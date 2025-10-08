Bereits vor ein paar Wochen hatten wir das neue MatePad 11.5 2025 von Huawei im Test, heute kommt auch die 2025er-Variante des MatePad 12 X in den Handel. Mit etwas größerem und höher aufgelöstem Display, 50-MP-Kamera und überarbeitetem Zubehör addressiert Huawei das Tablet an Studierende, Kreative und mobile Profis. Wir schicken das größere Modell durch unseren Testparcours, und finden ein paar Gemeinsamkeiten zum 11,5-Zoll-Modell.

Schick kommt das neue 12-Zoll-Tablet von Huawei daher: Es gibt das Tablet in einem "Snow White" genannten Weiß und in dem uns zugeschickten "Green Slate", einem hellen Lindgrün, das beim nur 5,9 mm hohen Tablet sehr hochwertig und elegant wirkt. Das 12-Zoll-Modell bringt 555g auf die Waage - etwas mehr als beim 11,5-Zoll-Modell, aber in einer ähnlichen Gewichtsklasse. Die meisten Anwender werden es aber wohl nicht pur in den Rucksack oder die Aktentasche stecken, mit der umschließenden Tastatur wächst das Gewicht um knapp 300 g und erreicht insgesamt knapp eine Dicke von 1 cm.

Insgesamt wird das Tablet 649 Euro im Handel kosten: Dafür bekommt man ein Paket aus dem Tablet, der magnetischen Tastatur und dem neuen M-Pencil Pro Stift. Vergleicht man dies mit anderen Angeboten am Markt, so liegt Huawei durchaus in einem preisgünstigen Bereich - und natürlich weit unter dem teuren Anschaffungspreis eines Tablets vom Branchenprimus Apple.

Kernstück des Tablets ist natürlich das 12 Zoll große Papermatte-Display. Das IPS-Display löst mit 2.800 x 1.840 Pixeln auf, bietet eine sehr gute Bildwiederholrate von144 Hz und erreicht insgesamt sehr gute 1000 nits als Spitzenhelligkeit. Das ist gerade in Verbindung mit der matten "Papermatte" genannten Beschichtung wichtig, denn wenn man das Display hinsichtlich der Helligkeit voll aufdreht, fällt das matte Display auch beim Filmeschauen nicht mehr negativ auf.

Die nanostrukturierte Oberfläche eliminiert dabei die Reflexionen nahezu vollständig, wirkt aber trotzdem sehr scharf. Auch bei Sonnenlicht lässt sich das Display sehr gut ablesen - nur bei Fotos mit unserem starken Blitz konnten wir es natürlich in seine Grenzen verweisen. Früher sind Papermatte-Displays oft etwas milchig und zu dunkel aufgefallen, durch die hohe Helligkeit und schnelle Bildwiederholrate fühlt sich das MatePad 12 X eher wie ein richtiges Tablet an, bei dem man keine Kompromisse eingehen muss.

Technisches...

Ein paar Unterschiede gibt es hinsichtlich der verbauten Technik: Im MatePad 12 X steckt ebenso wie im MatePad 11.5 ein 10.100 mAh starker Akku, den man mit dem mitgelieferten Ladegerät auch innerhalb der von Huawei versprochenen 85 Minuten wieder voll aufladen kann. Mit mittlerer Helligkeit konnten wir zudem den ganzen Tag über produktiv arbeiten und es waren immer noch 25 % der Batteriekapazität gefüllt - ein Langestreckenflug wäre also ohne weiteres ohne Laden möglich. Huawei gibt 14 Stunden Videowiedergabezeit an, was wir bestätigen können.

An Rechenleistung ist ein etwas stärkeres Modell verbaut: Im MatePad 11.5 ein Kirin T82-Prozessor integriert mit der üblichen 6-4-2-Kern-Aufsplittung. Der 12-Core-Prozessor ist ein HiSilicon Kirin T92B, wobei Huawei dies offiziell nicht kommuniziert. 12 GB RAM stehen ihm zur Seite. Viel wichtiger ist aber wohl der Eindruck, ob das Tablet zügig arbeitet: Apps reagierten so, wie man es erwartet, ohne Verzögerungen. Alle Papermatte-Geräte haben zudem wieder den üblichen 256 GB großen Speicher für Apps, Fotos und das Huawei-eigene Harmony-Betriebssystem.

