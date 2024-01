Gute OC-Ergebnisse in der 300-Euro-Klasse

MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI im Test: Gute OC-Ergebnisse in der 300-Euro-Klasse

Wie wir in unserem letzten Mainboard-Test feststellen mussten, herrscht beim Thema Einstieg in die jeweilige Plattform generell etwas Verwirrung. Daher nehmen wir künftig Abstand von den Bezeichnungen "Plattform-Einstieg" und "Gaming-Einstieg". Zuletzt hatten wir uns das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi angeschaut, das einige Kontra-Punkte von uns erhalten hat und daher nicht vollends überzeugen konnte. Für mehr als 300 Euro möchte MSI mit dem MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI überzeugen. Ob dies gelingt, klären wir in diesem Test.

Auch das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI darf sich zu den Z790-Refresh-Mainboards von MSI zählen. Erkennbar ist dies an der Zusatzbezeichnung "MAX". Mit dem MEG Z790 ACE MAX (Hardwareluxx-Test) hatten wir bereits die neue Oberklasse-Platine in der Redaktion. Etwas weiter unten platziert sich jedoch das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI mit niedrigen Ansprüchen, wobei die Merkmale der Platine für den Großteil der Anwender ausreichend sein sollte und ansprechend ist.

Inkludiert ist beim MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI auch ein M.2-M-Key-Steckplatz mit der PCIe-5.0-x4-Anbindung, auch wenn diese von den 16 Lanes abgezwackt werden, die eigentlich für die dedizierte Grafikkarte gedacht sind. Vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke, drei weitere M.2-Anschlüsse, achtmal SATA 6GBit/s, zahlreiche USB-Ports und natürlich ein LAN-Port sowie ein WLAN-Modul sind mit an Bord. Doch auch der Komfort ist beim MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI nicht zu kurz gekommen. Darauf werden wir in diesem Test natürlich ebenfalls eingehen.

Schon rein von der Optik zeigt sich das MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI von der hochwertigen Seite. Die Verarbeitung ist sehr gut und schließt die Kühlkörper mit ein. Alle vier M.2-Steckplätze wurden von MSI von einem Kühler berücksichtigt.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 18 Phasen (16+1+1)

16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229132 (max. 20 Phasen)

Preis

ab 310 Euro Webseite MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R) Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790

1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790 Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z790

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 USB Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

6x USB 3.2 Gen2 (5x extern, 1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern)



Genesys GL3523:

4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4 out

1x HDMI 2.1 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt - LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

6x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (extern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

USB-Stick mit MSI-Software und Treiber

EU-Regulierungshinweise

MSI-Shoutout-Flyer

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Clips

ein Front-Panel-Kabel

diverse MSI-Sticker

Nun sind beim MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI die beiden einzelnen WLAN-Antennen gewichen und MSI legt eine 2T2R-Antenne bei, die auf der Unterseite allerdings nicht magnetisch ist. Des Weiteren werden ein Quick-Start-Guide, ein USB-Stick mit MSI-Software und Treiber, EU-Regulierungshinweise und auch der MSI-Shoutout-Flyer mitgeliefert. An Kabeln konnten wir im Karton zwei SATA-Kabel und ein Front-Panel-Kabel auffinden. Hinzu kommen noch diverse MSI-Sticker und zwei M.2-Clips.