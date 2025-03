Werbung

Arctics Liquid Freezer III-Serie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und mit den neuen Pro-Modellen möchte Arctic die Performance noch einmal deutlich steigern. Wir klären anhand der Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB, mit welchen Maßnahmen und in welchem Umfang das gelingt.

Als die Liquid Freezer III-Serie Anfang 2024 auf den Markt kam, haben wir das Flaggschiff Liquid Freezer III 420 A-RGB getestet. Die AiO-Kühlung überzeugte mit ihrer beachtlichen Kühlleistung und dem leisen Betrieb, aber auch mit Detaillösungen wie dem VRM-Lüfter und dem Kabelmanagement. Vor allem aber ist es das Preis-Leistungs-Verhältnis, das sowohl die Liquid Freezer III 420 A-RGB als auch ihre kleineren Geschwistermodelle sehr attraktiv macht. Zumal Arctic trotz der günstigen Preise auch noch eine großzügige, sechsjährige Garantiedauer einräumt.

Arctic will nun schon wieder nachlegen und ergänzt die Liquid Freezer III-Serie um neue Pro-Modelle, die eine weiter gesteigerte Performance bieten sollen. Dafür werden sie mit neuen Pro-Lüftern bestückt, die für eine noch effektivere Wärmeabfuhr sorgen sollen. Das wird unter anderem durch eine enorm hohe Maximaldrehzahl erreicht. Bei der von uns getesteten Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB liegt die bei 3.000 U/min. Die Pro-Modelle nutzen weiterhin einen 38 mm dicken Radiator, benötigen dafür also wie die regulären Liquid Freezer III-Modelle mehr Platz als die meisten anderen AiO-Kühlungen. Spezielle Offset-Montagelösungen für AMD und Intel sorgen für eine möglichst optimale Ausrichtung des Kühlers über dem Hotspot der CPU.

Auch innerhalb der Pro-Modelle wird es wieder viel Auswahl geben. Die unbeleuchteten Black-Modelle sowie beleuchtete Modelle in Schwarz und in Weiß kommen jeweils mit 240-, 280-, 360-, und 420-mm-Radiator auf den Markt. Zum Launch direkt verfügbar sollen die Liquid Freezer III Pro 360-Modelle sein, also auch die von uns getestete Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB in Schwarz. Dafür ruft Arctic eine UVP von 146,99 Euro auf. Die unbeleuchtete Liquid Freezer III Pro 360 (Black) kommt mit einer UVP von 129,99 Euro auf den Markt, die weiße und beleuchtete Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White) soll hingegen 152,99 Euro kosten.

Die Preise liegen deutlich höher als die Marktpreise der Standardmodelle. Die UVPs haben bei Arctic aber meist ohnehin wenig Bezug zu den Straßenpreisen. Das wird auch bei den Pro-Modellen der Fall sein. Arctic selbst bietet die neuen AiO-Kühlungen gleich zum Start mit 45 Euro Direktabzug an. Aus den 129,99 Euro für die Liquid Freezer III Pro 360 (Black) werden so deutlich attraktivere 84,99 Euro. Die hier getestete Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (Black) wird demnach 101,99 Euro kosten. Die entsprechende Non-Pro-Variante Liquid Freezer III 360 A-RGB wird aktuell für rund 80 Euro angeboten, sodass die Pro-Variante am Markt mit etwa 20 Euro Aufpreis starten wird.

Arctic liefert die AiO-Kühlung mit dem Montagematerial (darunter ein robuster CPU Contact Frame für Intel LGA 1700/1851 mit Offset), einem T20-Schlüssel, 0,8 g MX-6-Wärmeleitpaste und zwei PWM-Kabeln aus. Eines dieser Kabel ist das All-in-One-Kabel, bei dem 120-mm-Lüfter, VRM-Lüfter und Pumpe zusammen über ein PWM-Signal gesteuert werden. Das andere Kabel mit drei PWM-Steckern erlaubt hingegen die individuelle Ansteuerung.