Wir haben bereits drei Z790-Refresh-Mainboards der renommierten Hersteller unter die Lupe genommen. Das ROG Maximus Z790 Dark Hero (Hardwareluxx-Test) von ASUS ist ein absolutes Oberklasse-Modell und hat viel zu bieten. Nun werden unsere Blicke auf den Gaming-Einstieg gelenkt. So musste sich auch das TUF Gaming Z790-Pro WiFi in unserer Redaktion behaupten. Wie gut das der Platine gelang, können unsere Leser in diesem Test erfahren.

Wenn man den Begriff Gaming-Einstieg mit dem Preis des ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi in Verbindung bringt, wirkt diese Platine rein davon abhängig nicht wie eine Einstiegsplatine. Für das TUF Gaming Z790-Pro WiFi werden nämlich mindestens 356 Euro aufgerufen, was schon ein ordentliches Summe ist. Und dabei kann das Mainboard rein von der Ausstattung her überzeugen und entspricht wirklich dem Einstiegssegment.

Verbaut wurde Intels LGA-Sockel mit 1.700 Pins für die 12., 13. und 14. Core-Generation. Dem LGA1700-Prozessor müssen RAM-Module des aktuellen DDR5-SDRAM-Standards zur Seite gestellt werden. Bis zu 192 GB lassen sich unterbringen und das mit bis 7.800 MHz an effektivem Speichertakt laut ASUS. Bei den anderen Schnittstellen setzt ASUS auf eine grundsolide Anzahl an Anschlussmöglichkeiten. Im Netzwerk-Bereich bringt die Platine neben einem 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss auch ein Wi-Fi-6E-Modul mit. Für die meisten Anwender reicht diese Ausstattung völlig aus. Interessant wird natürlich auch sein, wie das "günstige" Z790-Mainboard bei der Übertaktung agiert.

Die typische Farbgebung der TUF-Gaming-Mainboards findet natürlich beim Z790-Pro WiFi Verwendung. Nicht nur ist das PCB im ATX-Format schwarz, sondern auch die Kühlkörper und der Großteil der PCIe-Steckplätze.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

TUF Gaming Z790-Pro WiFi Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+2)

16x Vishay SiC623 (VCore, 60A)

1x Vishay SiC623 (GT, 60A)

2x NEC 4062C (AUX)

2x NEC 4064C (AUX)



PWM-Controller: ASP1200R (max. 9 Phasen) Preis

ab 356 Euro Webseite ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790

1x PCIe 4.0 x4 (x4) über Intel Z790

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z790

1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790 Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 USB-Ports 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Release-Button (intern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Treiber- und Software-DVD

Quick-Start-Guide

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

M.2 Q-Latch

zwei M.2-Gummi-Abstandshalter

ROG-Schlüsselanhänger

TUF-Gaming-Sticker

TUF-Zertifikat

Abseits des Mainboards liegt auch noch etwas Zubehör in der Verpackung. Neben dem Quick-Start-Guide, der Support-DVD und dem TUF-Zertifkat, konnten wir außerdem zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, etwas M.2-Zubehör sowie einige TUF-Gaming-Sticker ausfindig machen. Wer auf ein vollständiges Handbuch Wert legt, wird hier enttäuscht. Dies kann daher einzig über ASUS' Webseite bezogen werden.