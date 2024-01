Werbung

Zur CES Anfang des Jahres stellte AMD die Radeon RX 7600 XT vor. Im Vergleich zur Radeon RX 7600 verdoppelt AMD den Grafikspeicher, die weiteren technischen Daten bleiben unangetastet. Ob eine Verdopplung des Grafikspeichers von 8 auf 16 GB einen positiven Einfluss auf die Leistung hat, wird die entscheidende Frage in Rahmen dieses Tests sein. Unser Test der Radeon RX 7600 offenbarte aber schon damals, dass es wenige Punkte gibt, die für eine solche Karte sprechen – allenfalls der Preis. Ob die Radeon RX 7600 XT daran etwas ändert, werden wir .

Die Radeon RX 7600 XT soll die Lücke zwischen der Radeon RX 7600 und Radeon RX 7700 XT füllen. Basis ist und bleibt wie im vergangenen Jahr die RDNA-3-Architektur in Form der Navi-33-GPU mit einem monolithischen Ansatz. Erst mit der Navi-32-GPU setzt AMD auf den Chiplet-Ansatz mit Graphics Chiplet Die (GCD) und vier oder sechs Memory Chiplet Dies (MCD). Mit nun 16 GB an Grafikspeicher will AMD in dieser Hinsicht einen Flaschenhals der Radeon RX 7600 geöffnet haben oder zumindest im Marketing der Karte einen gewissen Mehrwert anbieten können. Aber es gibt auch weiterhin ein paar offensichtliche Einschränkungen.

Die Radeon RX 7600 musste sich berechtigterweise viel Kritik gefallen lassen und auch wir brachten im Rahmen des Tests diese Punkte an. Auch die GeForce RTX 4060 Ti hatten mit einigen dieser Einschränkungen zu kämpfen. Die 8 GB Grafikspeicher sind nur ein Punkt, den man bei einer 1080p-Grafikkarte vielleicht noch akzeptieren könnte. Es gab aber nur ein moderates Leistungsplus gegenüber der Radeon RX 6600 und eine PCI-Express-Anbindung mit nur acht Lanes ist ebenfalls alles andere als ideal. Der Grund für viele der Einschränkungen ist der Einsatz der Navi-33-GPU.

Zumindest der Grafikspeicher mit einer Kapazität von nur 8 GB wird mit der Radeon RX 7600 XT auf 16 GB erweitert. Es bleibt aber bei nur 288 GB/s an Speicherbandbreite und auch an der PCI-Express-Anbindung ändert sich nichts.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti Radeon RX 7600 Radeon RX 7600 XT GPU AD107 AD106 Navi 33 Navi 33 FP32-ALUs 3.072 4.352 2.048 2.048 INT32-ALUs 1.536 2.176 - - SMs/CUs 24 34 32 32 Tensor Cores 96 136 - - RT Cores 24 34 32 32 L1-Cache 3.072 kB

4.352 kB

- - L2-Cache / Infinity Cache 24 MB 32 MB 32 MB 32 MB Basis-Takt 1.830 MHz 2.310 MHz - - Game-Takt - - 2.250 MHz 2.470 MHz Boost-Takt 2.490 MHz 2.535 MHz 2.625 MHz 2.760 MHz Speicherkapazität 8 GB 8 / 16 GB 8 GB 16 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit Speichertakt 2.130 MHz

2.250 MHz 2.250 MHz 2.250 MHz Speicherbandbreite 272 GB/s 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s PCIe-Interface PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 TDP 115 W 160 W 165 W 190 W Preis 299 Euro 389 Euro (8 GB)

449 Euro (16 GB) 269 Euro 359 Euro

Die Anzahl der Compute Units bleibt mit 32 unverändert und so gibt es weiterhin 2.048 Shadereinheiten. AMD hebt den Game- und Boost-Takt von 2,25/2,66 auf 2,47/2,76 GHz an. Den größten Unterschied soll der Grafikspeicher ausmachen. Diesen verdoppelt AMD von 8 auf 16 GB, wenngleich es beim nur 128 Bit breiten Speicherinterface bleibt. Der Infinity Cache ist weiterhin 32 MB groß. Die Total Board Power wird von 165 auf 190 W angehoben.

359 Euro setzt AMD als UVP für die Radeon RX 7600 XT an. Eine Radeon RX 7600 mit 8 GB Grafikspeicher ist aktuell ab 280 Euro zu bekommen. Die GeForce RTX 4060 startet ab 300 Euro und eine GeForce RTX 4060 Ti kostet je nachdem ob man sie mit 8 GB oder 16 GB Grafikspeicher haben möchte ab 400 Euro bzw. 450 Euro.

Gegenüberstellung der Karten Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse

Preis 359 Euro 359 Euro Boost-Takt 2.810 MHz 2.810 MHz Power-Limit 190 W 190 W Abmessungen 282 x 115 x 50 mm 250 x 130 x 45 mm Slot-Belegung 2,5 2,25 Lüfterdurchmesser 3x 75 mm 2x 95 mm Anzahl Heatpipes 5 3 RGB-Beleuchtung Ja Nein Dual-BIOS Nein Nein Stromanschlüsse 2x 8-Pin 2x 8-Pin Display-Ausgänge 2x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1a 2x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1a

Uns standen zwei Modelle der Radeon RX 7600 XT zur Verfügung: Einmal die Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC und einmal die Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse. Diese schauen wir uns nun genauer an.

Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

Die Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC könnte man durchaus als höherwertige Variante einer Radeon RX 7600 XT bezeichnen, denn der Kühler mit einer Länge von 282 mm sowie der Einsatz von drei Axiallüfter sowie die RGB-Beleuchtung auf der Stirnseite vermitteln den Eindruck, dass Gigabyte hier etwas mehr als den Standard bieten möchte.

Im Vergleich zu den Custom-Designs kommt einem die Karte mit einer Belegung von 2,5 Slots geradezu schmal vor. Neben den zahlreichen Finnen im Kühler kommen auch noch fünf Heatpipes zum Einsatz. Der erste Eindruck besagt, dass die Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC mit den 190 W der GPU und des zusätzlichen Speichers problemlos zurechtkommen müsste.

Die Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse – die Radeon RX 7600 kam häufig noch mit einem Anschluss aus. Ein Dual-BIOS gibt es nicht, auf der Slotblende vorhanden sind jeweils zweimal DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1a.

Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse

Auch Sapphire visiert mit der Radeon RX 7600 XT Pulse den Einstiegspunkt für eine Radeon RX 7600 XT an. Die Pulse-Karten kennen wir schon aus zahlreichen Tests und so überrascht uns das Design etc. nicht.

Sapphire setzt zur Kühlung auf zwei große Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 95 mm. Drei Heatpipes unterstützen den Abtransport der Abwärme in den Kühlkörper. Auch dieser sollte mit den 190 W an Abwärme keine großen Probleme haben. Fast hätte es Sapphire geschafft, den Kühler auch flach genug zu gestalten, dass die gesamte Karte nur zwei Slots belegt.

Ein Dual-BIOS oder eine RGB-Beleuchtung gibt es bei diesem Modell nicht. Die Stromversorgung erfolgt aber auch hier über zwei 8-Pin-Anschlüsse und auf der Slotblende befinden sich jeweils zwei DisplayPort-2.1- und HDMI-2.1-Ausgänge.