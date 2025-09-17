News
TEST
MSI MAG 321CUPDFDE im Test

Dual-Mode-Display mit 1500R

MSI MAG 321CUPDFDE im Test: Dual-Mode-Display mit 1500R
Der MSI MAG 321CUPDFDE adressiert all die Gamer, die sich nicht entscheiden können, ob es nun ein hochauflösender Gaming-Allrounder sein soll, oder ein High-Speed-Gerät mit einer maximalen Wiederholfrequenz. Als Dual-Mode-Modell bietet der 32-Zöller die Kombinationen aus UHD mit 160 Hz und FullHD mit 320 Hz an. Ob der Spagat gelingt, klärt der ausführliche Hardwareluxx-Test. 

MSI gibt eine Reaktionszeit von 0,5 ms (MPRT), bzw. 1 ms (GtG) für den 32-Zöller an. Wie gut das in der Praxis gelingt, werden wir sehen müssen, denn typischerweise sind die VA-Panels bauartbedingt nicht die allerschnellsten Modelle. Mit Support für FreeSync Premium sollte es außerdem keine Probleme mit zerrissenen Bildern geben. Die Curved-Oberfläche mit einem Radius von 1.500 mm soll zudem für eine gesteigerte Immersion sorgen.

Für Gamer gibt es außerdem eine umfangreiche Software-Ausstattung, die von KI-Funktionen abgerundet wird. 

Das Panel wird mit einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m² im SDR-Betrieb angegeben, während der Kontrastumfang bei 3.000:1 liegen soll. HDR-Fähigkeiten sind theoretisch mit an Bord, allein die angegebene Peak-Helligkeit von 400 cd/m² zeigt, dass wir es hier mit einer HDR-Einsteiger-Lösung zu tun haben. 

Preislich ordnet MSI den MAG 321CUPDFDE bei rund 450 Euro, der Dual-Mode muss also durchaus bezahlt werden. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate mit Pick-up-und-Return-Service.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des MSI MAG 321CUPDFDE gehören:

  • Kabel: DisplayPort
  • Kabel: USB Typ-A auf Typ-C
  • Kabel: C13-Stromkabel

Spezifikationen des MSI MAG 321CUPDFDE in der Übersicht
Straßenpreis: ca. 450 Euro
Garantie: 36 Monate
Homepage: www.msi.de
Diagonale: 32 Zoll
Krümmung 1.500 mm
Gehäusefarbe: Schwarz
Format: 16:9
Panel: Rapid-VA
Farbtiefe: 10 Bit
Glare-Optik: nein
Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel @ 160 Hz
1.920 x 1.080 Pixel @ 320 Hz
Kontrastwert: 3.000:1
Helligkeit: SDR: 350 cd/m²
Reaktionszeit: 0,5 ms (GtG)
Wiederholfrequenz: 160 Hz bzw. 320 Hz
Blickwinkel: horizontal: 178°
vertikal: 178°
Anschlüsse:

1x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.1
1x Typ C (15 W PD)
1x 3,5 mm Klinke
HDCP: ja
Gewicht: 6,65 kg
Abmessungen (B x H x T): 710,5 x 423,3 x 96,8 mm
Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm
Neigung: -5° - 20°
Drehung: -
Kensington-Lock: ja
Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter)
integrierte Lautsprecher: nein
Netzteil: extern
Sonstiges: Dual-Mode-Betrieb

