynaudio-Technik für satten Sound sorgen. Anschlussseitig stehen moderne Schnittstellen bis hin zu zweimal Thunderbolt 5 und drei klassischen USB-A-Schnittstellen sowie HDMI 2.1 und sogar ein SD-Kartenleser bereit. Für das Netzwerk gibt es eine schnelle 2,5-GBit/s-Buchse, drahtlos wird per WiFi 7 mit Killer-Funktionalität gefunkt. Die Webcam arbeitet mit 1080p-Auflösung und ermöglicht dank Infrarot-Technik den Login per Gesichtserkennung.

Das alles hat jedoch seinen Preis: Über 5.000 und fast 7.000 Euro ruft MSI für sein neues Titan auf. Ob sich das rentiert, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten auf. Wir haben den Boliden mit Core Ultra 9-285HX, RTX 5090 Laptop, 64 GB RAM und 6 TB SSD-Speicher kräftig auf den Zahn gefühlt.