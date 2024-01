Werbung

Die Firma QNAP (Quality Network Appliance Provider) als Hersteller von Speicher-, Netzwerk- und Smart Video-Lösungen entwickelt und optimiert ihre Produkte stets weiter, sodass dem Benutzer immer die aktuellen Technologien zur Verfügung gestellt werden können. So auch bei der neuen QNAP TVS-hx74T-Serie für ambitionierte Anwender. Was die Neuerungen sind und welche Vorteile sie dem Benutzer bringen, wollen wir uns heute anschauen.

Die NAS-Geräte aus der QNAP TVS-hx74T Serie sind ab Werk mit leistungsstarken Intel Alder Lake-S Prozessoren bestückt und verfügen je nach Konfiguration über 6 P-Cores (6 Threads) für den i5-12400, 8 P-Cores / 4-E-Cores (20 Threads) für den i7-12700 und 8 P-Cores / 8-E-Cores (24 Threads) für den i9-12900. QNAP geht hier also in die Vollen und bietet eine hohe Leistung, was natürlich eine ganze Menge Optionen für mögliche Nutzungsszenarien öffnet.

Mit mindestens 32 GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Betrieb geht diese Kombination mit den verwendeten Intel Prozessoren auch an anderer Stelle in die Vollen, um die ab Werk verbaute Thunderbolt 4-PCIe-Karte optimal ausnutzen zu können.

Der Thunderbolt-4-Standard wurde im Herbst 2020 veröffentlicht und bietet eine Mindestbandbreitenanforderung von 32 Gbit/s für die PCIe-Verbindung, die Unterstützung von zwei 4K-Displays (DisplayPort 1.4), Intel VT-d-basierten Direktspeicherzugriffsschutz um physische DMA-Angriffe zu verhindern und Unterstützung des Thunderbolt-Alternate-Mode-USB-Hubs an.

Die Technischen Daten in der Übersicht (QNAP TVS-h674T-i5-32G)

Hersteller QNAP Model TVS-h674T-i5-32G Prozessor Intel Core i5-12400 6-Core/12-Thread Prozessor, Turbo bis zu 4,4 GHz RAM 32 GB SODIMM DDR4 (2x 16 GB)

maximal 64 GB (2x 32 GB) Speicher 6x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s

2x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots Anschlüsse 2x Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)

2x Thunderbolt 4

1x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps

2x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps

1x HDMI 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) Maße (HxBxT) 180,2 × 264,3 × 279,6 mm

Gewicht 6,36 kg Besonderheiten Thunderbolt 4, 3 Jahre Garantie

Die Technischen Daten in der Übersicht (QNAP TVS-h874T-i7-32G)

Hersteller QNAP Model TVS-h874T-i7-32G Prozessor Intel® Core i7 12-Core (8P+4E) /20-Thread Prozessor

Intel® Core i9 16-Core (8P+8E) /24-Thread Prozessor (QNAP TVS-h874T-i9-64G) RAM 32 GB SODIMM DDR4 (2x 16 GB)

maximal 64 GB (2x 32 GB)

64 GB bei QNAP TVS-h874T-i9-64G Standard Speicher 6x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s

2x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots Anschlüsse 2x Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)

2x Thunderbolt 4

1x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps

2x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps

1x HDMI 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) Maße (HxBxT) 180,2 × 329,3 × 279,6 mm

Gewicht 7,34 kg Besonderheiten Thunderbolt 4, 3 Jahre Garantie

Die standardmäßig verbaute Thunderbolt-4-Karte ist besonders für den Workflow von Mac-Nutzern, kreativen Köpfen und Content-Erstellern geeignet, welche auf ihre Daten mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit zugreifen müssen. Bei Bedarf kann die QNAP TVS-hx74T Serie mit ihren beiden 2,5-GbE-Anschlüssen zum Beispiel um eine schnelle QNAP QXG-25G2SF-CX6 PCIe-Netzwerkkarte erweitert werden. Durch diese Kombination mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 25 Gbit/s können so auch riesige Multimedia-Daten, beispielsweise Videos im 8K-Format, problemlos direkt auf den Geräten direkt bearbeitet werden.

