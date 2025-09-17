Werbung
Der MSI MAG 321CUPDFDE adressiert all die Gamer, die sich nicht entscheiden können, ob es nun ein hochauflösender Gaming-Allrounder sein soll, oder ein High-Speed-Gerät mit einer maximalen Wiederholfrequenz. Als Dual-Mode-Modell bietet der 32-Zöller die Kombinationen aus UHD mit 160 Hz und FullHD mit 320 Hz an. Ob der Spagat gelingt, klärt der ausführliche Hardwareluxx-Test.
MSI gibt eine Reaktionszeit von 0,5 ms (MPRT), bzw. 1 ms (GtG) für den 32-Zöller an. Wie gut das in der Praxis gelingt, werden wir sehen müssen, denn typischerweise sind die VA-Panels bauartbedingt nicht die allerschnellsten Modelle. Mit Support für FreeSync Premium sollte es außerdem keine Probleme mit zerrissenen Bildern geben. Die Curved-Oberfläche mit einem Radius von 1.500 mm soll zudem für eine gesteigerte Immersion sorgen.
Für Gamer gibt es außerdem eine umfangreiche Software-Ausstattung, die von KI-Funktionen abgerundet wird.
Das Panel wird mit einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m² im SDR-Betrieb angegeben, während der Kontrastumfang bei 3.000:1 liegen soll. HDR-Fähigkeiten sind theoretisch mit an Bord, allein die angegebene Peak-Helligkeit von 400 cd/m² zeigt, dass wir es hier mit einer HDR-Einsteiger-Lösung zu tun haben.
Preislich ordnet MSI den MAG 321CUPDFDE bei rund 450 Euro, der Dual-Mode muss also durchaus bezahlt werden. Der Garantiezeitraum beträgt 36 Monate mit Pick-up-und-Return-Service.
Lieferumfang
Zum Lieferumfang des MSI MAG 321CUPDFDE gehören:
- Kabel: DisplayPort
- Kabel: USB Typ-A auf Typ-C
- Kabel: C13-Stromkabel
|Straßenpreis:
|ca. 450 Euro
|Garantie:
|36 Monate
|Homepage:
|www.msi.de
|Diagonale:
|32 Zoll
|Krümmung
|1.500 mm
|Gehäusefarbe:
|Schwarz
|Format:
|16:9
|Panel:
|Rapid-VA
|Farbtiefe:
|10 Bit
|Glare-Optik:
|nein
|Auflösung:
|3.840 x 2.160 Pixel @ 160 Hz
1.920 x 1.080 Pixel @ 320 Hz
|Kontrastwert:
|3.000:1
|Helligkeit:
|SDR: 350 cd/m²
|Reaktionszeit:
|0,5 ms (GtG)
|Wiederholfrequenz:
|160 Hz bzw. 320 Hz
|Blickwinkel:
|horizontal: 178°
vertikal: 178°
|Anschlüsse:
|
1x DisplayPort 1.4
|HDCP:
|ja
|Gewicht:
|6,65 kg
|Abmessungen (B x H x T):
|710,5 x 423,3 x 96,8 mm
|Ergonomie:
|Höhenverstellung: 130 mm
Neigung: -5° - 20°
Drehung: -
|Kensington-Lock:
|ja
|Wandmontage:
|100 x 100 mm (mit Adapter)
|integrierte Lautsprecher:
|nein
|Netzteil:
|extern
|Sonstiges:
|Dual-Mode-Betrieb
