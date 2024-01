Werbung

Nachdem die GeForce RTX 4070 Super in der vergangenen Woche den Anfang gemacht hat, folgt heute in Form der GeForce RTX 4070 Ti Super das nächste Modell. Der Wechsel von der AD104- auf die AD103-GPU bietet unter anderem den Wechsel von 12 auf 16 GB, ein breiteres Speicherinterface und ein kleines Plus beim GPU-Ausbau. Der Preis soll sich ebenso wie bei der GeForce RTX 4070 Super nicht verändern. Die GeForce RTX 4070 Ti Super verspricht also ein Leistungsplus und mehr Speicher zum gleichen Preis. Ob sich das lohnt, schauen wir uns im Artikel an.

Alle Details zu den Super-Modellen haben wir in der Ankündigung der drei Karten zusammengefasst. Oberflächlich kann über die Karten gesagt werden, dass die GeForce RTX 4070 Super vor allem durch etwa 20 % mehr Shadereinheiten ein Upgrade erfährt. Bei der GeForce RTX 4070 Ti Super vergrößert NVIDIA wie gesagt den Grafikspeicher von 12 auf 16 GB und erhöht die Speicherbandbreite. Zudem wechselt NVIDIA von der AD104- auf die AD103-GPU, was auch andere Effekte mit sich bringt.

Bei der GeForce RTX 4080 Super will NVIDIA vor allem über den Preis punkten. Während die GPU-Ausbaustufe nur einen kleinen Schritt macht und es bei 16 GB Grafikspeicher bleibt, sinkt die UVP von 1.469 auf 1.109 Euro.

Zunächst einmal werfen wir einen Blick auf die drei Super-Modelle im Vergleich zu den Vorgängern:

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4070 Super GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti Super GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080 Super GPU AD104 AD104 AD104 AD103 AD103 AD103 FP32-ALUs 5.888 7.168 7.680

8.448 9.728 10.240 INT32-ALUs 2.944 3.584

3.840 4.224 4.864 5.120 SMs 46 56 60 66 76 80 Tensor Cores 184 224 240 264 304 320 RT Cores 46 45 60 66 76 80 L1-Cache 5.888 kB 7.168 kB 7.680 kB 8.448 kB 9.728 kB 10.240 kB

L2-Cache 36 MB 48 MB 48 MB 48 MB 64 MB 64 MB Basis-Takt 1.920 MHz 1.980 MHz 2.310 MHz 2.340 MHz 2.210 MHz 2.280 MHz Boost-Takt 2.475 MHz 2.475 MHz 2.610 MHz 2.610 MHz 2.505 MHz 2.550 MHz Speicherkapazität 12 GB 12 GB 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 192 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speichertakt 1.313 MHz 1.313 MHz 1.313 MHz 1.313 MHz 1.400 MHz 1.438 MHz Speicherbandbreite 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 672 GB/s 716,8 GB/s 736 GB/s TGP 200 W 220 W 285 W 285 W 320 W 320 W NVENC 1x 1x 2x 2x 2x 2x Preis 659 Euro 659 Euro 899 Euro 889 Euro 1.469 Euro 1.109 Euro

Bei der GeForce RTX 4070 Ti Super kommt nun die AD103-GPU zum Einsatz, genau wie bei der GeForce RTX 4080. Bisher war dies bei der GeForce RTX 4070 Ti die AD104-GPU. Allerdings beschränkt NVIDIA den L2-Cache der GeForce RTX 4070 Ti Super auf 48 der möglichen 64 MB, belässt es jedoch bei einem 256 Bit breiten Speicherinterface. Das ist zugleich die größte Änderung gegenüber der GeForce RTX 4070 Ti, die mit einem 192 Bit breiten Interface auskommen muss. Die Kapazität des Grafikspeichers steigt von 12 auf 16 GB, die Speicherbandbreite wächst von 504 auf 672 GB/s.

Die TGP bleibt bei 285 W. Die GeForce RTX 4070 Ti Super wird das aktuelle Modell am Markt ersetzen und soll mit 889 Euro ganze 10 Euro weniger kosten, als dies zur Einführung der GeForce RTX 4070 Ti der Fall war. Diese kostet aktuell knapp unter 800 Euro. Die GeForce RTX 4070 Ti Non-Super wird auslaufen und vom Markt verschwinden.

MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X

Eine Founders Edition der GeForce RTX 4070 Ti Super wird es nicht geben – genau wie auch schon beim vorherigen Non-Super-Modell. Als UVP-Karte haben wir heute die MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X im Test, weitere Custom-Designs werden dann morgen zum Verkaufsstart der GeForce RTX 4070 Ti Super folgen.

