MSI kündigt das Titan 18 HX mit Sonderedition an

Zur CES 2025 kündigt MSI sein neuestes mobiles Gaming-Flaggschiff der Titan-18-HX-Familie an und bringt mit der Dragon Edition Norse Myth eine limitierte Variante, die mit einem unverwechselbaren Design auf sich auf aufmerksam macht. Das Cover nimmt dabei Anleihen an der nordischen Mythologie und zeigt einen handgezeichneten Gaming-Drachen und nordische Runen mit der verschlüsselten Botschaft "Dragon Edition". Links neben dem randlosen und mehrfarbig beleuchteten RGB-Haptic-Touchpad findet sich ein weiteres Drachensignet unter dem Glas der Handballenauflage. Die im aufwändigen Herstellungsprozess detailliert herausgearbeitete 3D-Struktur zeigt den Gaming-Drachen und symbolisiert die neun Reiche der Mythologie.

Unter der Haube soll die überarbeitete Modellserie natürlich auch abseits der Sonderedition höchste Leistung bieten. So wird das Gerät von einem Intel Core Ultra 9 285HX auf Arrow-Lake-Basis befeuert, welchen man erst gestern offiziell ins Rennen schickte. Ihm zur Seite steht wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop oder gar eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, die bis zu 24 GB GDDR7-Videospeicher bieten. Dazu gibt es maximal 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und Platz für gleich vier schnelle NVMe-SSDs, wobei das primäre Laufwerk sogar per PCIe Gen5 x4 angebunden werden kann.

Das Display kommt auf eine Diagonale von 18 Zoll und setzt auf die Mini-LED-Technik. Dabei löst es nativ mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten auf und bietet somit ein übersichtliches 16:10-Format. Dank DisplayHDR-1000-Zertifizierung erreicht es hohe Helligkeitswerte und ermöglicht die Darstellung von HDR-Inhalten. Die Bildwiederholrate soll laut Hersteller bei 120 Hz liegen, der DCI-P3-Farbraum vollständig abgedeckt werden, womit selbst professionelle Anwender aus dem Foto- und Video-Umfeld angesprochen werden.

Bei der Tastatur setzt MSI auf mechanische Cherry-MX-Schalter mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung, die einen separaten Nummernblock sowie die Copilot-Taste für Microsofts KI- und AI-Funktionen umfasst. Für satten Sound sollen insgesamt sechs Lautsprecher mit Dynaudio-Technik sorgen. Anschlussseitig stehen gleich zwei Thunderbolt-5-Schnittstellen und drei klassische USB-A-Schnittstellen nach USB 3.2 Gen2 zur Verfügung. Während DisplayPort über die beiden Thunderbolt-Ports realisiert wird, steht noch ein zusätzlicher HDMI-2.1-Ausgang bereit. Sogar einen SD-Kartenleser hat MSI in seinem neusten Flaggschiff integriert. Für das Netzwerk gibt es eine schnelle 2,5-GBit/s-Buchse, drahtlos wird bereits per WiFi 7 mit Killer-Funktionalität gefunkt. Die Webcam arbeitet nach 1080p und erlaubt dank Infrarot-Technik den Login per Gesichtserkennung.

Für die Stromversorgung unterwegs steckt im 404 x 308 x 32 mm großen und 3,6 kg schweren Aluminiumchassis ein leistungsstarker 4-Zellen-Akku mit 99 Wh, der über ein externes 400-W-Netzteil versorgt wird. Sobald die finalen Ausstattungsvarianten für Deutschland feststehen, will MSI erste Preisangaben machen.