Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem FSP MEGA TI 1650W einen Kurztest unterzogen oder die G.Skill Trident Z5 Neo RGB getestet, sondern auch das MSI MPG X870E CARBON WIFI, die Endorfy LIV Plus Wireless und den Intel Core Ultra 5 235 sowie 225F auf dem Prüfstand. The First Berserker haben wir ebenso angespielt, wie den AVM FRITZ!Smart Energy 250 ausprobiert. Highlight der Woche dürfte der Test zur mobilen NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop sowie den ersten Geräte-Ablegern gewesen sein.

Donnerstag, 20.03.2025: FSP MEGA TI 1650W im Kurztest

Schaut man ein paar Jahre zurück, so empfahlen wir Hardwareluxx-Lesern meist ein Netzteil im 600- bis 800-W-Bereich. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, mittlerweile sind durch die neuen Grafikkarten Netzteile über 1.000 Watt durchaus üblich. Mit dem MEGA TI 1650W stellt FSP nun ein neues Netzteil vor, das nicht nur mit den üblichen Raffinessen ausgestattet ist, sondern auch auf FSPs neuer High-End-Plattform basiert, die als Basis bei weiteren Modellen Verwendung finden wird. Grund genug natürlich, einen genauen Blick auf das Netzteil-Sample zu werfen... [weiterlesen]

Freitag, 21.03.2025: G.Skill Trident Z5 Neo RGB im Test

Während es bei den Transferraten aktuell kaum noch Fortschritte gibt und vor allem die Speichercontroller der AMD- und Intel-Prozessoren eine Hürde sein können, entwickeln sich die Speichermodule auch in der Hinsicht weiter, dass sie niedrigere Latenzen erreichen. Für die Ryzen-Prozessoren von AMD liegt der Sweet Spot bei DDR5-6000 und eben diesen decken auch nahezu alle Speicherhersteller ab. G.Skill bietet in der Trident-Z5-Neo-RGB-Serie nun auch ein Kit als DDR5-6000 mit 2x 16 GB und Timings von CL26-36-36-96. Eben dieses haben wir uns genauer angeschaut... [weiterlesen]

Sonntag, 23.03.2025: MSI MPG X870E CARBON WIFI im Test

Möchte man auf den Sockel AM5 umswitchen und in diesem Segment in die Vollen gehen, geht derzeit kein Weg um den X870E-Chipsatz herum. Durch seine beiden Promontory21-Chips werden rein auf dem Papier die höchste Anzahl an Schnittstellen bereitgestellt, wobei die Realisierung vom jeweiligen Mainboard-Hersteller und Modell abhängt. In der gehobenen Mittelklasse ist MSI mit dem MPG X870E CARBON WIFI unterwegs und bringt zahlreiche Features mit. Wir haben diese Platine für unsere Leser getestet und diese gegen die anderen AM5-Mainboards antreten lassen... [weiterlesen]

Montag, 24.03.2025: Endorfy LIV Plus Wireless im Test

Mit der Endorfy LIV Plus Wireless haben wir eine Maus des polnischen Herstellers in unserem Haus für einen Test. Wie sich das Leichtgewicht, das auf eine Ladestation setzt, in der Praxis schlägt, klärt unser Review... [weiterlesen]

Montag, 24.03.2025: The First Berserker - Khazan angespielt

Unter der Führung von Publisher NEXON soll am 27. März 2025 The First Berserker: Khazan erscheinen. Für Käufer der Deluxe Edition gibt es einen Advanced Access. Sie können drei Tage vor Veröffentlichung, also ab dem 24. März, bereits ins Spiel einsteigen. Wir haben das neue Game bereits angespielt... [weiterlesen]

Dienstag, 25.03.2025: Intel Core Ultra 5 235 & 225F im Test

Man kann nun wirklich nicht behaupten, dass Intel mit der Core-Ultra-200S-Serie alias Arrow Lake-S der große Wurf gelungen ist. Allenfalls in der Anwendungsleistung kann Intel hier noch gegenüber seinem Konkurrenten Punkten, der mit seinen X3D-Prozessoren in Spielen zudem Kreise um Intels Prozessoren dreht. Bisher haben wir uns nur die K-Modelle von Arrow Lake-S angeschaut, im OEM-Segment setzt Intel aber große Stückzahlen der Non-K-Varianten ab. Mit der Intel Core Ultra 5 235 und 225F haben wir uns zwei dieser Modelle einmal etwas näher angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 26.03.2025: Den AVM FRITZ!Smart Energy 250 ausprobiert

In der vergangenen Woche stellte AVM mit dem FRITZ!Smart Energy 250 einen Stromsensor vor, der die aktuellen Verbrauchsdaten des digitalen Stromzählers ablesen und in die Smart-Home-Oberfläche von AVM liefern kann. Wir haben uns den FRITZ!Smart Energy 250 bereits angeschaut und versucht nachzuvollziehen, ob sich damit Stromfresser identifizieren lassen und Strom sparen lässt... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.03.2025: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB im Test

Arctics Liquid Freezer III-Serie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und mit den neuen Pro-Modellen möchte Arctic die Performance noch einmal deutlich steigern. Wir klären anhand der Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB, mit welchen Maßnahmen und in welchem Umfang das gelingt... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.03.2025: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop im Test

Nachdem man die ersten Notebooks mit mobiler GeForce-RTX-50-Grafik seit ein paar Tagen vorbestellen konnte, sollen die ersten Geräte mit NVIDIA GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 Laptop ab kommendem Montag endlich ausgeliefert werden. Pünktlich zum Marktstart konnten wir dem neuen mobilen Flaggschiff kräftig auf den Zahn fühlen und dieses in Verbindung mit einem Razer Blade 16 (2025) testen. Wie sich NVIDIAs neue mobile GeForce-Generation im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 28.03.2025: Ryzen und Radeon – Ein Ökosystem für preissensitive Gamer [Anzeige]

In der Welt der PC-Gaming-Hardware hat AMD mit seinen neuesten Ryzen-Prozessoren und den Radeon-RX-Grafikkarten ein leistungsstarkes Ökosystem geschaffen, das speziell auf die Bedürfnisse preissensibler Spieler zugeschnitten ist. Die Kombination aus leistungsfähigen Prozessoren und hochentwickelter Grafiktechnologie bietet eine hervorragende Leistung und ist daher eine zukunftssichere Investition für Spieler, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen... [weiterlesen]

Freitag, 28.03.2025: Ein erster Blick auf die neuen MSI-Notebooks mit RTX 50

Nachdem wir bereits gestern die ersten Leistungswerte zur GeForce RTX 5090 Laptop und damit zur nächsten mobilen Grafikgeneration von NVIDIA präsentieren durften, sollen die ersten Ableger ab Montag endlich in den Läden stehen. MSI legt seinen Fokus zum Marktstart besonders auf die Titan-, Raider- und Vector-Familie, die man bereits zur CES 2025 angekündigt hatte, und damit auf die absoluten High-End-Modelle, die im Gegensatz zum Razer Blade 16 (2025) keinerlei Einschränkungen bei der TGP und vor allem der CPU machen, denn MSI setzt auf die mitunter schnellste Hardware und auf seine leistungsstärkste Kühlung... [weiterlesen]