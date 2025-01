Werbung

Neben dem Titan 18 HX als neues Flaggschiff-Modell hat MSI im Messegepäck zur CES 2025 auch die neuen High-End-Laptops der Raider-Serie, die allesamt die neuen Arrow-Lake-CPUs und die GeForce-RTX-50-Modelle bereitstellen und erstmals Modelle im 18-Zoll-Format zur Wahl stellen, falls maximale Bildfläche gefragt ist.

Dass es sich bei der Raider-Familie aber noch immer um Geräte der absoluten Topklasse handelt, zeigt die Tatsache, dass dank der OverBoost-Ultra-Technik eine kombinierte Verlustleistung von 260 statt 270 W abgeführt werden kann, was noch immer die höchsten TDPs und TGP-Werte bei den Hauptkomponenten möglich macht.

So wird auch das neue MSI Raider 18 HX AI von einem Intel Core Ultra 9 285HX befeuert, dem eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop mit 24 GB oder eine NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop mit 16 GB GDDR7-Videospeicher zur Seite gestellt wird. Auch hier gibt es bis zu 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz, auf Seiten der SSDs können allerdings nur noch zwei M.2-Steckmodule verbaut werden, wovon ein Port den neuen PCIe-Gen5-Standard bietet.

Abstriche gegenüber dem Titan-Modell müssen bei der Tastatur gemacht werden. Denn während im Spitzenmodell mechanische Cherry-MX-Schalter zum Einsatz kommen, muss man sich hier mit einfacheren Chiclet-Tasten von SteelSeries zufriedengeben, was für die meisten Gamer noch immer mehr als gut genug sein dürfte. Weiterhin gibt es eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung, einen separaten Ziffernblock und die Copilot-Taste. Insgesamt sechs integrierte Lautsprecher mit Dynaudio-Technik und Nahimic-3-Audio-Enancer gibt es auch für das Raider, genau wie zwei Thunderbolt-5-Ports, drei USB-3.2-Gen2-Typ-A-Buchsen, 2,5-GBit/s-Ethernet und HDMI 2.1. Killer-Netzwerkchips für WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gehören ebenfalls zur Grundausstattung, genau wie ein Fingerabdrucksensor und eine FullHD-Kamera mit IR-Sensor.

Die Stromversorgung erfolgt stationär über ein 400-W-Netzteil und unterwegs über einen integrierten 4-Zellen-Akku mit 99 Wh. Ohne Füße kommt das MSI Raider 18 HX auf Abmessungen von 404 x 308 x 32 mm sowie auf ein Gesamtgewicht von 3,6 kg.

Mehrere AMD-Ableger

Dass MSI künftig verstärkt auf AMD-Geräte setzen und diese obendrein nicht nur mit Radeon-Grafikkarten kombinieren wird, das ließ uns der Hersteller bereits im letzten Jahr zur Vorstellung der Mercedes-Benz-Sonderedition wissen. Zur CES 2025 bringt man zeitgleich eine passende Variante des Raider auf den Markt. Das MSI Raider A18 HX orientiert sich bei der Ausstattung grob an der obigen Intel-Version, baut allerdings auf einem AMD Ryzen 9 9955HX3D auf, welchen AMD erst in der Nacht ins Notebook schickte. Dabei muss man weder Abstriche bei der Speicherausstattung machen, noch beim Display oder dem Gehäuse. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

Darunter positioniert MSI das Vector A18 HX, das wahlweise mit einem AMD Ryzen 9 9955HX oder Ryzen 9 8945HX bestückt wird und dem eine NVIDIA GeForce RTX 5080 oder GeForce RTX 5070 Ti Laptop mit 16 und 12 GB Videospeicher zur Seite gestellt werden kann. Das Display fällt auch hier 18 Zoll groß aus, löst allerdings nur noch mit QHD+-Auflösung und damit mit 2.560 x 1.600 Bildpinkten auf. Es ist ein schnelles 240-Hz-Panel auf IPS-Basis, das den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken kann.

Platz gibt es für zwei schnelle NVMe-SSDs, die RGB-Tastatur kann allerdings nur noch in 26 Zonen und damit nicht mehr für jede Taste einzeln konfiguriert werden. Obendrein gibt es zwei Stereo-Lautsprecher mit Nahimic-3-Audio-Enhacer sowie zwei USB4-Schnittstellen und drei klassische USB-A-Ports. Ein SD-Kartenleser, HDMI 2.1 und 2,5-GBit/s-Ethernet sowie WiFi 7 und Bluetooth 5.4 sind ebenfalls dabei. Das Gehäuse des MSI Vector A18 HX kommt auf 404 x 308 x 32 mm und stemmt rund 3,6 kg auf die Waage.

Die Vector-Reihe wird es obendrein mit kleinerem Core-Ultra-Prozessor sowie kleineren GeForce-RTX-Modellen und als 17- oder 16-Zoll-Zoll-Version geben. Des Weiteren hat MSI die Crosshair- und Pulse-Serien aufgerüstet, die mit den neuen NVIDIA-GeForce-RTX-5070-Laptop-GPUs verfügbar sein werden und das MSI-Portfolio an besonders leistungsstarken Gaming-Laptops zusätzlich erweitern.