Intel kündigt den Core i9-12900KS offiziell an

Nachdem im Grunde bereits alle Informationen zum Core i9-12900KS bekannt waren, hat Intel das Flaggschiff-Modell nun offiziell vorgestellt. Große Überraschungen gibt es mit der offiziellen Ankündigung also nicht mehr. Erst in der vergangenen Woche und über das Wochenende wurde einerseits bekannt, dass Intel für den Core i9-12900KS den TVB (Thermal Velocity Boost) wiederbelebt, um die 5,5 GHz auf zwei Kernen zu erreichen und andererseits kennen wir von Intel selbst auch den Verkaufsstart des Core i9-12900KS: den 5. April.

Was aus der Pressemitteilung nun zudem noch hervorgeht ist der Preis. In den USA soll der Core i9-12900KS 739 US-Dollar kosten. Dies entspräche einem Aufpreis von 150 US-Dollar gegenüber dem Core i9-12900K. Intel bewirbt das Modell mit der Möglichkeit "Spielern und Overclocking-Enthusiasten die Leistung auf die nächste Stufe" zu ermöglichen.

Alle technischen Daten finden sich in der Tabelle wieder:

Gegenüberstellung der Prozessoren Kerne L3-Cache L2-Cache Turbo 3.0 Boost-Takt Basis-Takt Base Power Turbo Power Preis Core i9-12900KS 8P+8E 30 MB 14 MB 5,5 GHz 5,2 GHz 3,4 GHz 150 W 260 W 739 USD Core i9-12900K 8P+8E 30 MB 14 MB 5,2 GHz 5,1 / 3,9 GHz 3,2 / 2,4 GHz 125 W 241 W 575 Euro Core i7-12700K 8P+4E 25 MB 12 MB 5,0 GHz 4,9 / 3,8 GHz 3,6 / 2,7 GHz 125 W 190 W 400 Euro Core i5-12600K 6P+4E 20 MB 9,5 MB - 4,9 / 3,6 GHz 3,7 / 2,8 GHz 125 W 150 W 290 Euro

Um den maximalen Takt zu erreichen muss der Prozessor unter einer bestimmten Temperatur betrieben werden. Je nach Mainboard liegt diese Temperatur bei unter 60 bis 70 °C. Die 5,5 GHz wird der Nutzer also nur dann sehen, wenn seine Kühlung auch ausreichend gut kühlen kann. Im Vergleich zum Core i9-12900K liegt die Processor Base Power (PBP) bzw. das PL1 bei 150 W – 25 W mehr als für die bisher veröffentlichten K-Modelle. Die Maximum Turbo Power (MTB) bzw. das PL2 soll bei 260 W liegen – 19 W mehr als beim Core i9-12900K. Dieses Plus an Abwärme muss die Kühlung also auch noch bewältigen.

Base und Turbo Power sind allerdings nur die offiziellen Vorgaben von Intel. Wie schon bei den Rocket-Lake- und weitere Alder-Lake-Prozessoren setzen die Mainboardhersteller entweder vollständig automatisch oder nach Rückfrage nach der verwendeten Kühlung bereits deutlich höhere Limits bis zum unlimitierten Betrieb an.

Voraussetzung für den Betrieb ist aber nicht nur eine potente Kühlung, sondern auch ein LGA1700-Mainboard mit aktuellem BIOS.

"Intel continues to push the envelope for desktop gaming with the new 12th Gen Intel Core i9-12900KS processor. Based on Intel’s 12th Gen performance hybrid architecture, this processor can hit 5.5 GHz on up to two cores for the first time, giving the most extreme gamers the ability to maximize performance" – so Marcus Kennedy, General Manager der Gaming, Creator & Esports Sparte bei Intel.

Aktuell findet sich der Core i9-12900KS noch nicht in den deutschen Online-Shops. Der Core i9-12900K kostet aktuell ab 568 Euro.