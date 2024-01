Fast so schnell wie laut

High-End-Hardware und die daraus resultierende Abwärme beschäftigen besonders Enthusiasten seit jeher. Ob es sich um den neuesten Prozessor, die schnellste Grafikkarte oder den begehrten Chipsatz dreht, spielt praktisch keine Rolle - die Wahl der richtigen Kühlung ist entscheidend. Neu dabei in dieser Thematik sind nun auch SSDs, die besonders seit dem Upgrade zu PCIe5 durchaus als Hitzköpfe zu behandeln sind. Bislang gehen die Hersteller sehr unterschiedlich mit der Problematik um. ADATA stattet sein neustes Top-Modell, die Legend 970, daher klassisch mit einem Lüfter aus. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test.

Die Eckdaten der neuen ADATA Legend 970 sind vergleichsweise schnell zusammengefasst. Als neuestes Spitzenmodell des Speicherspezialisten werden zwei Modelle angeboten, mit 1 TB oder wie unser Testsample mit einer Kapazität von 2 TB. Diese beiden Versionen werden jeweils mit einem Kühlkörper ausgestattet, in dem ein kleiner Lüfter verbaut ist, der die SSD kühlen soll und damit die maximalen Leistungen ermöglicht. Diese betragen bei dem größeren Modell jeweils bis zu 10 GB/s lesend wie schreibend, die Ausführung mit halbem Speicherausbau wird etwas langsamer spezifiziert (9.500 MB/s lesend, 8.500 MB/s schreibend). ADATA reiht sich also nicht ganz in die aktuelle PCIe5-Elite ein, die mittlerweile bei einer Transferleistung von 12 GB/s angekommen ist

Bevor wir uns der SSD im Detail widmen, werfen wir einen Blick auf die Herstellerdaten unseres heutigen Testsubjektes.