Spannend wird es bei den Verbindungsmöglichkeiten, denn Huaweis MatePad 12 X unterstützt bereits IEEE 802.11be, also WiFi 7, ebenso wie Bluetooth 2.1. Aufgeladen wird über das heutzutage übliche USB-C-Anschlusskabel (USB 3.1 Gen1). Neben einem Power-Button gibt es nur noch die Lautstärkewippe an der Oberseite. Im Tablet sind insgesamt sechs Lautsprecher und zwei Mikrofone integriert - wenn man das Tablet als Soundquelle nutzen will. Zumindest für Videos zeigten sich die sechs Lautsprecher aber überzeugender als bei vielen anderen Tablets, auch für Telefonkonferenzen zeigten sich keine Einschränkungen. Verbaut sind weiterhin ein Schwerkraftsensor, ein Gyroskop, ein Umgebungslichtsensor, ein Hallsensor und die GPS-Netzwerkortung.

Spannend für ein Tablet ist die Hauptkamera, die 50 MP als Auflösung leistet, ein F1.8-Objektiv nutzt und mit einem Autofokus ausgestattet ist. Damit ist das Huawei MatePad 12 X eines der wenigen Tablets, mit dem man auch mal ein halbwegs gut aufgelöstes "Tablet-Foto" machen könnte. Aber auch wenn man nicht Boomer sein möchte und mit einem Tablet im Urlaub die Fotos macht, so ist die hohe Auflösung hilfreich zum Scannen bzw. Abfotografieren von Dokumenten im Business-Alltag. Auch ein Blitz ist hier integriert.

Die Frontkamera für "Selfies", oder beim Tablet wohl eher die Kamera für die Telefonkonferenzen, ist weiterhin mit 8 MP aufgelöst (F2.0, Fixed Fokus). Sie lieferte ordentliche Qualität, ist aber im Vergleich zu einer integrierten Laptop-Kamera definitiv vorzuziehen.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Huawei

MatePad 12 X (2025) Straßenpreis ca. 649 Euro Homepage huawei.com Spezifikationen: Display 12" (2800x1840px), 280ppi

144Hz, IPS, 1000nits

Besonderheit: PaperMatte Display Prozessor HiSilicon Kirin T92B (12 Core, 6/4/2-Core) Speicher 12 GB RAM, 256 GB Kameras 50 MP F1.8 Autofokus (79°) Hauptkamera mit Blitz

8 MP F2.0 Fixed Focus (105°) Frontkamera Audio 6 Lautsprecher

2 Mikrofone Akku 10.100mAh Li-Polymer-Akku

85min Ladezeit (vollständig) Konnektivität WiFi 7, Bluetooth 5.2 Sensoren Schwerkraftsensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Hallsensor, GPS Anschlüsse USB 1x USB 3.1 Gen 1) Maße & Gewicht 271,6 x 183,8 mm (Länge x Breite)

Dicke ohne Tastatur: 6,9 mm

Gewicht ohne Tastatur: 308g Zubehör Smart Magnetic Keyboard

Betriebssystem HarmonyOS 4.3

Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 140 x 150 x 86 mm Lüfter 120 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten Verfügbar in 650, 750, 850 und 1000 W,

auch weißes Modell verfügbar

HarmonyOS 4.3

Wie auch bei den letzten Huawei-Tablets setzt Huawei auf das eigene HarmonyOS 4.3. Das Betriebssystem hat alle notwendigen Funktionen integriert, kann Multitasking, Drag- and Drop, ist flüssig und schnell bedienbar - und lässt sich intuitiv benutzen. Aber wie immer gibt es die Einschränkungen bezüglich des Google Play Store: Dieser wird nativ nicht unterstützt. Glücklicherweise gibt es Helferlein, die die meisten und wichtigsten Apps, dann doch auf das Huawei-Tablet bringen, wie wir hier ausführlich beschrieben haben. Wer sich also etwas auskennt - und in die Kategorie fallen alle Hardwareluxx-Leser sowieso - dann kann man mittels AppGallery, microG und dem Aurora Store einfach alles auf dem Tablet installieren, was Sinn macht - und auch Google-Dienste (zumindest im Browser) nutzen.

