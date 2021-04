Seite 1: MSI MAG B560M MORTAR WIFI im Test - Bis auf Ausnahmen solide unterwegs

Sowohl Intels H570- als auch der B560-Chipsatz bieten verglichen mit den Vorgänger-PCHs einen neuen Vorteil, den es bisher in dieser Reihe nicht gegeben hat. Zwar ist weiterhin kein CPU-Overclocking mit K-SKUs möglich, jedoch lässt sich der Arbeitsspeicher übertakten. Im kompakteren Micro-ATX-Format hat MSI das B560M MORTAR WIFI aus der MAG-Serie im Angebot, dem wir gerne einmal auf den Zahn fühlen möchten.

Dank des Micro-ATX-Formats lässt sich mit dem MSI MAG B560M MORTAR WIFI ein potentes Gaming-System erstellen, das etwas weniger Platz in Anspruch nimmt, als ein ATX-Mainboard mit entsprechendem Gehäuse. Generell bietet MSI auch eine Non-WLAN-Version an, falls darauf grundsätzlich verzichtet werden kann. Davon ab wird alles Wichtige an Ausstattungsmerkmalen mit auf den Weg gebracht, darunter natürlich auch eine M.2-Schnittstelle für extrem schnelle NVMe-SSDs mit PCIe-4.0-x4-Anbindung. Sehen wir uns das MSI MAG B560M MORTAR WIFI nun einmal im Detail an.

Das PCB bringt die Abmessungen für das Micro-ATX-Format mit und ist in Schwarz gehalten. Interessant ist, dass MSI die WLAN-Edition mit silbernen Kühlkörpern und die Non-WLAN-Version mit grauen Kühlern ausgestattet hat. Davon ab hinterlassen die Kühlkörper des MSI MAG B560M MORTAR WIFI einen sehr hochwertigen Eindruck.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des MSI MAG B560M MORTAR WIFI:

Die technischen Eigenschaften des MSI MAG B560M MORTAR WIFI Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG B560M MORTAR WIFI Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V CPU-Phasen/Spulen 15 Stück (12+2+1)

14x SinoPower SM4337NSKP (55A) und

SM4503NHKP (80A) (VCore + GT)

1x DA46AB (SA, ?A) Preis MSI MAG B560M MORTAR WIFI: ab 165 Euro

MSI MAG B560M MORTAR: ab 150 Euro Webseite MSI MAG B560M MORTAR WIFI

MSI MAG B560M MORTAR Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel B560 Speicherbänke

und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel),

bis effektiv 5.066 MHz Speicherausbau max. 128 GB UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire CrossfireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express-Slots 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU (*1)

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B560

1x PCIe 3.0 x1 über Intel B560 SATA(e)-, SAS-

und M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel B560

1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1)

1x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel B560) USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern) über Intel B560,

1x USB 3.2 Gen2 (1x intern) über Intel B560,

5x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 2x intern), 2x über Intel B560, 3x über ASM1074 (Hub)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern), 4x über Intel B560, 4x über GL850G (Hub) Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0b WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210,

Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 (*2)

(nur bei der WiFi-Version) Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung - FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Water-Pump-Header

2x 4-Pin System-FAN-Header Onboard-Komfort Status-LEDs Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) Hinweise:

(*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar.

(*2): Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 werden erst mit Windows 10 Version 21H1 offiziell unterstützt.

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

Quick-Installation-Guide

zwei SATA-Kabel

zwei WLAN-Antennen (nur bei der Wi-Fi-Version)

zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben

MSI-Gehäusesticker

Infokarte zur Produktregistrierung

MSI-Produktheftchen

MSI-MAG-Sticker

zwei Schraubendreher

Zum Lieferumfang gehören nicht nur das Handbuch und die Support-DVD, sondern auch jeweils zwei SATA-Kabel, WLAN-Antennen sowie M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben. Doch auch ein Quick-Installation-Guide, zahlreiche MSI-MAG-Sticker weiteres MSI-Infomaterial liegen bei. Als kleines Gimmick befinden sich zudem zwei Schraubendreher mit im Karton.