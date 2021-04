Seite 1: Roundup: Drei Custom-Modelle der AMD Radeon RX 6700 XT im Test

Seit dem Launch der AMD Radeon RX 6700 XT im März haben uns weitere Boardpartner-Modelle im Custom-Design erreicht, die teils höhere Taktraten versprechen, vor allem aber bei der Kühlung sowie der Strom- und Spannungsversorgung einiges besser machen wollen als die AMD-Vorlage. Ob das der ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC, der Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12G und der PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound gelingt und welche vielleicht sogar die beste von allen bisher getesteten Ablegern des kleinen Big-Navi-Chips ist, das soll dieser Hardwareluxx-Test klären. Wir haben den drei Custom-Karten gehörig auf den Zahn gefühlt.

Leistungsmäßig positioniert AMD seine Radeon RX 6700 XT, welche man im März offiziell ins Rennen schickte, zwischen der NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti und der NVIDIA GeForce RTX 3070. Sie sollte ursprünglich zu einem Preis ab etwa 479 Euro in die Läden kommen, doch die noch immer sehr angespannte Liefersituation bei Grafikkarten ließ das Modell schnell in höhere Preislagen vorrücken: Aktuell muss man für ein Exemplar mindestens 830 Euro auf den Verkaufstisch legen. Trotzdem sind die Modelle der Boardpartner mit ihren teils höheren Taktraten, dem eigenen und aufgemotzten Kühlsystem, den etwaigen Änderungen an der Strom- und Spannungsversorgung sowie dem eigentlichen PCB einen Blick wert zu überprüfen, was die Hersteller aus der flotten Grafikkarte der Performance-Klasse herausholen können.

Seit dem Launch haben uns während der letzten Tage drei weitere Modelle von ASUS, Gigabyte und PowerColor erreicht, die wir uns für diesen Test vorgenommen haben. Sie alle weichen schon auf dem Papier von der AMD-Vorlage ab, versprechen jedoch vor allem aufgrund ihrer Kühlsysteme deutliche Verbesserungen gegenüber dem Referenzmodell und so manch anderem Custom-Modell. Doch nicht immer muss es das jeweilige Flaggschiffmodell mit der dicksten Kühlung und der stärksten Übertaktung sein, wie wir später noch näher feststellen werden.

Während ASUS bei seiner ROG-Strix-OC-Version in die Vollen geht, sind die Modelle von Gigabyte und PowerColor unterhalb der jeweiligen Topmodelle anzusiedeln, machen aber natürlich trotzdem mit ihrem Kühlsystemen auf sich aufmerksam, die mit jeweils drei Lüftern und einer Bauhöhe von mehr als zwei Slots ausgerüstet sind und unter der Haube ein werksseitiges Overclocking vorzuweisen haben.

Ansonsten setzen alle drei Ableger auf Big Navi, dessen 17,2 Milliarden Transistoren starke GPU AMD im 7-nm-Prozess fertigen lässt, die im kleinsten Ausbau über 2.560 Streamprozessoren verfügt und auf einen 12 GB großen GDDR6-Speicherausbau samt 192-Bit-Interface zurückgreifen kann.

Gegenüberstellung der Karten AMD Radeon RX 6700 XT ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12G

PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound GPU Big Navi Big Navi Big Navi Big Navi Transistoren 17,2 Milliarden 17,2 Milliarden 17,2 Milliarden 17,2 Milliarden Fertigung 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Chipgröße 336 mm² 336 mm² 336 mm² 336 mm² Compute Units 40 40 40 40 Shadereinheiten 2.560 2.560 2.560 2.560 Ray Accelerators 40 40 40 40 Basis-Takt 2.321 MHz 2.321 MHz 2.321 MHz 2.321 MHz Game-Takt 2.424 MHz 2.548 MHz 2.514 MHz 2.424 MHz Boost-Takt 2.581 MHz 2.622 MHz 2.622 MHz 2.581 MHz ROPs 64 64 64 64 Infinity Cache 96 MB 96 MB 96 MB 96 MB Speicherkapazität 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 192 Bit 192 Bit 192 Bit 192 Bit Speicherbandbreite 384 GB/s 384 GB/s 384 GB/s 384 GB/s TGP 186 W 211 W 203 W 186 W Versorgung 1x 8-Pin + 1x 6-Pin 2x 8-Pin 1x 8-Pin + 1x 6-Pin 2x 8-Pin Preis 479 Euro 859 Euro 879 Euro 849 Euro

Wir haben drei Modelle von ASUS, Gigabyte und PowerColor durch unseren üblichen Benchmark-Parcours geschickt und auf Herz und Nieren getestet. Wie sich die drei im Praxiseinsatz schlagen, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.