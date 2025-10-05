Werbung

"Silksong is real." Mit diesem Satz hat Geoff Keighley die Zuschauer der diesjährigen gamescom Opening Night Live in Begeisterung versetzt. Im Frühjahr 2017 erschien mit Hollow Knight das Erstlingswerk des australischen Indie-Studios Team Cherry. Eine Fortsetzung wurde schon bald angekündigt und ist mit Silksong nun am 04. September 2025 erschienen.

Nach dem Erfolg von Hollow Knight tritt Teil 2 in große Fußstapfen. Das Spiel erreichte bei metacritic schließlich einen Metascore von 90 und einen User Score von 9,1. Entsprechend hoch waren die Erwartungen nach der Ankündigung. Danach wurde es jedoch einige Jahre still um das Spiel, bis Geoff Keighley die Fans im August in Aufruhr versetzte. Knapp zwei Wochen später wurde das Spiel dann veröffentlicht und wir haben uns in der Rolle von Protagonistin Hornet in das Reich Pharloom begeben. Gespielt haben wir auf der Xbox Series X.

Von Käfern, Nadeln und Seide - Story

Wie immer die Warnung: Ab hier folgen Spoiler zu den ersten circa zwei Spielstunden von Hollow Knight: Silksong.

Das Abenteuer beginnt mit Hornet, die sich in einem Gefangenentransport befindet, der über eine lange Brücke führt. Bei dem Versuch, sich zu befreien, bringt sie die Brücke kurzerhand zum Einsturz und wir stürzen gemeinsam mit dem Wagen, in welchem wir eingesperrt sind, in die Tiefe. Nach dem Aufschlag erwachen wir am Grund einer mit Moos überwucherten Schlucht, deren geheimnisvolle Atmosphäre sofort an die Stimmung des ersten Spiels anknüpft. Nur wenige Schritte weiter betreten wir die sogenannte Moosgrotte, wo wir zum ersten Mal auf einfache Gegner treffen. Hier machen wir uns mit den grundlegenden Mechaniken des Kampfes vertraut.

Ein wenig später im Spiel wird deutlich, dass Hornet von einer seltsamen Schwäche heimgesucht wird. Nach heftigeren Kämpfen bricht sie immer wieder kurzzeitig zusammen und kann sich kaum noch vorwärts bewegen. In dieser Lage begegnet uns die alte Kapellenjungfer, die uns nähere Einblicke in die Hintergründe der Geschichte gewährt. Ihr erzählt Hornet auch, dass sie von verhüllten Käfern gefangen genommen wurde. Diese haben sie scheinbar ohne Begründung nach Pharloom gebracht, das fremdartige Reich, in dem wir uns nun befinden. Bei den Entführern handelt es sich laut unserer Gesprächspartnerin um die sogenannten Zitadellenkäfer, die sich verschleiern, um einer ominösen höheren Macht zu dienen. Sie kommen aus der geheimnisvollen Zitadelle, die hoch oben auf der Spitze des Landes thront.

Wie wir weiterhin erfahren, liegt ein Fluch über dem gesamten Königreich Pharloom. Von der Zitadelle ist seit langer Zeit niemand mehr lebendig zurückgekehrt. Damit ist unser Ziel klar. Wir wollen den Gipfel erreichen, um in der Zitadelle die wahren Gründe für unsere Gefangennahme zu ergründen. Auf ihrem Weg dorthin gelangen wir schließlich auch in das Dorf Knochengrund. Hier, wie auch überall im Spiel, werden wir für eine Pilgerin gehalten, die den Aufstieg aus religiösen Motiven antritt. Hornets Antrieb ist jedoch ein gänzlich anderer, da wir nicht nach spiritueller Erleuchtung, sondern nach Rache suchen.