Technische Daten MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X Preis 889 Euro

Boost-Takt 2.610 MHz Power-Limit 285 W Abmessungen 308 x 120 x 52 mm Slot-Belegung 2,5 Lüfterdurchmesser 3x 90 mm Anzahl Heatpipes 4 RGB-Beleuchtung Nein Dual-BIOS Nein Stromanschlüsse 12VHPWR Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

Die MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X bzw. der Kühler kommt auf eine Länge von 308 mm. Damit bewegen wir uns im üblichen Rahmen für eine High-End-Karte der GeForce-RTX-40-Serie. Mit einer Höhe von 120 mm baut die Karte aber nicht ganz so hoch auf und lässt dem 12VHPWR-Anschluss bzw. Stecker noch etwas Platz bis zum Gehäuse-Seitenteil. Die Dicke der Karte liegt bei 52 mm und damit belegt diese 2,5 Slots.

Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm und drehen alle in die gleiche Richtung. Ab einer GPU-Temperatur von 58 °C beginnen sie sich zu drehen, ab 40 °C unter darunter stehen sie dann wieder still.

Drei Axiallüfter, eingefasst in einem silbernen Plastik-Gehäuse sind die hauptsächlichen optischen Merkmale der MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X. Auf der Rückseite setzt MSI eine Backplate ein, die ebenfalls aus Plastik und nicht Metall besteht. Die Materialwahl dürfte mit dem Ziel begründet sein, die UVP zu halten können.

Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über den inzwischen obligatorischen 12VHPWR. Die 8-Pin-PCIe-Anschlüsse werden wir wohl bei NVIDIA nicht mehr sehen. Das Power-Limit ist mit 285 W festgelegt und kann auch nicht weiter erhöht werden. An Display-Ausgängen zur Verfügung stehen dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1.

Kurz vor Testende ein neues VBIOS

Während der Review-Phase ist einigen Testern ein zu geringes Leistungsplus zur GeForce RTX 4070 Ti aufgefallen. Über das Wochenende arbeitete NVIDIA zusammen mit MSI an dem vermeintlichen Problem und so gab es pünktlich am Montagmorgen ein neues VBIOS, mit dem wir alle Benchmarks wiederholt haben.

Das alte VBIOS der MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X trug die Versionsnummer 95.03.45.40.58, nach dem Update wurde uns die Version 95.03.45.40.DC gemeldet. Über alle Benchmarks sahen wir zwischen den VBIOS-Versionen einen Leistungsunterschied von 0 bis knapp 3 %. Keinerlei Änderungen gab es in den Messungen zum Stromverbrauch oder der Temperatur.

Heute - zwei Stunden vor der Veröffentlichung dieses Artikels - wurden wir erneut von MSI und NVIDIA kontaktiert und es gibt ein weiteres VBIOS, welches die Leistung der MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X weiter nach oben korrigieren soll. Dieses trägt die Versionsummer 95.03.45.40.E7. Leider hatten wir damit natürlich keinerlei Möglichkeit die Werte im Artikel zu aktualisieren. Unsere Werte beruhen also auf der VBIOS-Version 95.03.45.40.DC.

Die erste Charge der MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X wird mit dem älteren VBIOS ausgeliefert werden. Wer also morgen eine solche Karte kauft, bekommt diese mit der VBIOS-Version 95.03.45.40.58 ausgeliefert. Erst ab einem bestimmten Produktionsdatum wird MSI dann das neueste VBIOS (95.03.45.40.E7) installiert haben. MSI wird das Update über den Support zum Download zur Verfügung stellen. Das Ausführen einer Datei reicht für das VBIOS-Update aus.

Die große Frage ist allerdings, wie viele der ersten Käufer dieser Karte vom Problem wissen werden und demzufolge auch das Update machen werden. Taucht ein Problem dieser Art derart kurz vor Marktstart auf, gibt es allerdings auch kaum eine Möglichkeit der Korrektur. Der Nichtverkauf des Modells wäre die einzige Möglichkeit.

Gegenüberstellung der BIOS-Versionen Benchmark VBIOS-Version: 58 VBIOS-Version: DC Differenz 3DMark Time Spy Extreme (Graphics) 11.765 Punkte 11.767 Punkte + 0,02 % 3DMark Port Royal 15.210 Punkte 15.381 Punkte + 1,12 % F1 22 (1440p, Ultrahoch mit RT) 120,6 FPS 132,1 FPS + 2,07 % F1 22 (2160p, Ultrahoch mit RT)

63,8 FPS 65,3 FPS + 2,35 % Shadow of the Tomb Raider (1440p, Ultrahoch) 193,9 FPS 194,8 FPS + 0,46 % Shadow of the Tomb Raider (2160p, Ultrahoch)

110,0 FPS 110,5 FPS + 0,45 % Control (1440p, Hoch mit RT) 84,6 FPS 85,4 FPS + 0,95 % Control (2160p, Hoch mit RT)

42,8 FPS 42,9 FPS + 0,23 %

Wir werden die MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X mit dem neuen VBIOS erneut durch alle Benchmarks schicken und die Werte bei Änderungen der Leistung entsprechend korrigieren. Dies wird in den kommenden Stunden, spätestens aber morgen Vormittag geschehen.