The First Berserker - Khazan angespielt

Seite 1: Blutige Anime-Schlacht: The First Berserker - Khazan angespielt

Werbung

Unter der Führung von Publisher NEXON soll am 27. März 2025 The First Berserker: Khazan erscheinen. Für Käufer der Deluxe Edition gibt es einen Advanced Access. Sie können drei Tage vor Veröffentlichung, also ab dem 24. März, bereits ins Spiel einsteigen. Wir haben das neue Game bereits angespielt.

Das Action-Rollenspiel tritt in die Fußstapfen von Dark Souls, Black Myth Wukong und auch Sekiro: Shadows Die Twice. Dabei setzen die Entwickler von Neople allerdings auf einen ungewohnten Anime-Look. Schon im Vorfeld sorgte der Titel für Aufmerksamkeit. Auf der Gamescom 2024 gab es einen eigenen Stand für das Spiel, der sich extrem großer Beliebtheit erfreute. Für unseren Test haben wir die Deluxe Edition auf der Xbox gespielt.

Hier noch der Hinweis: Im Text folgen Spoiler zu den ersten beiden Missionen des Spiels.

Darum geht’s

In der Story spielen wir den namensgebenden General Khazan. Zu Beginn erfahren wir, dass er als Verräter verurteilt wurde. Anschließend hat man ihn gefoltert und ihm die Sehnen in seinen Armen durchtrennt, bevor er verbannt werden sollte. Auf dem Weg in unser Exil wird der Soldaten-Trupp, der uns bewacht, von einer unbekannten Kraft angegriffen und alle außer uns werden getötet. Daraufhin ergreift eine Art dämonische Präsenz Besitz von unserem Körper. Wir werden zwar geheilt, aber fortan befinden sich Khazan, der nun trotz der schweren Verletzungen noch lebt, und der namenlose Dämon gemeinsam in einem Körper und streiten sich. Es liegt am Spieler, sich durch die Welt zu kämpfen und herauszufinden, wer der Dämon ist und wie wir uns von ihm befreien können.

Das Wichtigste: die Kämpfe

Wichtiger als die Geschichte dürften bei diesem Genre für viele Spieler die Kämpfe und die Mechaniken dahinter sein. Der Kampf funktioniert genre-typisch sehr viel über das richtige Timing. Es geht darum auszuweichen, zu blocken, im richtigen Moment zuzuschlagen und vor allem die Kampfmechanik des Gegners zu durchschauen.

Wer im Kampf nicht konstant seinen Ausdauerbalken im Auge hat, wird schnell erschöpft sein. Kassiert man dann noch einen Treffer, gerät der Charakter ins Taumeln und ist kaum mehr als ein Sandsack für den Gegner. Gleiches funktioniert aber auch umgekehrt, wenn wir die Verteidigung des Gegners brechen, beziehungsweise seinen Ausdauerbalken auf Null bringen. Dann erhalten wir anschließend die Möglichkeit, mehrere Treffer hintereinander zu landen, während der Gegner sich nicht wehren kann und am Boden liegt.

So kann man sogar sehr starke Gegner einfach über eine Klippe schubsen. Findet sich in der Nähe gerade keine Klippe, bietet sich oft die Option, sich zunächst an den Gegner heranzuschleichen und mit einem Angriff von hinten viel Schaden zu verursachen. Konter helfen ebenfalls dabei, die Lebensleiste des Gegners schnell zu reduzieren.

Wenn alles nichts hilft, lässt sich die Standhaftigkeit des Gegners durch wiederholtes auf ihn einprügeln auf Null bringen, wodurch der Gegner strauchelt und wir im richtigen Moment mit einem Druck auf B einen Sturz provozieren können. Liegt der Gegner erst einmal am Boden, können wir sehr viele harte Treffer landen und so auch bei harten Brocken die Lebensleiste stark reduzieren.