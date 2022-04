Seite 1: Kingston FURY RENEGADE im Test: Die ungezügelte KC3000

Als bisherige Vertreterin Kingstons für den High-End-Bereich konnte die KC3000 uns zuletzt im Review durchaus überzeugen. Doch der genutzte Phison PS5018-E18 war dabei noch nicht einmal ganz am Limit dessen, was seine Spezifikationen zulassen. Diesen Schritt geht Kingston nun bei der FURY RENEGADE, dem neuesten Top-Modell des Speicherspezialisten. Ob sich die Mehrleistung im Alltag zeigt und der Vorteil zur KC3000 ausgespielt werden kann, klären wir wie gewohnt in unserem Review.

Eine Sache, der sich Kingston wohl stets treu sein wird, sind die Verpackungen der Speichermedien: Setzen die meisten Speicherhersteller auf typische Kartons, in denen selbst eine 2,5-Zoll-SSD Platz finden würde, teilweise sogar in hochwertigen Schubern mit Schaumstoff, erreicht uns auch die neueste HighEnd-SSD von Kingston im typischen Einlochaufhänger wie sie als Massenware im Regal an der Kasse beim Discounter hängen könnte. Understatement pur also bei der schwarz-weißen Verpackung, die lediglich mit dem roten FURY-Schriftzug unten und dem roten Trapez oben etwas heraussticht. Doch ein zweiter Blick lohnt sich natürlich umso mehr, denn mit der FURY RENEGADE setzt Kingston seiner starken KC3000 noch ein Spitzenmodell vor die Nase, die in Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB vor allem die Gamer-Szene ansprechen soll - trotz dem Verzicht von RGB.

Stilistisch bleibt auch die SSD selbst eher zurückhaltend in schwarz-weiß, wobei kein einfaches Etikett zum Einsatz kommt, sondern ein Grafit-Blättchen, wie auch schon bei der KC3000, um die Wärme von Controller und Speicher angemessen abführen zu können und dabei dennoch für Notebooks und auch Mainboards mit vorinstalliertem SSD-Kühlsystem kompatibel zu bleiben. Doch bevor wir allzu sehr ins Detail gehen, widmen wir uns natürlich zunächst dem Datenblatt der Kingston FURY RENEGADE.