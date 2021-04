Seite 1: EIZO FlexScan EV2795 im Test: Überzeugendes, aber teures Business-Display

Bei der aktuellen FlexScan-Generation von EIZO darf natürlich auch ein 27-Zoll-Modell nicht fehlen, das wir in Form des FlexScan EV2795-BK einem Test unterziehen. Mit dabei sind nicht nur umfangreiche Eco-Features, sondern auch eine durchdachte Docking-Lösung samt RJ45-Schnittstelle. Ob der vermeintliche Office-Experte auch Schwächen hat, klären wir in unserem Review.

EIZO hat im letzten Jahr seine FlexScan-Serie auf den aktuellen Stand gebracht und in diesem Zuge auch erstmals ein Curved-XXL-Modell im 38-Zoll-Format an den Start vorgestellt, genau wie eine umfangreiche Docking-Lösung integriert. Sowohl das den FlexScan EV3895-BK als auch den FlexScan EV2495-BK hatten wir bereits im Test, nun folgt mit dem 27-Zöller die Lösung, die vermutlich für die meisten Anwender im klassischen Büro oder Home-Office am interessantesten ist. EIZO setzt auf ein IPS-Panel mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, also eine Kombination, die sich langjährig bewährt hat und nicht allzu viel Platz auf dem Schreibtisch einnimmt. FlexScan-typisch werden darüber hinaus sehr großzügige mechanische Einstellmöglichkeiten und eine durchdachte Sensorik umgesetzt, sodass einer komfortablen Sitzposition und einem niedrigen Stromverbrauch prinzipiell nichts im Wege steht.

Dass die aktuelle EIZO-Generation ihre Stärken hat, haben unsere Tests der Geschwister-Modelle bereits gezeigt, daher ist zu vermuten, dass das 27-Zoll-Modell in eine ähnliche Richtung gehen wird. Das gilt zumindest schon einmal für den Preis, denn mit einem Straßenpreis von rund 720 Euro ist der EIZO FlexScan EV2795-BK alles andere als ein Schnäppchen. Zumindest gibt es dafür aber einen Garantiezeitraum von fünf Jahren.

Spezifikationen des EIZO FlexScan EV2795-BK in der Übersicht Straßenpreis: ca. 720 Euro Garantie: 60 Monate Homepage: www.eizo.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Darstellbare Farben: 8 Bit Look up Table: 14 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 350 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

1x Typ-C

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x RJ45 HDCP: ja Gewicht: 8,5 kg Abmessungen (B x H x T): 611 x (369 - 545) x 230 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 176,6 mm

Neigung: -5° - 35° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Auo Eco View, RJ45-Schnittstelle