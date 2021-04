Seite 1: ASUS ROG Maximus XIII Hero im Test: Overclocking-Brett mit umfangreicher Ausstattung

Nachdem wir mit MSIs und EKWBs MPG Z590 CARBON EK X (Hardwareluxx-Test) das erste Z590-Mainboard begutachtet haben, geht es nun mit einem beliebten Modell weiter. Denn egal, ob es sich um eine Intel- oder AMD-Plattform handelt, die ROG-Oberklasse- und High-End-Mainboards stehen bei vielen Interessenten hoch im Kurs. So steht ein Test des neuen ASUS ROG Maximus XIII Hero natürlich fix auf unserem Programm.

Das ASUS ROG Maximus XIII Hero ist im Februar in der Redaktion eingetroffen, ein entsprechendes Preview haben wir zu der Oberklasse-Platine bereits veröffentlicht. Dort sind wir bereits auf einige technische Highlights eingegangen, doch nun werfen wir einen genaueren Blick auf das Z590-Mainboard. Offiziell bringt das ROG Maximus XIII Hero natürlich auch den PCIe-4.0-Standard an wichtigen Stellen mit, aber selbst zwei Thunderbolt-4-Typ-C-Schnittstellen sind mit an Bord, die allerdings auch dafür sorgen, dass der Preis des neuen Hero-Modells mit etwa 470 Euro ein Stück höher ausfällt, als dies noch beim ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) (Hardwareluxx-Test) der Fall war.

Doch zu den Highlights darf sich auch die CPU-Spannungsversorgung zählen. Hierbei setzt ASUS beim ROG Maximus XIII Hero auf ein 14+2+1-Phasendesign mit leistungsstarken Spannungswandlern, um aus dem LGA1200-Prozessor noch etwas mehr Takt herauskitzeln zu können. Hinzu kommen insgesamt vier M.2-M-Key-Schnittstellen, zahlreiche USB-Ports (darunter einmal USB 3.2 Gen2x2), gleich zwei LAN-Ports und natürlich auch WLAN und Bluetooth.

War das ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) insgesamt eher dunkel gehalten, hat sich ASUS beim neuen ROG Maximus XIII Hero dazu entschlossen, im Bereich des PCH- und unteren M.2-Kühlers mehr silberne Flächen zu hinterlassen. Beim oberen M.2-Kühler fällt auf, dass dieser deutlich dicker dimensioniert ist, um auch eine PCIe-4.0-x4-SSD anständig kühlen zu können. Unverändert bleibt es hingegen beim klassischen ATX-Format.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des ASUS ROG Maximus XIII Hero:

Die Daten des ASUS ROG Maximus XIII Hero in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Maximus XIII Hero CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

CPU-Phasen/Spulen 17 (14+2+1)

14x Texas Instruments 95410RR8 (VCore, 90A)

3x Texas Instruments 59880RJW (SA und GT, 70A) Preis ab 470 Euro Webseite ASUS ROG Maximus XIII Hero

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z590 Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Rocket Lake-S)

1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z590

1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 PCI - Storage 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z590

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 mit Rocket Lake-S (M-Key, 64 GBit/s)

1x M.2 mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (M-Key, 32/64 GBit/s)

2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z590 (M-Key, 32 GBit/s, 1x shared)

USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, intern) über Intel Z590

6x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 6x extern) über Intel Z590

4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x intern) über ASMedia ASM1074

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590 Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.0

2x DisplayPort 1.4 (Thunderbolt) WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt 2x Thunderbolt 4 USB-Typ-C über Intel JHL8540 LAN 2x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre ES9018Q2C DAC/AMP

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar)

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

3x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar)

1x 4-Pin High-Amp-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

1x 4-Pin W_Pump+-Header

1x 2-Pin W_In-Header

1x 2-Pin W_Out-Header

1x 3-Pin W_Flow-Header

LED-Beleuchtung Chipsatzkühler und I/O-Panel-Cover

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Power-Button, FlexKey-Button, Retry-Button, Debug-LED, CMOS-Clear-Button, BIOS-Flashback-Button

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD

vier SATA-Kabel

Grafikkarten-Halterung

2T2R-WLAN-Antenne

vier M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben

Q-Connector

ein RGB-Verlängerungskabel

ein ARGB-Verlängerungskabel

diverse ROG-Sticker

ROG-Schlüsselanhänger

ROG-Dankkarte

ASUS legt dem ROG Maximus XIII Hero alles Wichtige an Zubehör bei. Nicht nur den Support-Datenträger, das Manual, diverse ROG-Sticker und eine Dankeskarte für den Kauf, sondern außerdem vier SATA-Kabel, je ein RGB- und ARGB-Verlängerungskabel, natürlich auch die WLAN-Antenne sowie vier M.2-Abstandshalter und Schrauben und den Q-Connector. Als kleiner Bonus ist aber auch ein Grafikkarten-Halter und ein ROG-Schlüsselanhänger mit von der Partie.