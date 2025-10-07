News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#HAVN #H12 #Luefter #Kuehlung #review #Test

HAVN H12 im Test

Unbeleuchteter Performancelüfter im 120-mm-Format

Portrait des Authors


Seite 1: HAVN H12 im Test: Unbeleuchteter Performancelüfter im 120-mm-Format
Seite 1: HAVN H12 im Test: Unbeleuchteter Performancelüfter im 120-mm-Format Seite 2: Detailbetrachtung Seite 3: Testmethodik und Testequipment Seite 4: Messergebnisse Volumenstrom maximale Drehzahl Seite 5: Messergebnisse Volumenstrom 1.000 U/min Seite 6: Messergebnisse Lautstärke maximale Drehzahl Seite 7: Messergebnisse Lautstärke 1.000 U/min Seite 8: Fazit
0

Werbung

HAVN bringt mit dem H12 einen unbeleuchteten 120-mm-Lüfter auf den Markt, der vor allem mit hoher Performance überzeugen soll. Im Test klären wir, ob sich der 30 mm dicke Lüfter sich tatsächlich vor etablierte Konkurrenzmodelle setzen kann.

Bisher ist HAVN mit den Showgehäusen der HS 420-Serie in Erscheinung getreten. Zum Launch der neuen Airflow-Modelle aus der BF 360-Serie bringt HAVN nun auch eigene Lüfter auf den Mark. Der H12 ist damit als 120-mm-Lüfter das kleinste Modell. Ihm werden mit H14 und H18 noch zwei 140- bzw. 180-mm-Geschwistermodelle zur Seite gestellt. Alle drei Lüfter werden vorerst nur unbeleuchtet angeboten. Beim H12 hat man die Auswahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. 

Zu beachten ist, dass der Lüfter nicht die übliche Dicke vonn 25 mm hat, sondern auf 30 mm kommt. Die soll zusammen mit einer speziell gestalteten Lüfternabe und gewellten Kanten an den Rotorblättern dem Airflow zu Gute kommen. Für eine nutzerfreundliche Verkabelung soll hingegen das Loopin-Cable-System sorgen.

HAVN H12
HAVN H12
HAVN H12
HAVN H12
HAVN H12
HAVN H12
HAVN H12
HAVN H12

HAVN bietet den H12 nicht nur in zwei Farbvarianten, sondern auch im Single- oder Triple-Pack an. Die UVP für einen einzelnen Lüfter wird mit 18,90 Euro angegeben, das Dreierpack soll 39,90 Euro kosten.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht:

Produktbezeichnung HAVN H12
Lüfterdrehzahl 2.100 U/min, Lüfterstopp bis 20 % PWM-Regelwert
Luftstrom laut Hersteller 123 m³/h
statischer Druck 3,01 mmH²O
Geräuschpegel laut Hersteller 32,2 dB(A)
PWM-Unterstützung ja
Beleuchtung nein
Maße 120 x 120 x 30 mm
MTBF keine Angaben
Preis (UVP) 18,90 Euro für einen einzelnen Lüfter, 39,90 Euro für das Triple-Pack
Quellen und weitere Links

Werbung

#HAVN
#H12
#Luefter
#Kuehlung
#review
#Test
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top