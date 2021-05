KW17 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur drei Custom-Modelle der AMD Radeon RX 6700 XT auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das Razer Blade 15 Basismodell 2021 mit GeForce RTX 3070 Laptop, das ASUS ROG Maximus XIII Hero, den be quiet! Pure Rock Slim 2, die Razer Orochi V2, das MSI MAG B560M MORTAR WIFI und den EIZO FlexScan EV2795 getestet. Aber auch mit DLSS und DXR im Notebook sowie aktuellen Speicherlösungen von WD_BLACK hatten wir uns beschäftigt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 22. April 2021: Razer Blade 15 Basismodell 2021 mit NVIDIA GeForce RTX 3070 im Test

Mit Einführung der neuen mobilen RTX-Grafikkarten auf Basis der Ampere-Generation hatte auch Razer sein gesamtes Sortiment an Blade-Geräten umgestellt. Das Razer Blade 15 Basismodell ist dabei die Einstiegsversion, die im Gegensatz zum Profimodell nicht mit den schnellsten und kernstärksten Komponenten bestückt wird und obendrein nicht ganz so schlank ausfällt. Wie sich die Neuauflage für das Jahr 2021 mit Intel Core i7-10750H und NVIDIA GeForce RTX 3070 im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 23. April 2021: ASUS ROG Maximus XIII Hero im Test: Overclocking-Brett mit umfangreicher Ausstattung

Nachdem wir mit MSIs und EKWBs MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) das erste Z590-Mainboard begutachtet haben, geht es nun mit einem beliebten Modell weiter. Denn egal, ob es sich um eine Intel- oder AMD-Plattform handelt, die ROG-Oberklasse- und High-End-Mainboards stehen bei vielen Interessenten hoch im Kurs. So steht ein Test des neuen ASUS ROG Maximus XIII Hero natürlich fix auf unserem Programm... [weiterlesen]

Sonntag, 25. April 2021: be quiet! Pure Rock Slim 2 im Test: Kompakter Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter

Der Produktname beim be quiet! Pure Rock Slim 2 könnte etwas täuschen: Es geht bei diesem Tower-Kühler nicht in erster Linie darum, dass er schlanker als der Pure Rock 2 ist. Entscheidender ist vielmehr, dass er insgesamt deutlich kompakter ausfällt. Das Modell mit 92-mm-Lüfter ist damit vor allem interessant, wenn Kühler mit 120-mm-Lüfter nicht genug Platz finden... [weiterlesen]

Montag, 26. April 2021: Western Digital WD_BLACK AN1500 - die beste Upgrade-Lösung für PCIe 3.0-Systeme [Anzeige]

Native PCIe4-SSDs wie die WD_BLACK SN850 können zwar regelmäßig in Reviews begeistern, doch auch wenn der aktuelle PCIe-Standard sicherlich noch eine Weile State-of-the-art sein wird, kommen längst noch nicht alle Gaming-Begeisterte in den Genuss dieser hohen Bandbreiten. Eine Alternative bietet Western Digital mit der WD_BLACK AN1500 an. Für viele User ist diese Highend-Speicherlösung aufgrund ihrer Performance die beste Wahl... [weiterlesen]

Dienstag, 27. April 2021: Razer Orochi V2 im Test: Mehr als eine kabellose Notebook-Gaming-Maus

Mit der Orochi V2 will Razer die ultimative Maus für Notebook-Gaming anbieten. Sie soll leicht, drahtlos und ausdauernd sein - aber auch mit einem präzisen High-End-Sensor überzeugen. Wir haben die Mobil-Maus getestet und bei der Gelegenheit auch gleich noch das ultra-dünne Mauspad Sphex V3 und das Razer Universal Grip Tape ausprobiert. Dabei überzeugte uns die Orochi V2 längst nicht nur als Notebook-Maus... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. April 2021: MSI MAG B560M MORTAR WIFI im Test: Ab jetzt mit RAM-OC

Sowohl Intels H570- als auch der B560-Chipsatz bieten verglichen mit den Vorgänger-PCHs einen neuen Vorteil, den es bisher in dieser Reihe nicht gegeben hat. Zwar ist weiterhin kein CPU-Overclocking mit K-SKUs möglich, jedoch lässt sich der Arbeitsspeicher übertakten. Im kompakteren Micro-ATX-Format hat MSI das B560M MORTAR WIFI aus der MAG-Serie im Angebot, dem wir gerne einmal auf den Zahn fühlen möchten... [weiterlesen]

Mittwoch, 28. April 2021: GeForce RTX 30, DLSS und DXR heben Mobile-Gaming auf das nächste Level [Anzeige]

Mit der mobilen GeForce-RTX-30-Familie brachte NVIDIA im Januar ein echtes Technologie-Feuerwerk ins Notebook, das mobiles Gaming auf die nächste Stufe hievte. Mit Techniken wie DLSS oder DXR sorgt man für eine bessere Bildqualität und zugleich eine höhere Leistung. Wie gut das in der Praxis funktioniert, liest man auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Donnerstag, 29. April 2021: Roundup: Drei Custom-Modelle der AMD Radeon RX 6700 XT im Test

Seit dem Launch der AMD Radeon RX 6700 XT im März haben uns weitere Boardpartner-Modelle im Custom-Design erreicht, die teils höhere Taktraten versprechen, vor allem aber bei der Kühlung sowie der Strom- und Spannungsversorgung einiges besser machen wollen als die AMD-Vorlage. Ob das der ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC, der Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12G und der PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound gelingt und welche vielleicht sogar die beste von allen bisher getesteten Ablegern des kleinen Big-Navi-Chips ist, das soll dieser Hardwareluxx-Test klären. Wir haben den drei Custom-Karten gehörig auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Freitag, 30. April 2021: EIZO FlexScan EV2795 im Test: Überzeugendes, aber teures Business-Display

Bei der aktuellen FlexScan-Generation von EIZO darf natürlich auch ein 27-Zoll-Modell nicht fehlen, das wir in Form des FlexScan EV2795-BK einem Test unterziehen. Mit dabei sind nicht nur umfangreiche Eco-Features, sondern auch eine durchdachte Docking-Lösung samt RJ45-Schnittstelle. Ob der vermeintliche Office-Experte auch Schwächen hat, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]