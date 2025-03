Werbung

Nachdem wir bereits gestern die ersten Leistungswerte zur GeForce RTX 5090 Laptop und damit zur nächsten mobilen Grafikgeneration von NVIDIA präsentieren durften, sollen die ersten Ableger ab Montag endlich in den Läden stehen. MSI legt seinen Fokus zum Marktstart besonders auf die Titan-, Raider- und Vector-Familie, die man bereits zur CES 2025 angekündigt hatte, und damit auf die absoluten High-End-Modelle, die im Gegensatz zum Razer Blade 16 (2025) keinerlei Einschränkungen bei der TGP und vor allem der CPU machen, denn MSI setzt auf die mitunter schnellste Hardware und auf seine leistungsstärkste Kühlung.

Mit einer Bauhöhe von knapp 3,2 cm sowie einem Kampfgewicht von rund 3,6 kg fällt das MSI Titan 18 HX AI ein gutes Stück dicker und schwerer aus, ist in den letzten Jahren jedoch stetig schlanker und portabler geworden – die immer effizienter gewordene Hardware hat das möglich gemacht. Das zeigt sich allerdings auch bei vielen anderen Herstellern.

Spitzenmodell mit auffälligem Design

Das neue Flaggschiff wird es in diesem Jahr auch in einer streng limitierten Variante geben, welche wir uns im Vorfeld der Berichterstattung für ein paar Stunden näher anschauen durften. Diese nimmt Anleihen an die nordische Mythologie und zeigt einen handgezeichneten Drachen sowie eine mysteriöse Runenaufrschirft mit der verschlüsselten Botschaft "Dragon Edition" auf dem Cover. Die Details sind nicht nur einfach aufgedruckt oder gar als Sticker angebracht, sondern aufwendig über eine 3D-Strucktur graviert. Das sorgt für eine unverwechselbare Optik und für eine tolle Haptik.

Unter dem Tastaturbett und somit links vom Touchpad ist obendrein kreisrund ein Drachenkopf mit rot leuchtendem Auge eingelassen, welcher ebenfalls über eine 3D-Struktur verfügt, die sich jedoch unterhalb einer Glasoberfläche versteckt. Es ist ein zusätzliches, optisches Detail der speziellen "Dragon Edition Norse Myth".

Unter der Haube bietet die Modellserie mitunter die schnellsten Komponenten, die der Markt hergibt. So wird das Gaming-Schlachtschiff von einem Intel Core Ultra 9 285HX auf Arrow-Lake-Basis befeuert, dem je nach Geldbeutel wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 5090 oder RTX 5080 Laptop zur Seite gestellt wird – natürlich werden die beiden Hauptkomponenten mit der maximalen TGP befeuert. Bis zu 270 W kann die OverBoost-Ultra-Kühlung des 18-Zöllers abführen.

Leistungsstarke Kühlung, hochauflösendes Display

Dabei will MSI das Leistungsbudget besser aufteilen und beispielsweise bei Spitzenlasten der CPU, dieser mehr zur Seite stellen als der GPU – sofern diese nicht benötigt wird. Außerdem wird in die Kühlung nun eine der insgesamt vier möglichen NVMe-SSDs über eine Heatpipe eingebunden, womit MSI selbst bei Extremlasten die höchsten Werte Datenraten bei niedrigen Temperaturen verspricht. Natürlich unterstützt das Gerät bereits PCIe Gen5 x4 und erlaubt in der Maximal-Konfiguration theoretisch bis zu 6 TB Speicher. Dazu gibt es maximal 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit abermals beschleunigten 6.400 MHz.

Das Display des MSI Titan 18 HX AI kommt auf eine Diagonale von 18 Zoll und setzt auf die Mini-LED-Technik. Dabei löst es mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten mit 120 Hz auf. Andere Hersteller sind auf 2.560 x 1.600 Bildpunkte zurückgegangen, setzten dafür auf schnellere 240-Hz-Panels. Laut MSI wäre jedoch selbst die schnellste Hardware nicht in der Lage, solch hohe Frameraten zu liefern, wenn man nicht gerade die Bildqualität reduziert. Man liefere daher lieber die höhere Auflösung. Obendrein ist der Bildschirm DisplayHDR-1000-zertifiziert, deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab und soll so auch professionelle Anwender aus dem Foto- und Video-Umfeld ansprechen.