Zubehör: Tastatur und Stift

Wenn man ein Tablet produktiv nutzen möchte, ist eine Tastatur nicht mehr wegzudenken - und zudem schützt das Smart Magnetic Keyboard das Tablet vor Beschädigungen und Kratzern. Huawei legt ein PU-überzogenes Keyboard mit in das Bundle, wobei wir leider die US-Keyboardvariante erhalten haben. Mit einer DE-Tastatur sollte man durchaus flüssiger tippen können, als wir in unserem Test.

Die magnetische Tastatur hat zwei Einkerbungen mit unterschiedlichen Winkeln zum Positionieren des Tablets, in anderen Positionen lässt sich das Keyboard leider nicht arretieren. Insofern ist man eingeschränkter als beispielsweise bei einem Apple Magic Keyboard. Subjektiv war auch die etwas höhere Umrandung um die Tastatur etwas im Weg beim Tippen, wenn die Daumenwurzel auflag. Das Tablet fällt zudem aus der Tastatur, wenn man es einklappt, ohne es vorher zurückgeschoben zu haben.

Der neue M-Pencil Pro hingegen konnte überzeugen - er ließ sich ohne spürbare Latenz bedienen, soll mehr als 10.000 Druckstufen unterscheiden können, hat eine Neigungserkennung und wird oben an der Kante des Tablets gehalten und geladen. Gerade in Verbindung mit dem PaperMatte-Display erreicht Huawei hier ein wirklich schönes Schreibgefühl. Neu ist ein Kontextmenu, das sich durch Zusammendrücken des Stiftes aufrufen lassen kann. Ein weiterer Button am Ende des Stiftes ist zum Einschalten und Aufrufen der Notizen gedacht. Die Begeisterung für den Stift übertrug sich beim Malen in der App GoPaint auch auf die Tochter, die das Testsample mehrere Stunden für die eigenen Malprojekte entführte...

Der Stift kann die Produktivität also durchaus verbessern, oder aber einfach nur Spaß machen, wenn Malen das Hobby ist.

Leistungsvergleich

Natürlich haben wir das Tablet auch durch unsere Benchmarks gejagt. Neben den direkten Vergleich zum Huawei MatePad 11.5 haben wir auch noch ein paar Smartphone-Prozessoren hinzugefügt.

Geekbench 5 - Single Snapdragon 8 Elite (Honor Magic 7 Pro) 2164XX Snapdragon 8 Gen 2 (Honor Magic 5 Pro) 1828XX Snapdragon 8 Gen 2 1491XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 1306XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 1261XX Google Tensor G3 (Google Pixel 8a) 1212XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 1166XX Snapdragon 888 (realme GT) 1143XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 1129XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 1128XX Huawei MatePad 12 X (2025) 1123XX Apple A12 (iPhone Xs Max) 1114XX Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90) 1097XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 1045XX Google Tensor (Google Pixel 6) 1035XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 989XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 954XX Snapdragon 865 (UI Perf) 933XX Apple A11 Bionic (iPhone X) 931XX Snapdragon 865 926XX Snapdragon 865 (OnePlus 8T) 890XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 844XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 821XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 814XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 806XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 806XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 790XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 786XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 728XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 580XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 571XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 568XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 540XX Helio G95 (realme 8) 532XX Helio G95 (realme 7) 513XX Unisoc T606 (Nokia G21) 311XX Punkte Mehr ist besser

Geekbench 5.0.2 - Multi Snapdragon 8 Elite (Honor Magic 7 Pro) 8144XX Snapdragon 8 Gen 2 5114XX Snapdragon 8 Gen 2 (Honor Magic 5 Pro) 4974XX Huawei MatePad 12 X (2025) 4074XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 3747XX Snapdragon 888 (realme GT) 3662XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 3661XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 3640XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 3585XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 3515XX Google Tensor G3 (Google Pixel 8a) 3470XX Snapdragon 865 (UI Perf) 3464XX Snapdragon 865 3446XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 3389XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 3368XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 3178XX Snapdragon 865 (OnePlus 8T) 3161XX Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90) 3145XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 2968XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 2941XX Google Tensor (Google Pixel 6) 2916XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 2909XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 2892XX Apple A12 (iPhone Xs Max) 2836XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 2585XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 2533XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 2420XX Apple A11 Bionic (iPhone X) 2373XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 2280XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 2138XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 1803XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 1764XX Helio G95 (realme 8) 1697XX Helio G95 (realme 7) 1637XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 1587XX Unisoc T606 (Nokia G21) 1177XX Punkte Mehr ist besser

GFX Bench 1080p Offscreen - Manhatten Snapdragon 8 Elite (Honor Magic 7 Pro) 331XX Snapdragon 8 Gen 2 222XX Snapdragon 8 Gen 2 (Honor Magic 5 Pro) 220XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 181XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 171XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 169XX Google Tensor G3 (Google Pixel 8a) 161XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 123XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 123XX Google Tensor (Google Pixel 6) 123XX Snapdragon 888 (realme GT) 122XX Huawei MatePad 12 X (2025) 107XX Snapdragon 865 (OnePlus 8T) 89XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 88XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 85XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 84XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 80XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 77XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 73XX Exynos 9820 (Galaxy S10+) 69XX Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90) 69XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 65XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 65XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 60XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 57XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 45XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 40XX Helio G95 (realme 7) 34XX Helio G95 (realme 8) 34XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 30XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 25XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 23XX Unisoc T606 (Nokia G21) 8.5XX fps Mehr ist besser

GFX Bench 1080p Offscreen - T-Rex Snapdragon 8 Elite (Honor Magic 7 Pro) 732XX Snapdragon 8 Gen 2 482XX Snapdragon 8 Gen 2 (Honor Magic 5 Pro) 467XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 452XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 439XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 431XX Google Tensor G3 (Google Pixel 8a) 425XX Huawei MatePad 12 X (2025) 325XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 284XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 277XX Snapdragon 888 (realme GT) 269XX Apple A12 (iPhone Xs) 264XX Google Tensor (Google Pixel 6) 253XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 207XX Snapdragon 865 (UI Perf) 205XX Snapdragon 865 (OnePlus 8 Pro) 205XX Snapdragon 865 204XX Exynos 990 (Galaxy S20 Ultra 5G) 201XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 200XX Exynos 9825 (Galaxy Note 10) 174XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 174XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 174XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 172XX Snapdragon 855 168XX Exynos 9820 (Galaxy S10+) 165XX Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90) 160XX Snapdragon 845 (Pixel 3) 152XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 149XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 141XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 134XX Snapdragon 835 (OnePlus 5T) 116XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 107XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 96XX Snapdragon 720G (realme 7 Pro) 86XX Helio G95 (realme 8) 84XX Helio G95 (realme 7) 82XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 62XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 48XX Unisoc T606 (Nokia G21) 22XX fps Mehr ist besser

3DMark Wild Life Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 9664XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 9521XX Google Tensor (Google Pixel 6) 6847XX Snapdragon 888 (OnePlus 9) 5842XX Snapdragon 888 (realme GT) 5837XX Snapdragon 888 (OnePlus 9 Pro) 5733XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 5422XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 4612XX Huawei MatePad 12 X (2025) 4532XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 4167XX Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90) 3184XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 3140XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 2856XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 2667XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 2501XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 2302XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 2012XX Helio G95 (realme 8) 1495XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 1097XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 935XX Unisoc T606 (Nokia G21) 398XX Punkte Mehr ist besser

3DMark Wild Life Extreme Snapdragon 8 Elite (Honor Magic 7 Pro) 6419XX Snapdragon 8 Gen 2 3769XX Snapdragon 8 Gen 2 (Honor Magic 5 Pro) 3629XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G- Extreme) 2777XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 2573XX Google Tensor G3 (Google Pixel 8a) 2512XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 1488XX Huawei MatePad 12 X (2025) 1269XX Snapdragon 7 Gen 1( Honor 90) 865XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 838XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 824XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 734XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 444XX Punkte Mehr ist besser

