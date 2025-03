Endorfy LIV Plus Wireless im Test

Seite 1: Endorfy LIV Plus Wireless im Test: Leichtgewicht mit Ladestation

Mit der Endorfy LIV Plus Wireless haben wir eine Maus des polnischen Herstellers in unserem Haus für einen Test. Wie sich das Leichtgewicht, das auf eine Ladestation setzt, in der Praxis schlägt, klärt unser Review.

Leichte Gamingmäuse sind der absolute Trend und jeder Hersteller hat bereits eine oder mehrere dieser Mäuse im Portfolio, so auch Endorfy. Wir hatten bereits Modelle dieser Art von Endorfy in unserem Hause. Heute haben wir ein neues Modell und dies ist zwar auch eine Maus in der Leichtbauvariante, sie hat aber etwas, das man bei den meisten Mäusen nicht findet und somit ein bisschen exotisch. Denn neben der Maus bekommt man eine passende Dockingstation.

Technische Daten: