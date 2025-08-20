Werbung

Mit der Opening Night Live ist die diesjährige gamescom am heutigen Abend offiziell gestartet. Die Show wurde von Geoff Keighley und Eefje Depoortere gemeinsam moderiert. Eröffnet wurde der Abend von Keighley mit der Ansage “Silksong is real”. Eine Anspielung darauf, dass viele Fans gebannt auf Infos zu Hollow Knight Fortsetzung warten. Über den gesamten Abend gab es viele neue Trailer zu bereits angekündigten Spielen, aber auch einige komplette Neuheiten zu sehen.

Den Start übernahm Call of Duty Black Ops 7 mit einem neuen Trailer und einem Release-Termin. Der Shooter spielt im Jahr 2035 und kommt mit futuristischen Waffen, Drohnen und Kampfrobotern. Release ist der 14. November 2025. Schon vor der gamescom wurde die Enthüllung von Lords of the Fallen 2 angekündigt. Nun folgte auch ein entsprechender Ankündigungs-Trailer. Eine mehr oder weniger überraschende Neuankündigung, und für uns eines der Highlights des Abends, war die Vorstellung von Dawn of War 4. Der neue Teil der Strategiespiel-Reihe soll 2026 erscheinen. Fans hatten schon seit Veröffentlichung der überarbeiteten Definitive Edition von Dawn of War 1 am 14. August 2025 auf diesen Release gehofft.

Schon am 04. September 2025 wird der neue Story-DLC für Indiana Jones und der große Kreis erscheinen. The Order of the Giants zeigte auch einen neuen Trailer. Diesem folgte die Ankündigung, dass das Hauptspiel im nächsten Jahr auch für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Ein weiteres Spiel, das bereits im September erscheinen wird, ist Silent Hill f. Der neue Clip zeigt mehr Gameplay des Horrortitels. Darauf folgte Videomaterial zu Cronos: The New Dawn. Ein weiterer Horrortitel, der bereits in wenigen Tagen, am 05. September 2025, erscheinen wird.

Die Lebenssimulation inZOI hat ebenfalls ihren ersten großen DLC präsentiert. Island Getaway erscheint am 20. August 2025. Vampire Bloodlines 2 hat mittlerweile etliche Jahre in der Entwicklung hinter sich. Nun hat das Spiel einen neuen Release-Termin erhalten und dieser ist überraschend nah. Es soll am 21. Oktober erscheinen. Ob die Entwickler diesen Termin einhalten können, bleibt abzuwarten. Neue Zusatzinhalte sollen mit dem Schmiede-DLC auch für Kingdom Come Deliverance 2 erscheinen. Einen großen Slot der Show füllte Material zu World of Warcraft Midnight. Neben einem Trailer gab es auch Informationen direkt auf der Bühne. Besucher der gamescom können das neue Housing-System am Stand von Blizzard austesten.

Auch das heiß erwartete Resident Evil: Requiem zeigte während der Show einen neuen Trailer mit neuen Spielinhalten. Eine überraschende Neuankündigung ist World of Tanks: Heat. Der Panzer-Shooter soll ein Free-to-play-System verfolgen und sich mehr an klassischen Ego-Shootern als Fahrzeugsimulationen orientieren. Ein Release-Termin ist allerdings noch nicht bekannt. Zum Abschluss des Abends gab es eine weitere unerwartete Ankündigung. Mit Black Myth: Zhong Kui wird eine Fortsetzung des erfolgreichen Black Myth: Wukong erscheinen. Das Spiel befindet sich allerdings noch in der Entwicklung und hat ebenfalls keinen Release Termin.