PCMark Work 3.0 Snapdragon 8 Elite (Honor Magic 7 Pro) 20181XX Snapdragon 8 Gen 2 18600XX Snapdragon 8 Gen 2 (Honor Magic 5 Pro) 14917XX Snapdragon 888 (realme GT) 14830XX Snapdragon 8 Gen 1 (realme GT 2 Pro) 13887XX Snapdragon 7 Gen 3 (Honor 400) 13335XX Snapdragon 778G Plus (Honor 70) 12575XX Snapdragon 8 Gen 1 (OnePlus 10 Pro 5G) 12257XX Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T 5G) 12088XX Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90) 11799XX Dimensity 700 (realme 8 5G) 11405XX Dimensity 920 5G (realme 9 Pro+) 10853XX Google Tensor (Google Pixel 6) 10656XX Snapdragon 7 Gen 1 (Huawei MatePad 11.5) 10573XX Helio G95 (realme 8) 10330XX Google Tensor G3 (Google Pixel 8a) 10153XX Huawei MatePad 12 X (2025) 9914XX HUAWEI MatePad 11.5 2025 9911XX Snapdragon 765G (Google Pixel 5) 9828XX Dimensity 1300 (OnePlus Nord 2T) 9586XX Snapdragon 778G (realme GT Master Edition) 9209XX Dimensity 1200-AI (OnePlus Nord 2 5G) 8249XX Unisoc T606 (Nokia G21) 7938XX Dimensity 900 (OnePlus Nord 2 CE 5G) 7880XX Punkte Mehr ist besser

Für weitere Benchmarks und Vergleichswerte bietet sich ein Blick auf unsere holländische Partnerseite TechnologyInsider an, die das Tablet ebenso getestet hat.

Insgesamt zeigt sich: Das 12-Zoll-Modell ist bei Grafikanwendungen und Spielen etwas schneller, bei rechenintensiven Applikationen rücken beide recht nahe zusammen. An die Performance von aktuellen High-End-Smartphone- oder Tablet-Prozessoren (wie ein Apple M3/M4) kommt der verbaute Kirin T92B allerdings nicht heran.

Fazit

Die 2025er-Variante vom Huawei MatePad 12 X weiß zu gefallen. Gerade das Display mit seiner hohen Auflösung und hohen Helligkeit kann überzeugen, für alle Fans von matten Displays ist zudem die Papermatte-Oberfläche ein Vorteil. Aber auch, wenn man das Tablet mal zum Video- oder Filmeschauen verwenden möchte, wird das Tablet einem Spaß machen.

Leistungsmäßig ist der verwendete Kirin T92B natürlich nicht mit einem Apple M4 vergleichbar, aber er liefert ausreichende Performance, um zum einen das Betriebssystem flink und schnell reagierend einzusetzen, wie auch das eine oder andere Spiel spielen zu können. Roblox und andere ähnliche Spiele liefen ohne Probleme. Und auch für Bildbearbeitung hat das Tablet genügend Leistungsperformance mit seinen 12 Kernen an Board.

Während Display und Performance stimmen, und der Stift uns auch sehr gut gefallen hat, sind auch ein paar Einschränkungen zu nennen. An die Tastatur muss man sich erst gewöhnen, wenn man von einem anderen Tastatur-Tablet umsteigt - die beiden angebotenen Neigungsgrade schränken etwas ein und das Einklappen des Tablets ist etwas klapprig. Und dann wäre da noch das angesprochene Apps-Thema, was sich aber ohne Probleme mit Programmen wie microG und der Aurora-App lösen lässt.

Schaut man aber insgesamt auf den Kaufpreis von knapp 649 Euro, für das man ein aktuelles 12-Zoll-Tablet mit tollem Display, guter Akkulaufzeit und mitgeliefertem Keyboard und Stift bekommt, so ist das Bundle schon ein kleiner Geheimtipp unter den vielen Tablet-Alternativen am Markt.