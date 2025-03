Werbung

AVM hat mit dem FRITZ!Smart Energy 250 einen neuen Stromsensor vorgestellt, der zur Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs in Haushalten dient. Er wird per DECT in das Heimnetz einer kompatiblen FRITZ!Box eingebunden und kann über eine Infrarotschnittstelle die Verbrauchsdaten von digitalen Stromzählern auslesen. Die erfassten Daten werden in der FRITZ!App Smart Home, über das FRITZ!OS oder auf MyFRITZ!Net visualisiert und langfristig gespeichert. Damit können Anwender ihren Stromverbrauch über verschiedene Zeiträume hinweg auswerten und Einsparpotenziale erkennen.

Der Sensor wird magnetisch am digitalen Stromzähler befestigt und erfordert keine aufwendige Installation. Seine Stromversorgung erfolgt entweder über zwei AA-Batterien oder alternativ über einen USB-C-Anschluss. Über die FRITZ!App Smart Home können Nutzer den aktuellen Energieverbrauch in Echtzeit einsehen und Routinen zur automatisierten Steuerung von angeschlossenen Geräten erstellen. Beispielsweise kann eine smarte Steckdose automatisch aktiviert werden, sobald eine angeschlossene Photovoltaikanlage überschüssige Energie produziert.

Langfristig gespeicherte Verbrauchsdaten können über MyFRITZ!Net analysiert und nach verschiedenen Zeitintervallen ausgewertet werden. Dies kann besonders für Nutzer mit schwankendem Stromverbrauch, etwa durch E-Ladestationen oder Wärmepumpen, von Vorteil sein. Die gesammelten Daten lassen sich über Wochen, Monate oder Jahre hinweg vergleichen, um den Eigenverbrauch effizienter steuern und Kosten optimieren zu können.

Laut AVM ist der FRITZ!Smart Energy 250 mit den meisten bereits installierten digitalen Stromzählern kompatibel und bietet eine einfache Möglichkeit, den Energieverbrauch präzise zu überwachen und zu steuern. Das Gerät ist ab sofort für 89 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.