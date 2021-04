Seite 1: Cooler Master MM720 im Test: Kleine und extrem leichte Gamingmaus

Mit der MM720 bietet Cooler Master nun eine dritte Maus, die nach dem Ultra-Leichtbau- Prinzip entworfen und gebaut wurde. Optisch erinnert sie sehr stark an die bereits von uns getestete Xornet. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dem Gesamtgewicht. Die MM720 ist im Vergleich zur Xornet mehr als 50 % leichter. Wie sie sich im Alltag schlägt, klären wir in diesem Test.

Der Trend von Mäusen, die in der Leichtbauweise hergestellt werden, hält immer noch an, und somit sind bei sehr vielen Herstellern Mäuse mit einem teils sehr "durchlöcherten" Gehäuse zu finden. Und auch Cooler Master hatte diesen Trend erkannt und mit seiner ersten Maus, der MM710 (zum Test), ein Produkt am Markt, das diesem Trend folgte. Kurz darauf wurde dann eine neue Variante der MM710 veröffentlicht, die dann auch noch mit einer RGB-Beleuchtung aufwarten konnte und in unterschiedlichen Farben erhältlich ist.

Die MM720 ist ein weiteres Produkt in diesem Segment und ist eine Neuauflage der Gehäuseform, von den bereits bekannten Mäusen Spawn und Xornet, welche die gleiche Designsprache aufweisen. Zwar erinnert die Form an die bereits im Jahr 2016 von uns getestete Xornet II, unter dem Gehäuse hat sich aber einiges getan, und so haben wir ein rundum erneuertes Innenleben der Maus. Damals noch mit einem Avago-Sensor kommt die MM720 mit einem der aktuellsten PixArt-PMW-Sensoren, dem "3389" zu den Kunden.

Technische Daten - Maus