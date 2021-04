KW14 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den Alpenföhn Gletscherwasser 360 ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den Arctic P12 Slim PWM PST, die Crucial X6 SSD 4 TB, das Chieftec Mesh Series CI-02B-OP und die be quiet! Silent Loop 2 280mm auf den Prüfstand gestellt. Aber auch das WD_BLACK D50 Game Dock, die Corsair K70 RGB TKL Champion Series und der ASUS ROG Swift PG32UQX haben unsere kritischen Blicke nähere durchleuchtet. Zu guter Letzt standen die Cooler Master MM720 und das QNAP QSW-M408-4C auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Samstag, 03. April 2021: Alpenföhn Gletscherwasser 360 im Test: Premium-AiO-Kühlung aus der8auer-Kooperation

Mit der Gletscherwasser-Serie bietet Alpenföhn erstmalig AiO-Kühlungen an. Für die Entwicklung hat man sich mit dem OC-Experten Roman „der8auer“ Hartung prominente Unterstützung ins Boot geholt. Wir haben eine Gletscherwasser 360 erhalten und klären im Test, ob die Premium-AiO-Kühlung überzeugen kann... [weiterlesen]

Freitag, 02. April 2021: Arctic P12 Slim PWM PST im Test: Was leistet der Slim-Lüfter mit 15 mm Bauhöhe?

Die typische Lüfter-Bauhöhe von 25 mm ist nicht immer passend. Gerade für SFF-Systeme (SFF - Small Form Factor) können schlankere Lüfter nötig werden. Arctics P12 Slim PWM PST verspricht in so einem Fall ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ist nur 15 mm dick... [weiterlesen]

Sonntag, 04. April 2021: Crucial X6 SSD 4 TB im Test: Noch viel mehr Speicher auf kleinem Raum

Mit der X6 Portable SSD hat Crucial eine Reihe externer SSDs herausgebracht, die vor allem durch ihre geringe Größe beeindrucken soll. Die bisher größte Variante, mit 2 TB, bekommt nun einen großen Bruder mit 4 TB an Speicherkapazität, bei gleicher Größe und gleichem Gewicht. Wie sich dieses externe Speichermedium in unserem Test schlägt, erfahrt ihr im Artikel... [weiterlesen]



Montag, 05. April 2021: Chieftec Mesh Series CI-02B-OP im Test: Micro-ATX-Cube mit externen Laufwerksplätzen

Chieftec bietet mit seinem Mesh Series CI-02B-OP einen Micro-ATX-Cube an, den man fast als Retro-Gehäuse bezeichnen könnte. Es bietet externe Laufwerksplätze für ein 5,25- und ein 3,5-Zoll-Laufwerk und kommt ab Werk ohne Glasseitenteil und RGB-Beleuchtung aus. Ganz speziell ist schließlich auch, wie das Gehäuse geöffnet wird - es kann nämlich aufgeklappt werden... [weiterlesen]

Dienstag, 06. April 2021: be quiet! Silent Loop 2 280mm im Test: Nachfüllbar und leise

Die High-End-AiO-Kühlung von be quiet! geht in die zweite Runde: Als Silent Loop 2 soll sie nicht nur mit hoher Kühlleistung und geringem Schallpegel, sondern auch mit Langlebigkeit überzeugen. Dafür können Nutzer selbst die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Die Optik veredelt be quiet! mit gebürstetem Aluminium und einer dezenten A-RGB-Beleuchtung... [weiterlesen]

Mittwoch, 07. April 2021: WD_BLACK D50 Game Dock mit 1 TB NVMe SSD im Test

Western Digitals Marke WD_BLACK ist spezialisiert auf Produkte, die sich in erster Linie an Spieler richten . Hier darf natürlich auch eine Docking Station mit RGB-Beleuchtung nicht fehlen. Das WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD mit einer integrierten 1-TB-SSD erweitert jeden Laptop mit Thunderbolt-Anschluss und bietet neben dem schnellen Speicher auch eine Auswahl von Anschlussmöglichkeiten. Wir machen den Praxis-Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 07. April 2020: Outriders mit DLSS im Test

In der vergangenen Woche erschien Outriders – ein Third-Person-Shooter auf Basis der Unreal Engine 4, der auch direkt von Deep Learning Super Sampling Gebrauch macht. Bisher mussten Spiele, welche die Unreal Engine 4 verwenden, immer speziell auf DLSS angepasst werden. Inzwischen gibt es jedoch das passende Plugin, so dass jeder Entwickler für die Unreal Engine 4 DLSS implementieren kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 08. April 2021: Corsair K70 RGB TKL Champion Series und Sabre RGB Pro Champion Series im Test: Zocken wie die Champions?

Die neue Champion Series hat Corsair in Zusammenarbeit mit E-Sportlern entwickelt. Mit der Tastatur K70 RGB TKL Champion Series und der Maus Sabre RGB Pro Champion Series können wir die ersten Modelle direkt zum Launch testen und herausfinden, wie "tournament-ready" sie wirklich sind... [weiterlesen]

Donnerstag, 08. April 2021: Cyberpunk 2077: Patch 1.2 mit AMD-Raytracing im Test

Zum Start von Cyberpunk 2077 im Dezember des vergangenen Jahres hatten wir uns die Leistung verschiedener GPUs bereits angeschaut. Die Raytracing-Effekte funktionierten allerdings nur mit NVIDIA-GPUs der beiden RTX-Generationen. Auch wenn AMD mit der Radeon-RX-6000-Serie und der RDNA-2-Architektur entsprechende Beschleuniger verbaut und damit theoretisch kompatibel zur DXR-Schnittstelle ist, bedurfte es offenbar noch einiger Optimierungen. Diese sind nun eingeflossen, weswegen wir erneut einen frischen Blick auf die Leistung verschiedener Grafikkarten-Modelle werfen... [weiterlesen]

Freitag, 09. April 2021: ASUS ROG Swift PG32UQX im Test: Teures Mini-LED-Display mit 1.400 nits

Der ASUS ROG Swift PG32UQX bietet im Frühjahr 2021 das Who-is-Who der Gaming-Ausstattung. Seien es DisplayHDR 1400, ein MiniLED-Backlight, die UHD-Auflösung, 144 Hz oder G-Sync. Bei allen High-End-Features hat ASUS einen Haken gesetzt und bietet ein Gaming-Display an, das auf dem Papier so vollständig wirkt, wie aktuell kaum ein anderes Modell. Aber kann der 32-Zöller den hohen Anspruch erfüllen, den die Feature-Liste weckt? Wir machen den ausführlichen Test... [weiterlesen]

Freitag, 09. April 2021: Cooler Master MM720 im Test: Kleine und extrem leichte Gamingmaus

Mit der MM720 bietet Cooler Master nun eine dritte Maus, die nach dem Ultra-Leichtbau- Prinzip entworfen und gebaut wurde. Optisch erinnert sie sehr stark an die bereits von uns getestete Xornet. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dem Gesamtgewicht. Die MM720 ist im Vergleich zur Xornet mehr als 50 % leichter. Wie sie sich im Alltag schlägt, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Samstag, 10. April 2021: QNAP QSW-M408-4C - 10GbE Managed Switch im Einsteigersegment

Der taiwanesische Hersteller QNAP bietet mit der QSW-M408-4C einen Layer 2 Web Managed 10-GbE SFP+/RJ45 Switch an, welcher eine kompakte Bauweise zum günstigen Preis mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche kombinieren soll. Wie sich das Topmodell der M400-Serie schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]