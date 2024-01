Noch näher an die RTX 4080

Wie im üblichen zweiphasigen Start bei NVDIA üblich schauen wir uns heute nach dem gestrigen Test eines UVP-Modells die ersten Custom-Designs der GeForce RTX 4070 Ti Super an. Dies tun wir in Form der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super und der Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC. Welches Leistungsplus die beiden Modelle gegenüber der MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X zu bieten haben und ob es noch weitere Argumente für die teureren Modelle gibt, wird Teil dieses Tests sein.

Mit den letzten GPU-Generationen haben die Custom-Modelle ihren Vorteil im Hinblick auf die werksseitige Übertaktung weitestgehend verloren. Die Boost-Mechanismen sowohl von AMD wie auch NVIDIA pushen die Taktraten bis an die Grenzen dessen, was Verbrauch und/oder Temperatur zulassen.

Die Custom-Modelle können sich also allenfalls über ein paar Prozentpunkte an Leistung, vor allem aber die Kühlung von den MBA (Made by AMD) und Founders Editions unterscheiden. Im Falle der GeForce RTX 4070 Ti Super gibt es allerdings keine Founders Edition und somit auch keine Konkurrenz durch dieses Modell für die UVP-Karten. Sowohl die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super wie auch die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC werden sich preislich aber jenseits der 900 Euro bewegen.

Im gestrigen und initialen Test der GeForce RTX 4070 Ti Super konnten wir festhalten, dass NVIDIA mit diesem Super-Modell zwar die Sorgenfalter eines so manchen UHD-Spielers entfernen kann, sich das Leistungsplus gegenüber der GeForce RTX 4070 Ti aber in Grenzen hält und längst nicht daran heranreicht, was mit der GeForce RTX 4070 Super geboten werden kann – auch dort zum gleichen Einführungspreis.

Heute gehen alle Modelle der GeForce RTX 4070 Ti Super in den Verkauf. Wir sind gespannt, ob einige Modelle auch leicht unter UVP in den Handel kommen werden.

Gegenüberstellung der Karten ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X Preis - - 889 Euro Boost-Takt 2.670 MHz 2.655 MHz 2.340 MHz Power-Limit 285 W 285 W 285 W Abmessungen 337 x 150 x 62 mm 300 x 130 x 55 mm 308 x 120 x 52 mm Slot-Belegung 3,1 2,75 2,5 Lüfterdurchmesser 3x 98 mm 3x 90 mm 3x 90 mm Anzahl Heatpipes 5 8 4 RGB-Beleuchtung Ja Ja Nein Dual-BIOS Ja Ja Nein Stromanschlüsse 12VHPWR 12VHPWR 12VHPWR Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

Gegenüber dem von MSI hinterlegten Boost-Takt von 2.340 MHz für die GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X legen sowohl die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC mit 2.655 MHz wie auch die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super mit 2.670 MHz noch einmal deutlich zu. Zulegen tut vor allem das Modell von ASUS aber auch in den Abmessungen, denn mit 337 x 150 x 62 mm geht es auch kaum größer.

Während die UVP-Variante von MSI keinerlei Dual-BIOS zu bieten hat, ist dies bei den Modellen von ASUS und Gigabyte durchaus der Fall. Hier gibt es auch eine RGB-Beleuchtung. Allesamt werden die Karten per 12VHPWR mit versorgt.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super

ROG Strix ist ASUS High-End-Serie bei den Grafikkarten und so sortiert sich die ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super auch in der Produktpalette bei ASUS ein. Den Preis werden wir nachreichen müssen, denn zum Start konnten wir diesen nicht in Erfahrung bringen.

Die Abmessungen von 337 x 150 x 62 mm haben wir bereits angesprochen. Man sollte also ausreichend Platz im Gehäuse für die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super haben. Die drei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von fast 100 mm. Die Messungen der Lautstärke werden also sicherlich interessant werden. Optik und Design orientieren sich an der aktuellen ROG-Strix-Serie von ASUS.

Einen leicht anderen Weg als von NVIDIA vorgesehen, schlägt ASUS bei den Display-Ausgängen ein, denn anstatt dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1 verdoppelt ASUS die Anzahl der HDMI-Anschlüsse auf derer zwei. Werden die beiden HDMI-Ausgänge verwendet, fällt einer der DisplayPorts weg und kann nicht mehr verwendet werden.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC

Auch wenn es sich bereits um ein Custom-Modell über UVP handelt, so wird Gigabyte über der GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC auch noch eine AORUS-Karte im Programm haben. Dennoch aber haben wir in den technischen Daten bereits gesehen, dass Gigabyte zumindest beim Boost-Takt fast genauso hoch ansetzt, wie dies bei ASUS der Fall ist. Auch hier kennen wir zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels noch keinen Preis.

Mit 300 x 130 x 55 mm ist die GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC von Gigabyte etwas kompakter als das ROG-Modell von ASUS und kommt in etwa auf die Größe des Modells von MSI. Allen Karten gemein sind die drei Axiallüfter und jeweils der hintere Lüfter kann am kürzeren PCB vorbei direkt durch den Kühler blasen, sodass die warme Luft im eingebauten Zustand oberhalb der Backplate austreten kann.

Aus Sicht der Optik ist GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC deutlich zurückhaltender als das ROG-Modell von ASUS. Immerhin gibt es auf der Stirnseite ein per RGB-LEDs beleuchtetes Logo.