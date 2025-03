Werbung

Es geht los: Die nächste mobile Hardware-Generation steht an und mischt den Markt mit vielen neuen Geräten ordentlich auf. Bei MSI ist der Vorverkauf für die neuen Gaming-Highlights bereits gestartet. Mit der neusten Intel-Prozessor­-Generation und NVIDIAs GeForce-RTX-50-Grafik steht eine neue Leistungsklasse bereit, die Maßstäbe setzt! Wir werfen einen Blick auf das neue Laptop-Line-up von MSI.

MSls präsentiert ein komplett neues Laptop-Portfolio – ausgestattet mit der neuesten Generation der Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Linie 2) und den pfeilschnellen Notebook-Grafikchips der NVIDIA®-GeForce-RTX™-50-Reihe. Die neuen Modelle der Titan-, Raider-, Stealth- und Vector-Serien können ab sofort über ausgewählten Händler und den MSI eigenen e-Shop vorbestellt werden. Vorbesteller sichern sich nicht nur eines der superschnellen Geräte, sondern erhalten auch noch besondere Konditionen! Bis zum offiziellen Verkaufsstart am 31. März lassen sich modellabhängig bis zu 130 Euro sparen!

Dank der "Bewerten & kassieren"-Aktion gibt es für alle Käufe bis zum 31. Mai 2025, zu denen eine Händler-Rezension und Bewertung abgegeben wird, sogar noch einen Steam-Gutschein für 30 US-Dollar obendrauf.

Vorverkaufs-Aktionen:

MSI bietet eine vielfältige Auswahl an Notebooks der GeForce-RTX-50-Serie an, die auf unterschiedliche Nutzer zugeschnitten sind. Die Titan-Serie ist für diejenigen gedacht, die einen Desktop-Ersatz suchen und stets auf die schnellsten Hardware-Komponenten mit der besten Ausstattung zurückgreifen möchten. Mit der Dragon Edition Norse Myth gibt es sogar eine streng limitierte Version mit exklusivem und einzigartigem Design, das Anliehen an der nordischen Mythologie nimmt.

Die Raider-Reihe richtet sich mit ihrem mystischen Lightbar-Design an begeisterte Gamer, die ebenfalls keinerlei Abstriche bei der Performance machen möchten. Die Vector-Familie eignet sich mit ihrem industriellen Lock nicht nur für anspruchsvolle Gamer, sondern arbeitet auch als leistungsstarke Workstation für Ingenieure und Kreative. Die Stealth-Serie wiederum verbindet maximale Leistung mit besonderer Portabilität – die passende Ausstattung für Gamer und Power-User, die viel unterwegs sind.

Neben der neuesten Prozessor- und Grafik-Ausstattung haben die MSI-Laptops noch weitere neue spannende Technik zu bieten. So arbeiten die High-End-Modelle der Titan- und Raider-Serie mit neuen blitzschnellen PCle-Gen-5-SSDs. Die CoolerBoost-Kühlung der Laptops wurde dabei mit einer zusätzlichen Heatpipe erweitert, um auch den PCIe-Gen-5-Steckplatz mit im Kühlverbund einzuschließen. Die SSD kann so ihre Leistung – wie alle anderen Komponenten auch – maximal und zuverlässig ausspielen. Bei der Vector-Serie steht ein PCIe-Gen-5-Steckplatz als Aufrüstoption bereit. Ultra-schneller DDR5-6400 Speicher mit mit neuer CSO-DIMM-Schnittstelle (Clocked Small Outline DIMMs) ist die nächste Zutat im Power-Mix. Dank eigener Takteinheit auf dem Speichermodul macht der neue Standard den Weg frei zu höheren Frequenzen und mehr Performance. Exklusiv ist die MSI-Overboost-Technik, die dem Prozessor und der GPU gemeinsam mehr Strom- und Kühlleistung spendiert als üblich, die Leistung wird damit zusätzlich maximiert. Mit bis zu 4K-UHD+-Bildschirmen mit besonders kontraststarker Mini-LED-Technik bekommt auch das Auge Feinstes geboten.

Der Vorverkauf für die neuen GeForce-RTX-5090-, -5080- und -5070-Ti-Modelle läuft seit Dienstag, 25.02.2025. Da die Angebote händlerabhängig sind und sich jederzeit ändern können, kann sich ein Stöbern durch die Angebote lohnen!

Zum Start des Vorverkaufs hat MSI seine neuen Laptops in einem internationalen Livestream vorgestellt. Dieser steht auf dem YouTube-Kanal von MSI zum Abruf bereit:

