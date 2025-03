Während es bei den Transferraten aktuell kaum noch Fortschritte gibt und vor allem die Speichercontroller der AMD- und Intel-Prozessoren eine Hürde sein können, entwickeln sich die Speichermodule auch in der Hinsicht weiter, dass sie niedrigere Latenzen erreichen. Für die Ryzen-Prozessoren von AMD liegt der Sweet Spot bei DDR5-6000 und eben diesen decken auch nahezu alle Speicherhersteller ab. G.Skill bietet in der Trident-Z5-Neo-RGB-Serie nun auch ein Kit als DDR5-6000 mit 2x 16 GB und Timings von CL26-36-36-96. Eben dieses haben wir uns genauer angeschaut.

Während man sich bei den aktuellen Intel-Prozessoren bis in Bereiche von 8.000 MT/s und etwas mehr heranwagen kann, gilt es bei den Ryzen-Prozessoren etwas genauer hinzuschauen. Auch hier sind 8.000 MT/s inzwischen möglich, allerdings mussten wir aus eigener Erfahrung feststellen, dass es schon einer speziellen Kombination aus Mainboard und Prozessor bedarf, damit eine solche Konfiguration stabil laufen wollte.

Entsprechend konzentriert man sich bei den Ryzen-Prozessoren meist noch auf 6.000 MT/s und spielt stattdessen mit den Timings. Niedrigere Timings sind immer gut, zumal sie für schnellere Zugriffszeiten und eine höhere Gaming-Leistung sorgen.

Da wir die Ryzen-Prozessoren bereits mit einem DDR5-6000-Speicherkit mit CL30-36-36-76 getestet haben, sind wir nun auch gespannt, welche Unterschiede sich bei gleicher Geschwindigkeit mit CL26-36-36-96 ergeben.

Hersteller und Bezeichnung G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB, DDR5-6000, CL26-36-36-96 Modulhöhe 43,5 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 210 Euro

Homepage G.Skill XMP / EXPO EXPO Garantierte Timings CL26-36-36-96

Spannung 1,4 V

Chips Sk Hynix (M-Die) Eigenschaften RGB-Beleuchtung Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB)

Zu den Kits selbst gibt es als Trident Z5 Neo RGB wenig zu sagen, denn wir haben uns schon zahlreiche Kits aus dieser Serie angeschaut. Die Trident-Z5-Serie bietet das hinlänglich bekannte Design. Der Heatspreader besteht aus Aluminium und ist im Falle der weißen Variante von einem schwarzen Streifen unterbrochen. Zwischen den beiden Hälften des Heatspreaders sitzt die RGB-Beleuchtung. Die Module kommen samt Heatspreader auf eine Höhe von 43,5 mm. Damit sollte man im Zweifel abklären, ob nicht der CPU-Kühler den Modulen in die Quere kommt. Meist ist ausreichend Platz vorhanden, abklären sollte man das Thema aber immer.

Das PCB der Trident-Z5-Serie ist immer schwarz, der teilweise weiße Heatspreader stellt einen schicken Kontrast dazu dar. An dieser Stelle zu erkennen ist, dass der Heatspreader deutlich höher ist, als das PCB der Module. Dies ist wohl hauptsächlich der RGB-Beleuchtung geschuldet, wenngleich die schnellen DDR5-Kits schon recht warm werden können und daher von einer großen Heatspreader-Oberfläche profitieren.

Auf dem SPD sind JEDEC-Profile für 5.200 und 5.600 MT/s vorhanden. Der Kern des Kits ist aber sicherlich das EXPO-Profil mit 6.000 MT/s bei Timings von CL26-36-36-96. Dazu setzt G.Skill zugleich auch eine Spannung von 1,4 V an.

Benchmarks

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ProArt X870E-Creator WiFi. Als Prozessor kam ein Ryzen 9 9950X3D zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

Kommen wir nun zu den Benchmarks und beginnen dabei mit synthetischen Tests, bevor wir dann zu den Gaming-Benchmarks kommen werden und auch einen Blick auf die Temperaturen werfen.

AIDA64 Lesedurchsatz G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 76760XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 75536XX DDR5-5600 68434XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 70848XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 70155XX DDR5-5600 62634XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 80793XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 80167XX DDR5-5600 71116XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Latenz G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 78.1XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 78.7XX DDR5-5600 87.6XX in ns Weniger ist besser

Im AIDA64-Benchmark gibt es wie erwartet größere Unterschiede zwischen dem Betrieb mit DDR5-5600 CL40 und dem mit DDR5-6000. Zwischen einem Betrieb mit CL30 oder CL26 gibt es im Benchmark nur geringe Unterschiede.

