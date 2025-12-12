Werbung

Wo soll das alles noch hinführen? Displays mit 500 Hz gab es immer wieder einmal zu sehen, jetzt haben wir den ASUS ROG Swift PG27AQWP-W im Test, einen 27-Zöller mit OLED-Panel, Dual-Mode-Betrieb und einer maximalen Wiederholfrequenz von 720 Hz. Ob das Display im Alltag überzeugen kann, klärt unser Test.

Dual-Mode-Displays haben wir schon mehrere gesehen. Grundlegend arbeiten diese nach dem Prinzip: hohe Auflösung und niedrigere Wiederholfrequenz oder ein Viertel der Auflösung und eine verdoppelte maximale Wiederholfrequenz. Vor Kurzem haben wir das beispielsweise beim Titan Army P275MV-Plus (Test) gesehen, der auf 27 Zoll entweder UHD mit 160 Hz oder Full HD mit 320 Hz bietet. Der Vorteil dieses Set-ups: Die Auflösung funktioniert in beiden Modi mit der Diagonale. Anders sieht das meist bei 32-Zöllern aus, die mit Full HD eine sehr große Darstellung bieten.

Oder eben beim ASUS ROG Swift PG27AQWP-W. Bereits im nativen Betrieb mit der für 27-Zöller üblichen QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten wird eine enorme Wiederholfrequenz von 520 Hz geboten. Das verspricht zusammen mit den Vorteilen der OLED-Technik eine exzellente Gaming-Darstellung, in einem Bereich, der für die allermeisten Gamer schon nicht mehr fassbar ist, sondern klar eSport-User anspricht. Als wäre das nicht genug, legt ASUS aber über den Dual-Mode-Betrieb noch eine Schippe drauf. Alternativ sind 720 Hz im HD-Betrieb, also mit 1.280 x 720 Bildpunkten, möglich. Damit werden klar, eSport-Enthusiasten und -Profis angesprochen, denn ansonsten wird wohl niemand in der heutigen Zeit mit einer solchen Auflösung spielen wollen.

Die Grundlage stellt ein W-OLED-Panel aus dem Hause LG dar. Das besitzt neben der beachtlichen Hz-Zahl laut Datenblatt ein großes Farbvolumen und eine sehr hohe maximale Peak-Helligkeit von 1.500 cd/m² im HDR-Betrieb. Das würde den ROG Swift PG27AQWP-W grundsätzlich auch für Anwendungen abseits des reinen Gamings interessant machen.

Mit Blick auf die Eckdaten sollte es niemanden überraschen: Günstig ist der 27-Zöller nicht. Der PG27AQWP-W kommt erst rund um das Erscheinen dieses Tests auf den Markt und schlägt mit einer UVP von 1.399 Euro zu Buche. Damit ist unser Testkandidat ganz klar in der Luxusklasse platziert.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des ROGT Swift OLED PG27AQWP-W fällt vorbildlich aus. Im Karton befindet sich:

Kabel: DisplayPort

Kabel: HDMI

Kabel: USB Typ-A auf Typ-B

Mikrofaser-Tuch

Projektionsträger

Spezifikationen des ASUS ROG Swift PG27AQWP-W in der Übersicht Straßenpreis: 1.399 Euro (UVP) Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Silber/Weiß Format: 16:9 Panel: Tandem WOLED (LG) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: TrueBlack Glossy (AR-Coating) Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel @ 520 Hz

1.280 x 720 Pixel @ 720 Hz Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: k.A.

HDR: 1.500 cd/m² Reaktionszeit: 0,02 ms Wiederholfrequenz: 520 Hz @ QHD

Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 7,04 kg Abmessungen (B x H x T): 605,6 x 547,9 x 273,5 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: -30° - 30°

Pivot: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, FreeSync Premium Pro

