Werbung

In der vergangenen Woche stellte NVIDIA drei neue GeForce-RTX-Modelle vor, die als Super-Serie frischen Wind in den Markt bringen sollen. Mit der GeForce RTX 4070 Super geht es in dieser Woche los, kommende Woche wird die GeForce RTX 4070 Ti Super folgen und Ende Januar bildet die GeForce RTX 4080 Super dann den Abschluss eines arbeitsreichen Monats. Heute schauen wir uns neben der GeForce RTX 4070 Super Founders Edition die weiteren UVP-Modelle ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual und INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 an. Die teureren Custom-Designs werden dann morgen unser Thema sein.

Alle Details zu den drei Super-Modellen haben wir in der Ankündigung der drei Karten zusammengetragen. Oberflächlich kann über die Karten gesagt werden, dass die GeForce RTX 4070 Super vor allem durch etwa 20 % mehr Shadereinheiten ein Upgrade erfahren wird. Bei der GeForce RTX 4070 Ti Super vergrößert NVIDIA den Grafikspeicher von 12 auf 16 GB und erhöht die Speicherbandbreite. Zudem wechselt NVIDIA von der AD104- auf die AD103-GPU, was auch andere Effekte mit sich bringt.

Bei der GeForce RTX 4080 Super will NVIDIA vor allem über den Preis punkten. Während die GPU-Ausbaustufe nur einen kleinen Schritt macht und es bei 16 GB Grafikspeicher bleibt, sinkt die UVP von 1.469 auf 1.109 Euro.

Wie und wo sich das Leistungsplus der ersten beiden Modelle zeigt und wo sich die GeForce RTX 4070 Super im Preis/Leistungsverhältnis aufstellt, wird Thema dieses Artikels sein.

Mitte Oktober 2022 führte NVIDIA mit der GeForce RTX 4090 (Test) die Ada-Lovelace-Generation ein. Einen Monat später, im November, folgte die GeForce RTX 4080 (Test). Auch wenn die GeForce RTX 4070 (Test) erst im April 2023 erschien, so ist es teilweise mehr als ein Jahr her, dass die Modelle auf den Markt gekommen sind. Auf eine extreme Nachfrage der GeForce-RTX-30-Serie mit explodierenden Preise folgte für viele ein wenig Ernüchterung. Die GeForce RTX 4080 und 4090 setzten klar eine neue Leistungsspitze und die GeForce RTX 4070 ist bis heute eine der besten Karten, wenn es um das Preis/Leistungsverhältnis geht und dennoch sucht der Markt nach Neuerungen und Anreizen. Diese sollen nun mit der Super-Serie gesetzt werden.

Zunächst einmal werfen wir einen Blick auf die drei Super-Modelle im Vergleich zu den Vorgängern:

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4070 Super GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti Super GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4080 Super GPU AD104 AD104 AD104 AD103 AD103 AD103 FP32-ALUs 5.888 7.168 7.680

8.448 9.728 10.240 INT32-ALUs 2.944 3.584

3.840 4.224 4.864 5.120 SMs 46 56 60 66 76 80 Tensor Cores 184 224 240 264 304 320 RT Cores 46 45 60 66 76 80 L1-Cache 5.888 kB 7.168 kB 7.680 kB 8.448 kB 9.728 kB 10.240 kB

L2-Cache 36 MB 48 MB 48 MB 48 MB 64 MB 64 MB Basis-Takt 1.920 MHz 1.980 MHz 2.310 MHz 2.340 MHz 2.210 MHz 2.280 MHz Boost-Takt 2.475 MHz 2.475 MHz 2.610 MHz 2.610 MHz 2.505 MHz 2.550 MHz Speicherkapazität 12 GB 12 GB 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 192 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speichertakt 1.313 MHz 1.313 MHz 1.313 MHz 1.313 MHz 1.400 MHz 1.438 MHz Speicherbandbreite 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 672 GB/s 716,8 GB/s 736 GB/s TGP 200 W 220 W 285 W 285 W 320 W 320 W NVENC 1x 1x 1x 2x 2x 2x Preis 659 Euro 659 Euro 899 Euro 889 Euro 1.469 Euro 1.109 Euro

