KW14 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das OnePlus 10 Pro 5G oder die smarten Heizkörper AVM FRITZ!DECT 302 getestet, sondern auch den Vertagear Gaming Stuhl Racing Series P-Line PL6000 ausprobiert. Außerdem stellten unsere Redakteure das Gigabyte AORUS 17 XE4, das Chieftec Stallion 3 GP-03B-OP, den Intel Core i9-12900KS und die Kingston FURY RENEGADE auf den Prüfstand. Zu guter Letzt unterzogen wir der Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 und dem MSI MEG Z690I UNIFY einen Praxistest.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 31. März 2022: OnePlus 10 Pro 5G im Test: Rundum Oberklasse

OnePlus hat einen weiten Weg zurückgelegt und sich auch in der Oberklasse zu einer etablierten Größe gemausert. Das neue OnePlus 10 Pro 5G soll diese Entwicklung fortführen. Es verspricht einen attraktiven Mix aus High-End-Performance, einer gemeinsam mit Hasselblad entwickelten Kamera, einem Fluid-AMOLED-Display und extremen Schnellladeoptionen... [weiterlesen]

Freitag, 01. April 2022: Smarter Heizkörperregler AVM FRITZ!DECT 302 im Test

Auch ein bereits etwas älteres Haus oder eine Wohnung ohne jegliche Smart-Home-Komponente kann "intelligenter" werden. Der wohl erste Vektor ist für viele dabei eine Steuerung der Heizkörper. Bereits seit einiger Zeit bietet AVM entsprechende FRITZ!DECT-Produkte an. Den intelligenten Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 haben wir uns etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 02. April 2022: Vertagear Gaming Stuhl Racing Series P-Line PL6000 ausprobiert

Mit dem Pl6000 von Vertagear haben wir einen Gaming-Stuhl ausprobiert, der optisch wie so oft an Sportsitze aus dem Auto angelehnt ist. In Schwarz mit Carbon-Akzenten passt er gut an jeden Schreibtisch und wirkt schlicht und hochwertig. Wie sich der Stuhl geschlagen hat und wo wir Verbesserungspotenzial sehen, klären wir im Artikel... [weiterlesen]

Sonntag, 03. April 2022: Gigabyte AORUS 17 XE4 im Test: Viele sinnvolle Änderungen

Auf den ersten Blick hat sich bei der neuesten Modellgeneration des Gigabyte AORUS 17 nicht viel getan. Tatsächlich gibt es jedoch ein überarbeitetes Gehäuse, das seine Webcam nun wieder über dem Display trägt und minimal dünner als der Vorgänger ausfällt. Trotz der kompakteren Abmessungen gibt es mehr TDP-Spielraum für die Hardware, die nun einen mobilen Alder-Lake-Prozessor mit den Ti-Ablegern der GeForce-RTX-30-Familie kombiniert. Wie sich das High-End-Gespann, das ab April verfügbar sein wird, im Praxisalltag schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 2.100 Euro teuren 17-Zöller auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 04. April 2022: Chieftec Stallion 3 GP-03B-OP im Test: Geräumiges Gaming-Gehäuse

Das Stallion 3 wurde von Chieftec gezielt als geräumiges Gaming-Gehäuse entwickelt. Dafür unterstützt es maximal E-ATX-Mainboards und soll mit vier vormontierten Lüftern und seiner Meshfront auch eine gute Kühlleistung bieten. Die Optik wird besonders von den A-RGB-Rainbow-Lüftern geprägt... [weiterlesen]

Mittwoch, 06. April 2022: Intel holt (wieder) die Brechstange raus: Der Core i9-12900KS im Test (Update)

Heute ist es endlich so weit. Das Spitzenmodell der Alder-Lake-Generation kommt als vorselektierter Core i9-12900KS in den Handel und wir zeigen in einem entsprechenden Test, wo die Stärken, aber auch die Schwächen dieses Modells liegen. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres tauchten die ersten Informationen zu einem solchen Spitzenmodell auf, zur CES Anfang Januar wurde es dann erstmals offiziell erwähnt, es sollte aber noch bis Ende März dauern, bis Intel sich für einen konkreten Termin entschied. Was nun genau so lange gedauert hat und ob man wirklich Angst vor AMDs Ryzen 7 5800X3D hatte, wird auch Thema dieses Tests sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 06. April 2022: Kingston FURY RENEGADE im Test: Die ungezügelte KC3000

Als bisherige Vertreterin Kingstons für den High-End-Bereich konnte die KC3000 uns zuletzt im Review durchaus überzeugen. Doch der genutzte Phison PS5018-E18 war dabei noch nicht einmal ganz am Limit dessen, was seine Spezifikationen zulassen. Diesen Schritt geht Kingston nun bei der FURY RENEGADE, dem neuesten Top-Modell des Speicherspezialisten. Ob sich die Mehrleistung im Alltag zeigt und der Vorteil zur KC3000 ausgespielt werden kann, klären wir wie gewohnt in unserem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 07. April 2022: Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 im Test: Die High-Performance-Edition

Mit einer neuen High-Performance-Edition will Alphacool die Eisbaer Aurora 360 noch leistungsstärker machen. Alphacool verspricht mit der Eisbaer Aurora HPE Edition 360 sogar einen richtig großen Leistungssprung. Dafür kommen ein neu entwickelter Radiator und besonders hochdrehende Lüfter zum Einsatz... [weiterlesen]

Freitag, 08. April 2022: MSI MEG Z690I UNIFY im Test: starker OC-Auftritt im Mini-Format

Noch immer sind die ATX-Mainboards in der Überzahl, wobei der Schrei nach den kleinen Mini-ITX-Brettchen für sehr kleine Builds unverändert groß ausfällt. Mit dem MEG Z690I UNIFY stellt MSI eine interessante Mini-Platine bereit, die als (sehr) kleiner Bruder des MEG Z690 UNIFY (Hardwareluxx-Test) ins Sortiment aufgenommen wird. Wir haben den Winzling auf die Probe gestellt... [weiterlesen]