Die integrierte GPU bietet eine schnelle Videokodierung/-dekodierung/-transkodierung, sodass Videos im RAW-Format schnell und ohne großen Aufwand auf den eigenen Geräten wiedergegeben werden können. Der auf der Rückseite vorhandene HDMI-Anschluss in der Version 1.4b unterstützt eine maximale Auflösung von bis zu 4.096 x 2.160 Pixel bei einer Wiederholungsrate von 30 Hz. Mit der HDMI-Ausgabe ist auch eine Erstinstallation der QNAP TVS-hx74T Serie ohne zusätzlichen PC oder Mac möglich.



Wem der maximale Speicherausbau mit bis zu 132 TB für das QNAP TVS-h674T, bzw. 176 TB für das QNAP TVS-h874T nicht ausreicht, kann die Geräte mittels optional erhältlichen JBOD-Speichergehäusen erweitern. Den Möglichkeiten werden hier kaum Grenzen gesetzt.

Zusätzlich können zwei schnelle M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSDs als Cache-Laufwerke eingebaut werden. Der SSD-Cache ist eine einfache Möglichkeit um mit schnellen M.2-Laufwerken die IOPS (Input/Output operations Per Second) und allgemeine Leistung des NAS beim Zugriff auf häufige Daten zu beschleunigen. Insbesondere bei Datenbanken und virtuellen Maschinen bietet der SSD-Cache im Verhältnis zu normalen Festplatten eine wesentlich geringere Reaktionszeit und senkt zugleich den Stromverbrauch.

Das für High-End- und Unternehmens-NAS-Modelle entwickelte Betriebssystem QuTS hero ist ein ZFS-basiertes State-of-the-Art-Betriebssystem mit höchster Zuverlässigkeit. Die Datenintegrität und Vertrauenswürdigkeit von Daten sind unerlässlich zur Gewährleistung des Betriebs von Anwendungen und Datenbanken. Das QuTS-hero-Betriebssystem ist in der Lage, Daten und fehlerhafte Datenblöcke selbst zu reparieren, was gerade für den Einsatz in professionellen Umgebungen essenziell ist. Wichtig dabei ist das sogenannte "Pool Scrubbing". Beim Pool Scrubbing wird das Dateisystem jeder RAID-Gruppe im Pool gescannt. Dabei versucht das Betriebssystem automatisch die fehlerhaften Blöcke zu reparieren, um die Datenkonsistenz aufrechtzuerhalten.

Um die Ausfallsicherheit zu erhöhen, nutzt QNAP bei seinem QuTS-hero-Betriebsystem eine eigens patentierte Technologie, um den gleichzeitigen Ausfall von mehreren SSDs zu verhindern. Das sogenannte QNAP SSD Antiwear Leveling, kurz QSAL, stellt für jede SSD ein unterschiedliches Maß an over-provisioning (gewisser zusätzlicher Anteil an Gesamtkapazität) zur Verfügung, sodass sie unterschiedliche schnell verschleißen.

Des Weiteren werden beim Auftreten von Laufwerksfehlern automatisch die Daten auf das Hot-Spare-Laufwerk verschoben, bevor das betroffene Laufwerk komplett ausfällt und nicht mehr darauf zugegriffen werden kann. Dies spart bei einem Ausfall je nach Gesamtkapazität der Laufwerke Stunden oder gar Wochen des RAID Rebuild.

Preise

Das QNAP TVS-h674T-i5-32G startet für einen Preis von 2.974,00 Euro für einen 6-Kern-Prozessor mit 32 GB an DDR4-Arbeitsspeicher und sechs Laufwerkseinschüben. Wer zwei Laufwerkseinschübe und einen leistungstärkeren Prozessor benötigt, wird bei dem QNAP TVS-h874T-i7-32G NAS für 3.676,00 Euro fündig. Hier stehen dann 8 P-Cores und 4 E-Cores zur Verfügung. Für das Topmodell TVS-h874T-i9-64G mit einem i9-12900 (8 P-Cores / 8 E-Cores) und satten 64 GB an DDR4-Arbeitsspeicher verlangt QNAP 5.278,00 Euro.

