MSI MEG Z690 UNIFY im Test: Schwarzes Brett ohne 10-GBit/s-LAN

Mit den UNIFY-Mainboards stellt MSI unter Beweis, dass Oberklasse-Mainboards ohne RGB-LED-Beleuchtung ebenfalls gern angenommen werden. So ist es wenig überraschend, dass auch für Intels Alder-Lake-S-Prozessoren entsprechende Boards bereitstehen. MSIs UNIFY-Serie präsentiert sich auch in der aktuellsten Iteration durch und durch in Schwarz. Wie sich das MEG Z690 UNIFY darüber hinaus in der Praxis schlägt, klärt unser Test.

Wie bereits in jüngster Vergangenheit, setzt MSI auch bei den Z690-Mainboards auf gleich zwei UNIFY-Modelle. Abseits des MEG Z690 UNIFY gibt es das MEG Z690 UNIFY-X. Letzteres bietet erneut lediglich zwei DIMM-Steckplätze, was allerdings beabsichtigt ist. Das MEG Z690 UNIFY-X ist speziell für Anwender konzipiert, die die Jagd auf hohen Speichertakt eröffnen wollen, sofern sie schnellen DDR5-Speicher überhaupt bekommen.

Dies ist jedoch der einzige Unterschied zwischen beiden Versionen, der Rest wurde identisch gestaltet. Dazu zählen neben den beiden PCIe-5.0-x16-Steckplätzen auf mechanischer Ebene außerdem zahlreiche USB-Anschlüsse der gegenwärtigen Generationen, sechs SATA-6GBit/s-Ports sowie fünf M.2-M-Key-Schnittstellen. MSI hat sich gleich für zwei 2,5-GBit/s-LAN-Controller von Intel entschieden. Dazu gibt es auch Intels Wi-Fi-6E-AX210-Modul. Passend zur MEG-Reihe, gibt MSI dem Anwender natürlich auch einiges an Komfort mit an die Hand, wie einen Power- und Reset-Button und Weiteres.

Noch dunkler kann man ein Mainboard kaum gestalten. UNIFY-Typisch ist nicht nur das PCB mit ATX-Abmessungen in tiefem Schwarz, sondern auch die Kühlkörper sind in dieser dunklen Farbe gehalten worden. Eben durch und durch in Schwarz.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MEG Z690 UNIFY wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:



Die Daten des MSI MEG Z690 UNIFY in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MEG Z690 UNIFY Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (Core i5/7/9-12000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 21 Stück (19+2)

19x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A)

2x Monolithic Power MP87992(AUX, 70A) Preis

MSI MEG Z690 UNIFY: ab 561 Euro

MSI MEG Z690 UNIFY-X: ab 639 Euro Webseite MSI MEG Z690 UNIFY

MSI MEG Z690 UNIFY-X Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.666 MHz (UNIFY)

2x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.800 MHz (UNIFY-X) Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) (UNIFY)

max. 64 GB (mit 32-GB-DIMMs) (UNIFY-X) SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 3.0 x4 (x4) über Intel Z690

SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z690 USB Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern), 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern), 2x USB 2.0 (2x extern)

GL3590-Hub: 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

GL850G-Hub: 4x USB 2.0 (4x intern) Grafikschnittstellen -

WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 2x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header

1x 3-Pin Corsair-LED-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header

6x 4-Pin System-FAN-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), CMOS-Clear-Button (extern), LED-Switch, Power-Button, Reset-Button, Debug-LED Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Treiber- und Software-USB-Stick

Quick-Installation-Guide

MSI-Shout-Out-Infokarte

MSI-Reward-Infokarte

MSI-Produktflyer

MSI-Dankkarte

vier SATA-Kabel

RGB-LED-Y-Adapterkabel

RGB-LED-Verlängerungskabel

Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel

EZ-FrontPanel-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Clips

zwei M.2-Abstandshalter inklusive Schrauben

diverse MSI-Sticker

MSI-Gaming-Gehäusesticker

zwei Schraubendreher

Reinigungsbürste

MSI gibt dem MEG Z690 UNIFY(-X) einiges an Zubehör mit, das wir bereits beim MPG Z690 CARBON WIFI (Hardwareluxx-Test) entdecken konnten. Dem MEG Z690 UNIFY(-X) legt MSI zusätzlich zwei weitere SATA-Kabel, zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben sowie ein Verbindungskabel für das Gehäuse-Frontpanel mit in den Karton.