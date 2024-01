Werbung

Auch in dieser Woche sind auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel veröffentlicht worden. Wir warfen nicht nur einen Blick auf die QNAP TVS-hx74T-Serie oder den MSI MEG Trident X2 14th, sondern stellten auch das MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI, die Toshiba MG10F und vor allem die GeForce RTX 4070 Ti Super als neue Grafikkarte auf den Prüfstand. Aber auch Konkurrent AMD brachte mit der Radeon RX 7600 XT ein neues Modell auf den Markt, das wir uns pünktlich zum Marktstart näher anschauen konnten. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die Xinfrared InfiRay P2 Pro und die ADATA Legend 970 auf Herz und Nieren.

Donnerstag, 18.01.2024: QNAP TVS-hx74T-Serie

Die Firma QNAP (Quality Network Appliance Provider) als Hersteller von Speicher-, Netzwerk- und Smart Video-Lösungen entwickelt und optimiert ihre Produkte stets weiter, sodass dem Benutzer immer die aktuellen Technologien zur Verfügung gestellt werden können. So auch bei der neuen QNAP TVS-hx74T-Serie für ambitionierte Anwender. Was die Neuerungen sind und welche Vorteile sie dem Benutzer bringen, wollen wir uns heute anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 19.01.2024: MSI MEG Trident X2 14th im Test

Die neueste Modellgeneration des MSI MEG Trident X2 geht es wieder gemächlicher an, tauscht im Generationsvergleich lediglich die Hardware und nimmt ein paar optische Designanpassungen vor. Dennoch braucht sich der Umstieg auf die aktuelle 14. Core-Generation gerade in Kombination mit den Ada-Lovelace-Grafikchips nicht zu verstecken und gehört mitunter zu den schnellsten am Markt. Ob sich das kleine Leistungsplus am Ende bezahlt macht, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben den 6.059 Euro teuren Gaming-Boliden ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 21.01.2024: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI im Test

Wie wir in unserem letzten Mainboard-Test feststellen mussten, herrscht beim Thema Einstieg in die jeweilige Plattform generell etwas Verwirrung. Daher nehmen wir künftig Abstand von den Bezeichnungen "Plattform-Einstieg" und "Gaming-Einstieg". Zuletzt hatten wir uns das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi angeschaut, das einige Kontra-Punkte von uns erhalten hat und daher nicht vollends überzeugen konnte. Für mehr als 300 Euro möchte MSI mit dem MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI überzeugen. Ob dies gelingt, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 22.01.2024: Toshiba MG10F im Test

Toshiba bringt die 22-TB-Variante der MG-Serie unter dem Namen MG10F auf den Markt. Daraus lässt sich bereits schließen, dass das neue Modell noch sehr nah mit der MG10 verwandt ist, welche wir mit 20 TB bereits getestet haben. Wie sich die Festplatte einzeln aber auch im RAID in unserem Festplattentestsystem schlägt, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Dienstag, 23.01.2024: Die GeForce RTX 4070 Ti Super im Test

Nachdem die GeForce RTX 4070 Super in der vergangenen Woche den Anfang gemacht hat, folgt heute in Form der GeForce RTX 4070 Ti Super das nächste Modell. Der Wechsel von der AD104- auf die AD103-GPU bietet unter anderem den Wechsel von 12 auf 16 GB, ein breiteres Speicherinterface und ein kleines Plus beim GPU-Ausbau. Der Preis soll sich ebenso wie bei der GeForce RTX 4070 Super nicht verändern. Die GeForce RTX 4070 Ti Super verspricht also ein Leistungsplus und mehr Speicher zum gleichen Preis. Ob sich das lohnt, schauen wir uns im Artikel an... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.01.2024: Die Radeon RX 7600 XT im Test

Zur CES Anfang des Jahres stellte AMD die Radeon RX 7600 XT vor. Im Vergleich zur Radeon RX 7600 verdoppelt AMD den Grafikspeicher, die weiteren technischen Daten bleiben unangetastet. Ob eine Verdopplung des Grafikspeichers von 8 auf 16 GB einen positiven Einfluss auf die Leistung hat, wird die entscheidende Frage in Rahmen dieses Tests sein. Unser Test der Radeon RX 7600 offenbarte aber schon damals, dass es wenige Punkte gibt, die für eine solche Karte sprechen – allenfalls der Preis. Ob die Radeon RX 7600 XT daran etwas ändert, werden wir... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.01.2024: Custom-Modelle der GeForce RTX 4070 Ti Super im Test

Wie im üblichen zweiphasigen Start bei NVDIA üblich schauen wir uns heute nach dem gestrigen Test eines UVP-Modells die ersten Custom-Designs der GeForce RTX 4070 Ti Super an. Dies tun wir in Form der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super und der Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC. Welches Leistungsplus die beiden Modelle gegenüber der MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X zu bieten haben und ob es noch weitere Argumente für die teureren Modelle gibt, wird Teil dieses Tests sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 25.01.2024: Xinfrared InfiRay P2 Pro

Wärmebildkameras gibt es auf dem Markt jede Menge und in verschiedensten Ausführungen. Sei es als All-In-One-Geräte, also inklusive Display oder auch etwas kompakter für Smartphone und Tables. Welche Bauart nun besser ist, darüber lässt sich sicherlich streiten. Das Unternehmen Xinfrared hat es mit der InfiRay Pro 2 geschafft, die offiziell kleinste Wärmebildkamera der Welt zu kreieren, die in unterschiedlichen Situationen sinnvoll eingesetzt werden kann... [weiterlesen]

Freitag, 26.01.2024: Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen angespielt

Bereits im Mai 2023 hatten wir in Hamburg die Gelegenheit, uns einen ersten Eindruck vom insgesamt sechzehnten Teil des Final-Fantasy-Franchises zu machen. Im Juli erfolgte dann der offizielle Release von Final Fantasy XVI, mit dem sowohl Anhänger der Reihe als auch alle Freunde von Action-Rollenspielen auf ihre Kosten kommen. Natürlich erfindet Square Enix mit FFXVI das Rad nicht komplett neu, jedoch sorgt die düstere Optik für ein ganz eigenes Flair... [weiterlesen]

Freitag, 26.01.2024: ADATA Legend 970 im Test

High-End-Hardware und die daraus resultierende Abwärme beschäftigen besonders Enthusiasten seit jeher. Ob es sich um den neuesten Prozessor, die schnellste Grafikkarte oder den begehrten Chipsatz dreht, spielt praktisch keine Rolle - die Wahl der richtigen Kühlung ist entscheidend. Neu dabei in dieser Thematik sind nun auch SSDs, die besonders seit dem Upgrade zu PCIe5 durchaus als Hitzköpfe zu behandeln sind. Bislang gehen die Hersteller sehr unterschiedlich mit der Problematik um. ADATA stattet sein neustes Top-Modell, die Legend 970, daher klassisch mit einem Lüfter aus. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]