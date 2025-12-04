Werbung

Der Titan Army P275MV Plus erweckt den Anschein, ein rundes Paket für Gamer zu sein: UHD-Auflösung, dank Dual-Mode aber auch 320 Hz als maximale Wiederholfrequenz, das alles gekoppelt mit einem Mini-LED-Backlight mit 1.152 Zonen, was den 27-Zöller auch für die HDR-Wiedergabe interessant macht. Wo die Schwachstellen liegen, klärt unser Test.

In den vergangenen Monaten wanderten zahlreiche OLED-Gaming-Geräte über unsere Schreibtische. Seit 2022 ist den selbstleuchtenden Dioden endgültig der Durchbruch auf den Schreibtischen gelungen. Ein Teil tragen die immer durchdachteren Schutzmaßnahmen der Hersteller bei. Aber nicht jeder möchte sich mit etwaigen Einbrenn-Effekten beschäftigen.

Genau für solche User ist die Mini-LED-Technik eine interessante Alternative. Sie kommt zwar bauartbedingt im Bereich der Reaktionszeiten nicht an die OLED-Technik heran, hat im Gegenzug aber auch Vorteile, denn es werden großflächig höhere maximale Helligkeiten ermöglicht. Zusammen mit den 1.152 Dimming-Zonen, die Geräte wie der Titan Army P275MV Plus bieten, sollte so eine spektakuläre HDR-Wiedergabe möglich sein – zertifiziert ist das Gerät nach DisplayHDR 1000. Dank der Quantum-Dot-Technik werden zudem große Farbräume versprochen.

In die Vollen geht Titan Army bei seinem 27-Zöller für Gamer. Grundsätzlich handelt es sich um ein Dual-Mode-Gerät, bei dem also die maximale Auflösung und Wiederholfrequenz auf Hardware-Ebene umgeschaltet werden können. So stehen die Kombinationen aus UHD (3.840 x 2.160) und 160 Hz oder FHD (1.920 x 1.080) und 320 Hz zur Verfügung. So kann der Anwender frei entscheiden, was wichtiger ist: eine hohe Bildschärfe oder kürzere Latenzen. Das Fast-IPS-Panel wird vom Hersteller zudem mit Reaktionszeiten von 1 ms angegeben.

Mit der DyDs hat Titan Army noch ein exklusives Feature im Angebot, das die Bewegungsschärfe gegenüber klassischen LCD-Lösungen reduzieren soll.

Zum Testzeitpunkt ist der Titan Army P275MV Plus zu einem Preis von 449 Euro verfügbar, was ihn preislich mit Blick auf die Ausstattung interessant macht. Der Preis schwankt allerdings merklich, teilweise war das Gerät auch schon für 379 Euro zu haben – hier kann es sich also lohnen, genauer hinzuschauen. Eine Einschränkung sehen wir recht schnell: Der Garantiezeitraum beläuft sich nur auf zwölf Monate. Ob noch weitere Abstriche akzeptiert werden müssen, klären wir in unserem Test.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Titan Army P275MV Plus gehören:

Kabel: DisplayPort

Externes Netzteil + Stromkabel

Kalibrierungsprotokoll

Spezifikationen des Titan Army P275MV Plus in der Übersicht Straßenpreis: ca. 449 Euro Garantie: 12 Monate Homepage: www.titan-army.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: Fast-IPS Dimming-Zonen: 1.152 Look up Table: 10 Bit (8 Bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel @ 160 Hz

1.920 x 1.080 Pixel @ 320 Hz Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR:450 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 160 Hz @ UHD / 320 Hz @ FHD Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB Typ-C (65 W PD)

2x USB Typ A 2.0

1x USB Typ B

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 6,0 kg Abmessungen (B x H x T): 614,2 x 397,8 x 228,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -5 ° - 20 °

Drehung: -25 ° - 22 °

Pivot: -90 ° - 90 ! Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: Adaptive Sync, Mini-LED-Backlight