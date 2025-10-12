Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure stellten unter anderem den Geekom A8 mit kleinerem Ryzen-7-Prozessor, das Thermaltake View 390 Air und das Apple iPhone 17 Pro Max auf den Prüfstand, spielten aber auch Hollow Knight Silksong an und stellten pünktlich zum Marktstart die HAVN H12, das HAVN BF 360 Flow und die HAVN H14 auf den Teststand. Weiterhin unterzogen wir dem Huawei MatePad 12 X 2025 einen Kurztest und durchleuchteten Intels kommenden Cougar Cove, Darkmont, Xe3-GPU und mehr. Zu guter Letzt stand Battlefield 6 im Benchmark-Test.

Freitag, 03.10.2025: Geekom A8 R7 im Test

Mit seinem leistungsstarken Ryzen-Prozessor, schnellem Speicher, einem zeitlosen und modernen Design und einem äußerst kompakten Auftreten sowie einer Vielzahl aktueller Schnittstellen und Anschlüssen zählten wir den Geekom A8 mitunter zu den besten Mini-PCs seiner Art. Zum 22. Geburtstag des Herstellers gibt es das Modell mit kleinerem Ryzen 7 8745HS und geringerer Speicherausstattung zum Sonderpreis. Wir machen den Test... [weiterlesen]

Samstag, 04.10.2025: Thermaltake View 390 Air im Test

Thermaltakes View 390 Air zeigt sich mit einem gewölbten Panoramaglaselement, das sich über Seite und Deckel zieht. Im Unterschied zu anderen Showgehäusen können so Frontlüfterplätze genutzt werden. Besonders ist aber auch, dass der Midi-Tower für ein 6-Zoll-Display vorbereitet ist und in Farbvarianten wie Butter Caramel angeboten wird... [weiterlesen]

Sonntag, 05.10.2025: Hollow Knight Silksong angespielt

"Silksong is real." Mit diesem Satz hat Geoff Keighley die Zuschauer der diesjährigen gamescom Opening Night Live in Begeisterung versetzt. Im Frühjahr 2017 erschien mit Hollow Knight das Erstlingswerk des australischen Indie-Studios Team Cherry. Eine Fortsetzung wurde schon bald angekündigt und ist mit Silksong nun am 04. September 2025 erschienen... [weiterlesen]

Montag, 06.10.2025: Apple iPhone 17 Pro Max im Test

Nach monatelangen Gerüchten, in denen bereits so ziemlich jedes Detail besprochen wurde, sehen wir uns das iPhone 17 Pro Max in diesem Review nun im Detail an... [weiterlesen]

Dienstag, 07.10.2025: HAVN H12 im Test

HAVN bringt mit dem H12 einen unbeleuchteten 120-mm-Lüfter auf den Markt, der vor allem mit hoher Performance überzeugen soll. Im Test klären wir, ob sich der 30 mm dicke Lüfter sich tatsächlich vor etablierte Konkurrenzmodelle setzen kann... [weiterlesen]

Dienstag, 07.10.2025: HAVN BF 360 Flow im Test

HAVN hat das BF 360 Flow auf hohe Kühlleistung getrimmt: Hinter der Airflow-optimierten Front sitzen zwei mächtige 180-mm-Lüfter, die von einem 140-mm-Lüfter an der Rückwand unterstützt werden. Maximal können sogar vier 180-mm-Lüfter verbaut werden. Dazu soll der Midi-Tower Käufer auch mit seinem minimalistischen Design ansprechen... [weiterlesen]

Dienstag, 07.10.2025: HAVN H14 im Test

Die H14 markieren die Mitte im taufrischen Lüfter-Line-up von HAVN und könnten damit besonders attraktiv sein. Sie zeigen sich wie ihre Geschwistermodelle mit einem markanten Design, das ohne Beleuchtung auskommt. HAVN verspricht zudem eine hohe Performance... [weiterlesen]

Mittwoch, 08.10.2025: Kurztest Huawei MatePad 12 X 2025

Bereits vor ein paar Wochen hatten wir das neue MatePad 11.5 2025 von Huawei im Test, heute kommt auch die 2025er-Variante des MatePad 12 X in den Handel. Mit etwas größerem und höher aufgelöstem Display, 50-MP-Kamera und überarbeitetem Zubehör addressiert Huawei das Tablet an Studierende, Kreative und mobile Profis. Wir schicken das größere Modell durch unseren Testparcours, und finden ein paar Gemeinsamkeiten zum 11,5-Zoll-Modell... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.10.2025: Cougar Cove, Darkmont, Xe3-GPU und mehr

Mit Panther Lake wird Intel im kommenden Jahr eine weitere Core-Generation für Notebooks auf den Markt bringen. Vermutlich werden diese als Core-Ultra-300-Serie auf den Markt kommen, zum aktuellen Zeitpunkt aber spricht Intel noch nicht über solch einzelnen Produktdetails, sondern hat im Rahmen der diesjährigen Intel Tech Tour über den Aufbau und die architektonischen Details von Panther Lake gesprochen. Auf eben diese wollen wir in diesem Artikel genauer eingehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 09.10.2025: Battlefield 6 im Technik-Test

Auf die Open-Beta erfolgt morgen die offizielle Veröffentlichung von Battelfield 6. Wir haben uns die Leistung und die Hardwareanforderungen der Frostbite-Engine angeschaut, die von DICE im Vergleich zum Vorgänger Battlefield 2042 deutlich weiterentwickelt wurde. Neben DICE waren und sind Criterion Games, Motive Studio und Ripple Effect Studios beteiligt... [weiterlesen]