Y-Cruncher nT 500M G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 6.413XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 6.686XX DDR5-5600 7.176XX in s Weniger ist besser

Der Multi-Threaded-Test des Y-Cruncher mit 500 Millionen Nachkommastellen zeigt in der Praxis dann aber schon deutliche Unterschiede. Aber kommen wir zu den Gaming-Benchmarks, die sicherlich für die meisten die interessantesten sind.

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel, Hoch G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 239.7XX 128.4XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 239.3XX 117.9XX DDR5-5600 199.8XX 117.4XX in FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1.280 x 720 Pixel, RT: Niedrig, DLSS: Leistung G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 227.4XX 130.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 216.8XX 118.0XX DDR5-5600 216.4XX 124.3XX in FPS Mehr ist besser

F1 24 1.280 x 720 Pixel, Mittel, DLSS: Qualität G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 568.8XX 383.4XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 561.7XX 385.2XX DDR5-5600 550.6XX 384.1XX in FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 1.280 x 720 Pixel, Sehr Hoch, FSR 3: Qualität G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 159.0XX 62.9XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 158.8XX 62.9XX DDR5-5600 155.2XX 62.6XX in FPS Mehr ist besser

Je nach Spiel sind auch hier die Unterschiede zwischen 5.600 und 6.000 MT/s recht groß und damit ist allein dieser Schritt für Spieler empfehlenswert. Ob es dann ein DDR5-6000-Kit mit CL30-36-36-76 oder CL26-36-36-96 sein muss, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Einige Spiele reagieren sensitiver auf die strafferen Timings als andere.

Temperatur Memtest, Intel Core Ultra 9 285K DDR5-5600 41.1XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 DDR5-6000 CL30 43.6XX G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 45.2XX in °C Weniger ist besser

Bei den Temperaturen sind die G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 nicht besonders auffällig. Hier haben wir schon ganz andere Werte gesehen, die weit bis in den Bereich von 60 bis 70 °C gehen.

Fazit

DDR5-6000 ist und bleibt der Sweet Spot bei den Ryzen-Prozessoren, denn während wir mit DDR5-8000 je nach Kombination aus Mainboard und Prozessor so manches Problem in der Stabilität hätten, laufen die EXPO-Profile für DDR5-6000 problemlos. Hier und da kann ein Ryzen-Prozessor auch 6.200 oder 6.400 MT/s im 1:1-Verhältnis erreichen, ein wenig Glücksspiel ist dann aber schon dabei.

Die G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 bieten das Versprochene. Mit 6.000 MT/s treffen sie den Sweet Spot. CL26-36-36-96 sind aber nicht zwingend schneller als CL30-36-36-76, wie unsere Benchmarks zeigen. Dies hängt auch mit den fest identischen oder sogar weniger straffen Sub-Timings zusammen.

Die Trident-Z5-Neo-RGB-Serie ist in der hier gezeigten schwarz/weißen Farbgebung oder aber komplett in Schwarz erhältlich. Hinzu kommen die Royal-Varianten, mit glänzend-silberner oder goldener Oberfläche der Heatspreader. Eine RGB-Beleuchtung gehört immer dazu – das kann gefallen, muss aber nicht.

Der geringe Leistungsunterschied spielt vor allem dann eine Rolle, wenn man den Preis mit einbezieht. Die G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 kosten 210 Euro, während Kits mit DDR5-6000 CL30-36-36-76 mit 2x 16 GB auch ab 100 Euro zu haben sind – auch solche von G.Skill, wenngleich teilweise mit weniger straffen Sub-Timings. Das Preis/Leistungsverhältnis für den G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 ist also deutlich schlechter.

An den Preisen der Kits mit DDR5-6000 CL26 wird sich in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich noch etwas tun. Aktuell sind diese Kits zum Testzeitpunkt einfach zu teuer. Zudem können bei den Kits mit 6.000 MT/s und den weniger straffen Timings auch manuell Schritte zur Optimierung vorgenommen werden. In diesen Schritten kann man sich stundenlang verlieren.

G.Skill ist aktuell der einzige Hersteller mit einem solchen Kit am deutschen Markt. Verfügbar sind diese auch mit 2x 32 GB, denn insgesamt 32 GB sind das absolute Minimum dessen, was man in seinem PC noch betreiben sollte. Allerdings sind die Kits mit 2x 32 GB noch einmal deutlich teurer.

G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 Pro 6.000 MT/s bei CL26

einfaches EXPO-Profil

schickes Design und RGB-Beleuchtung Kontra 1,4 V notwendig

schlechtes Preis/Leistungsverhältnis

2x 16 GB sind Untergrenze für den RAM-Ausbau