Vollausstattung pur

Vollausstattung gibt es auch bei der restlichen Ausstattung. So bietet das Titan-Modell mechanische Cherry-MX-Schalter mit RGB-Einzeltasten-Beleuchtung, stellt einen separaten Nummernblock mit Copilot-Taste bereit und bietet alle modernen Anschlüsse sowie Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 5, HDMI 2.1, 2,5-Gbit/s-Ethernet und WiFi 7. Selbst einen Kartenleser hat MSI integriert, genau wie eine FullHD-Webcam mit Infrarot-Technik. Für die Stromversorgung unterwegs steckt im Vollmetallgehäuse ein 99 Wh starker Stromspeicher.

Rund 5.700 Euro werden für das MSI Titan 18 HX mit NVIDIA GeForce RTX 5080 in Deutschland aufgerufen. Für die Norse-Myth-Edition sind es sogar stolze 7.100 Euro. Damit lässt sich MSI sein Spitzenmodell teuer bezahlen.

Raider und Vector: Kaum Abstriche bei der Hardware

Direkt darunter siedelt MSI die Raider- und Vector-Reihe an, welche optisch schlichter und kompakter ausfallen, bei der Hardware aber noch immer dick ausgestattet sind. So gibt es hier ebenfalls einen schnellen Intel Core Ultra 9 285HX und eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop oder GeForce RTX 5080 Laptop mit 16 bis 24 GB GDDR7-Videospeicher. Auf Seiten des Speichers lassen sich weiterhin bis zu 96 GB DDR5-RAM verbauen, bei zwei SSDs und damit maximal 4 TB an Speicher in der Maximal-Konfiguration ist dann jedoch Schluss.

Die mechanischen Cherry-MX-Schalter sind gegen klassische Rubberdome-Tasten ausgetauscht worden, eine aufwendige Matrix-LED-Leuchtleiste sowie natürlich eine RGB-Hintergrundbeleuchtung gibt es zumindest beim MSI Raider trotzdem. Beim Display und der restlichen Ausstattung orientiert sich das Raider ansonsten am großen Schwestermodel, wobei es alternativ eine A18-Version mit AMD Ryzen 9 9955HX3D geben wird.

In Deutschland wird man für die Einstiegskonfiguration mindestens 4.600 Euro bezahlen müssen.

Das Vector 16 HX kombiniert einen Intel Core Ultra 9 275HX oder einen AMD Ryzen 9 9955HX mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-50-Laptop-GPU, wobei hier vor allem die Modelle NVIDIA GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5070 Ti im Fokus stehen, welche teilweise erst ab April in die Läden kommen werden. Die 16 und 18 Zoll großen Geräte arbeiten mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und sind schnelle 240-Hz-Panels auf IPS-Basis, die den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken können.

Platz gibt es für zwei schnelle NVMe-SSDs, die Beleuchtung der RGB-Tastatur kann in 26 Zonen mit Farben und Effekten konfiguriert werden. Obendrein gibt es zwei Stereo-Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhacer sowie zwei USB4-Schnittstellen und drei klassische USB-A-Ports. Ein SD-Kartenleser, HDMI 2.1 und 2,5-GBit/s-Ethernet sowie WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Das Gehäuse des MSI Vector A18 HX kommt auf 404 x 308 x 32 mm und stemmt rund 3,6 kg auf die Waage, das MSI Vector 16 HX AI ist mit 357 x 284 x 28,6 mm und 2,7 kg etwas kompakter und leichter.

Auf der nachfolgenden Seite liefern wir bereits die ersten Benchmarks zur NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop mit voller TGP sowie zur kleineren GeForce RTX 5080 Laptop. Die Ergebnisse sehen mehr als vielversprechend aus!