Da die GeForce RTX 4070 Super der heutige Fokus ist, wollen wir uns auch auf dieses Modell konzentrieren. Das Modell basiert auf der AD104-GPU mit 35,8 Milliarden Transistoren und einer Chipfläche von 294,5 mm². Von den maximal 60 Smart Multiprozessoren waren bei der GeForce RTX 4070 schon nur 46 aktiv, mit dem Super-Modell sind es nun 56 (+22 %). Der Boost-Takt verbleibt bei 2.475 MHz.

Der Speicherausbau ist mit 12 GB ebenfalls identisch, was zugleich für die Anbindung über ein 192 Bit breites Speicherinterface gilt. Mehr hat die AD104-GPU an dieser Stelle nicht zu bieten. Da NVIDIA auf den gleichen Speicher setzt, ist zudem die Speicherbandbreite mit 504 GB/s gleich. Wie viel des Leistungsplus' am Speicherinterface hängen bleibt, wird sicherlich im Rahmen der Tests interessant werden. Die Total Graphics Power (TGP) hebt NVIDIA von 200 auf 220 W an. Etwa 20 % mehr Funktionseinheiten sorgen offenbar für einen um 10 % höheren Verbrauch.

In Deutschland startete die GeForce RTX 4070 bei 659 Euro. Auch für die GeForce RTX 4070 Super sollen nun 659 Euro aufgerufen werden. Die Straßenpreise für die GeForce RTX 4070 liegen aktuell bei 580 Euro. Die bestehende GeForce RTX 4070 soll am Mark bleiben und etwa 50 Euro günstiger werden.

Die Modelle im Vergleich

Nun schauen wir auf die drei Modelle, die wir heute testen werden:

Gegenüberstellung der Karten ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super FE Preis 659 Euro

659 Euro

659 Euro

Boost-Takt 2.475 MHz 2.475 MHz 2.475 MHz Power-Limit 220 W 220 W 220 W Abmessungen 265 x 130 x 50 mm 250 x 113 x 40 mm 243 x 105 x 40 mm Slot-Belegung 2,2 2 2 Lüfterdurchmesser 2x 95 mm 2x 85 mm 2x 90 mm Anzahl Heatpipes 4 3 - RGB-Beleuchtung Nein Nein Nein Dual-BIOS Ja Nein Nein Stromanschlüsse 12VHPWR 12VHPWR 12VHPWR Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1



Die Ausgangslage für die drei Modelle ist recht ähnlich, denn bei allen dreien handelt es sich um solche, die zum UVP von 659 Euro starten sollen. Boost-Takt und Power-Limit sind mit 2.475 MHz bzw. 220 W bei allen drei ebenso identisch. Kleine Unterschiede gibt es bei den Abmessungen, wobei die ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual das ausladendste Modell ist – in allen Dimensionen. Nur die Founders Edition und INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 belegen nur zwei Slots.

Für alle drei Modelle ebenfalls identisch ist das Vorhandensein von zwei Axiallüftern, allerdings mit unterschiedlichen Durchmessern. Ein Dual-BIOS bietet nur die ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual. Mit den Super-Modellen scheint NVIDIA die Vorgaben zum Einsatz des 12VHPWR verschärft zu haben, denn alle uns bekannten Varianten der GeForce RTX 4070 Super setzen auf diesen Anschluss. Auch wenn ASUS gerne mal einen Sonderweg bei den Display-Ausgängen geht, bei der GeForce RTX 4070 Super Dual ist dies nicht der Fall und so setzen alle Karten auf dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1.

ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual

Die GeForce RTX 4070 Super Dual ist das Einsteiger-Modell der GeForce RTX 4070 Super von ASUS sein. Das Design hat sich im Vergleich zur Dual-Serie von vor fast zwei Jahren (ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC im Test) doch deutlich geändert. Die meisten Hersteller werden, so wie ASUS in diesem Fall, das Kühler-Design der GeForce RTX 4070 einfach auf das Super-Modell übertragen.

Die ASUS GeForce RTX 4070 Super Dual kommt auf Abmessungen von 265 x 130 x 50 mm und ist damit ungewöhnlich hoch für eine derart kurze Karte. Sie bietet zwei 90 mm große Axiallüfter, die das Potential haben, die Karte leise zu kühlen. Hinsichtlich der Optik konzentriert sich ASUS auf viel Schwarz mit einigen grauen Akzenten und einer halbtransparenten Abdeckung auf der Stirnseite. Drei Heatpipes unterstützen die Wärmeabfuhr.

Eine RGB-Beleuchtung gibt es nicht, dafür aber ein Dual-BIOS, dessen Auswirkungen wir aufgrund der knappen Zeit für alle Karten nicht näher beleuchten konnten. Aus Erfahrung können wir sagen, dass es sich meist lohnt, das Quiet-BIOS einzusetzen, da es einen leiseren Betrieb ermöglicht und die Leistung kaum dem Performance-BIOS nachsteht. Wie alle Modelle der GeForce RTX 4070 Super in diesem Test, stattet auch ASUS die Karte mit dem 12VHPWR-Anschluss zur Stromversorgung aus.

INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2

Auch die INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 ist ein sogenanntes MSRP-Modell und soll zum Preis von 659 Euro in den Handel kommen.

Bei der INNO3D GeForce RTX 4070 Twin X2 gibt es hinsichtlich der Abmessungen keinerlei Auffälligkeiten. Darüber hinaus präsentiert sich die Karte von vorne mit einer recht schlichten Optik, die Rückseite ist mit der Backplate deutlich unruhiger und gefällt uns weniger.

Die zwei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von 85 mm. Zur Unterstützung der Wärmeabfuhr kommen drei Heatpipe im Einsatz. Aufgrund der Länge der Karte sitzt der 12VHPWR-Anschluss in der Mitte der Karte. Weite Bereiche des Kühlers sind für den hinteren Lüfter direkt durchlässig und ermöglichen einen direkten Abtransport der Abwärme durch die Öffnungen in der Backplate. Eine RGB-Beleuchtung gibt es auch hier nicht – ebenso wenig ein Dual-BIOS.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition

Die GeForce RTX 4070 Super wird es auch als Founders Edition von NVIDIA geben. Dies ist auch der Hebel mit dem NVIDIA die Preisvorgabe von 659 Euro durchzusetzen versucht. Ob dies am Ende gelingen kann, wird sich zum Verkaufsstart zeigen. Viele sind sicherlich noch von den Corona-Preisaufschlägen gebrandmarkt und erhoffen sich nun zum Start moderate Preis oder zumindest, dass der Handel hier keinen Aufschlag verlangt.

Die GeForce RTX 4070 Super kommt in der Founders Edition auf Abmessungen von 243 x 105 x 40 mm und ist damit genauso groß wie das Non-Super-Modell. Mit einer Dicke von 40 mm belegt sie demzufolge auch nur zwei Slots. Die beiden Axiallüfter auf der Vorder- und Rückseite der Karte haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm.

Auf der Slotblende vorzufinden sind dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1. Der Anschluss für die Stromversorgung präsentiert sich wie immer prominent auf der Stirnseite der Karte. NVIDIA verwendet hier den überarbeiteten 12VHPWR-Anschluss mit den zurückversetzten Sense-Pins. Dies soll verhindern, dass ein nicht korrekt eingesteckter Stecker eben nicht als solcher erkannt wird.